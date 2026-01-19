Rovatok
Irányító szerepet kap Tánczos Barna a 2026-os költségvetés előkészítésében

Ilie Bolojan miniszterelnök és Tánczos Barna, a helyettese • Fotó: Facebook/Tánczos Barna

Ilie Bolojan miniszterelnök és Tánczos Barna, a helyettese

Fotó: Facebook/Tánczos Barna

A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.

Székelyhon

2026. január 19., 18:382026. január 19., 18:38

2026. január 19., 19:312026. január 19., 19:31

Politikai források szerint a koalíciós pártok hétfői ülésükön megállapodtak arról, hogy a kormány a közigazgatási csomaggal együtt felelősséget vállal a parlamentben a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt gazdaságélénkítő intézkedésekért is.

Információk szerint a két csomag külön törvénytervezetként kerül a parlament elé, ahogyan a korábbi felelősségvállalások esetében is történt, hogy

ha valamelyik az alkotmánybíróság elé kerül, az ne érintse mindkét törvénytervezetet.

A parlamenti felelősségvállalás időpontjáról egyelőre nem született döntés – írja az Agerpres hírügynökség.

Ugyanezen források szerint a 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyben a pénzügyminisztérium, a kormánypártok, valamint a megyei jogú városok, városok és községek önkormányzatainak képviselői is részt vesznek.

A testület feladata az áfabevételek visszaosztásáról szóló döntések kidolgozása lesz. Ezt a bizottságok Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányítja.

A PSD és az RMDSZ elnökének kérésére a koalíció következő ülésen részt vesz Oana Țoiu külügyminiszter is, aki magyarázatot ad arra, hogy miért támogatta az Állandó Képviselők Bizottságában (Coreper) a Romániát képviselő nagykövet az EU–Mercosur megállapodást.

Belföld Gazdaság
