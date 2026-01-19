Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány

Közel harminc évnyi tevékenység után megszűnik a tapolcai részen kutyamenhelyet is üzemeltető csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány – jelentette be Facebook-oldalán maga a szervezet. Az okról egyelőre nem közöltek konkrétumot.

Idén lenne harmincéves a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány, de ünneplés helyett nehéz döntést kellett meghozniuk, mégpedig azt, hogy beszüntetik működésüket – tájékoztatnak bejegyzésükben.

„Fájdalmas és nehéz döntés, mert az alapítványhoz köthető maroknyi ember változatlanul nagyon szereti a kutyákat, a velük és értük való munkát, az állatmentést mint választott hivatást.