Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 11 óra 51 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. január 24., 12:562026. január 24., 12:56

2026. január 24., 13:002026. január 24., 13:00

A szeizmikus mozgás 70 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 35 kilométerre volt Focșani-tól, 73 kilométerre Buzăutól, 75 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és

91 kilométerre Brassótól.

– számol be az Agerpres. Január elejétől 14 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,3 között váltakozott.

Belföld
