Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek

Jubileumi ünneplés helyett lehúzzák a rolót. Harminc év után megszűnik a kóbor kutyákról gondoskodó Pro Animalia Alapítvány
Fotó: Borbély Fanni
Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.
2026. január 21., 21:052026. január 21., 21:05
2026. január 21., 21:082026. január 21., 21:08
A csíktaplocai kutyamenhelyen jártunk a héten, ahol szerettünk volna beszélgetni a Pro Animalia Alapítvány ügyintézőjével, miután a hét elején egy rövid Facebook-bejegyzésben bejelentették, hogy külső okok miatt megszüntetik tevékenységüket.
A menhelynél egy alkalmazott fogadott, akinek telefonján keresztül tudtuk elérni az alapítvány adminisztrátorát, aki mindössze annyit mondott, hogy
és a továbbiakról majd a Facebook-oldalukon közölnek információkat. Azt viszont megengedte, hogy körbejárjunk a menhelyen és felvételeket készítsünk.
Így tekinthettük meg az „öröklakókat” is, azokat a kutyákat, amelyeket már nem lehet örökbe adni, és életük végéig gondoskodni kell róluk – idős vagy agresszív egyedekről van ebben az esetben szó. Mint ahogy a közösségi médiában is írták, az alapítvány megszűnésével a legnagyobb nehézséget ezeknek a kutyáknak a sorsa jelenti. Jó tudni, hogy
amelyekről a németországi Freundeskreis Bruno Pet támogatásával a sepsiszentgyörgyi Justice for Animals fog gondoskodni. Azt is kihangsúlyozták, hogy többé nem fogadnak be gazdák által leadandó kutyákat, továbbá telefonszámuk sem lesz elérhető.
Zárt kapuk fogadják ezentúl a taplocai kutyamenhelyen azokat, akik menhelyre adnák kutyájukat
Fotó: Borbély Fanni
A szomszédságukban létrehozott városi menhely működését is közvetlenül érinti a Pro Animalia tevékenységének megszüntetése, hiszen mindeddig ők fogadták örökbe a városi menhelyre került kutyákat, majd a fentebb említett németországi civil szervezet gondoskodott arról, hogy újra otthonra leljenek. Így
Az ügy kapcsán megkerestük Bors Bélát, Csíkszereda alpolgármesterét, aki úgy fogalmazott, hogy nemcsak a város, hanem az egész csíki térség is óriási hiányát fogja érezni az alapítványi működés beszüntetésének. „Sajnálom, hogy idekerültek, szeretném megköszönni eddigi munkájukat, mert nélkülük tény és való, hogy sokkal nehezebb lesz Csíkszeredának" – vallotta be az elöljáró.
Az alapítványi kutyamenhely megszűnése után is gondoskodnak az állatokról
Fotó: Borbély Fanni
A csíkszeredai kóbor kutyák befogására és kezelésére sikerült lezárni a közbeszerzést, és január 14-én újra szerződést kötöttek a korábbi működtetővel, a Total Bundi Kft.-vel, így a szolgáltatás a városban tovább fog működni.
„Jelen pillanatban a csíkszeredai városi menhely tizenegy tágas, de kisebb egységekre osztható kennelekkel rendelkezik, kutyatípustól függően egyszerre 50 kutyát tudunk tartani” – osztotta meg Bors Béla. Hozzátette, mivel
amelyeknek jelentős hányadát a Pro Animalia fogadta örökbe, a megváltozott helyzet miatt a következő időszakban a kutyák örökbe adása lesz majd az igazi kihívás. „Erre nagyobb hangsúlyt kell fektessünk és többet kell hirdessük” – jegyezte meg az alpolgármester.
Hozzáfűzte, ugyanakkor a jövőben a menhely befogadóképességét is növelni szeretnék, a helyszínen van hely, így tovább bővíthető a városi létesítmény.
A csíkszeredai városi menhely is Taplocán működik, közvetlenül a Pro Animalia Alapítvány szomszédságában
Fotó: Borbély Fanni
„Továbbá kiemelt célunk, hogy a szaporulatot megelőzzük, a tavasz folyamán a szukák befogása és ivartalanítása fog megtörténni, emellett az agresszív példányokat is begyűjtjük, a sérülteket pedig ellátjuk” – sorolta az elkövetkező időszak tennivalóit. Ugyanakkor
amelybe arra biztatja a környező településeket, hogy kapcsolódjanak be. Hosszútávon csak így lehet kordában tartani a kóbor ebek számát, és azáltal, hogy tudatosítjuk a kutyatartás felelősséggel jár – húzta alá az elöljáró.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
A városi menhelynek 11 kennelje van, jelenleg legtöbb 50 kutyát képesek befogadni.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
