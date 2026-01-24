Rovatok
Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték

• Fotó: Országos Földfizikai Intézet

Fotó: Országos Földfizikai Intézet

Az országos földfizikai intézet (INCDFP) szakemberei a Richter-skála szerinti 3-asról 3,2-esre módosították a szombat délben Vrancea megyében történt földrengés erősségét.

Székelyhon

2026. január 24., 15:492026. január 24., 15:49

2026. január 24., 16:052026. január 24., 16:05

A szeizmikus mozgás 70 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 35 kilométerre volt Focșani-tól, 73 kilométerre Buzăutól, 75 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 91 kilométerre Brassótól.

korábban írtuk

Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik
Újabb földrengés volt az országban, ebben a hónapban már a tizennegyedik

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 11 óra 51 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Január elejétől 14 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,3 között váltakozott – írja az Agerpres.

Belföld
