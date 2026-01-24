Nagyobb volt a szombat déli földrengés mint az elsőre mérték

2026. január 23., péntek

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről

Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.