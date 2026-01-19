Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közel harminc évnyi tevékenység után megszűnik a tapolcai részen kutyamenhelyet is üzemeltető csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány – jelentette be Facebook-oldalán maga a szervezet. Az okról egyelőre nem közöltek konkrétumot.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 19., 20:052026. január 19., 20:05

2026. január 19., 20:092026. január 19., 20:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén lenne harmincéves a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány, de ünneplés helyett nehéz döntést kellett meghozniuk, mégpedig azt, hogy beszüntetik működésüket – tájékoztatnak bejegyzésükben.

Hirdetés

„Fájdalmas és nehéz döntés, mert az alapítványhoz köthető maroknyi ember változatlanul nagyon szereti a kutyákat, a velük és értük való munkát, az állatmentést mint választott hivatást.

Idézet
A döntés nem belső kényszerből született, hanem számos külső tényező miatt,

amik teljesen ellehetetlenítik ennek a tevékenységnek a normális keretek közötti végzését, az alapítvány működtetését. Alkalomadtán ezekről az okokról is bővebben fogunk írni” – közölték.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Megvan a magyar kézicsapat továbbjutása, nagy veresét kaptak a románok az Eb-n
Grönland miatti feszültség a szövetségesek között: reagált Nicușor Dan és több európai vezető
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Székelyhon

Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Székelyhon

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Megvan a magyar kézicsapat továbbjutása, nagy veresét kaptak a románok az Eb-n
Székely Sport

Megvan a magyar kézicsapat továbbjutása, nagy veresét kaptak a románok az Eb-n
Grönland miatti feszültség a szövetségesek között: reagált Nicușor Dan és több európai vezető
Krónika

Grönland miatti feszültség a szövetségesek között: reagált Nicușor Dan és több európai vezető
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Székely Sport

A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Nőileg

Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani

Változások előtt áll a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában lévő Eco-Csík Kft., amely jelenleg a városban és az alcsíki településeken a hulladék összegyűjtését és szállítását végzi, de ezt nemsokára be kell fejeznie.

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
2026. január 19., hétfő

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván

Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az első felcsíki lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván vasárnap. A rendezvényre közel nyolcvan fogat gyűlt össze.

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
2026. január 18., vasárnap

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
2026. január 18., vasárnap

Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó terület esetében. A munkálatokhoz szükséges az Anghel Saligny-program finanszírozása is.

Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését
Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését
2026. január 18., vasárnap

Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését
2026. január 17., szombat

Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára

Alkalom a viszontlátásra, a tapasztalatcserére, a közös táncra – erről szól a Botorka Nemzetközi Néptáncfesztivál. A Kárpát-medence néptáncosait tömörítő balánbányai rendezvény 30. évében különlegességekkel készülnek a közönségnek.

Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára
Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára
2026. január 17., szombat

Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn

Baleset történt szombaton délután fél öt körül Tusnádfürdőn, a várost átszelő E578-as nemzetközi úton. Ketten megsérültek.

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
2026. január 17., szombat

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
2026. január 17., szombat

Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban

Egy héttel meghosszabbították a Csíki Székely Múzeumban látogatható Márkos András-emlékkiállítást, így az érdeklődők január 25-ig még megtekinthetik.

Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban
Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban
2026. január 17., szombat

Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban
2026. január 17., szombat

Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát

Egy 73 éves férfi vesztette életét kigyúlt házában a Csíkszentsimon községhez tartozó Csatószegen pénteken éjszaka. A lángok a kályhából kihullt parázs miatt csaphattak fel.

Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát
Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát
2026. január 17., szombat

Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát
Hirdetés
2026. január 16., péntek

Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  

Jól halad a csíkszentgyörgyi bölcsőde tavaly ősszel elkezdett építése, ezért megalapozottnak tűnik az elképzelés, hogy ősztől már fogadni tudják az intézményben a gyerekeket. A munka télen sem szünetel, a beltérben lehet dolgozni.

Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  
Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  
2026. január 16., péntek

Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  
2026. január 15., csütörtök

Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg

Bedobták a labdát – szalagvágás helyett ily módon avatták fel csütörtökön a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermét. A sportlétesítményt tizenöt éve álmodták meg, majd hat éve kezdték el építeni, hogy mostanra elkészülhessen.

Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg
Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg
2026. január 15., csütörtök

Több mint tizenöt éve álmodták meg, idén valósult meg
2026. január 14., szerda

Az egészség és a hit kapcsolatáról tartanak előadást Csíkszeredában

Az emberi test, az immunrendszer és a lelki egyensúly összefüggéseit állítja középpontba a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat következő eseménye január 23-án, Csíkszeredában.

Az egészség és a hit kapcsolatáról tartanak előadást Csíkszeredában
Az egészség és a hit kapcsolatáról tartanak előadást Csíkszeredában
2026. január 14., szerda

Az egészség és a hit kapcsolatáról tartanak előadást Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!