A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.
Politikai források szerint a koalíciós pártok hétfői ülésükön megállapodtak arról, hogy a kormány a közigazgatási csomaggal együtt felelősséget vállal a parlamentben a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt gazdaságélénkítő intézkedésekért is.
Információk szerint a két csomag külön törvénytervezetként kerül a parlament elé, ahogyan a korábbi felelősségvállalások esetében is történt, hogy
A parlamenti felelősségvállalás időpontjáról egyelőre nem született döntés – írja az Agerpres hírügynökség.
Ugyanezen források szerint a 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyben a pénzügyminisztérium, a kormánypártok, valamint a megyei jogú városok, városok és községek önkormányzatainak képviselői is részt vesznek.
A PSD és az RMDSZ elnökének kérésére a koalíció következő ülésen részt vesz Oana Țoiu külügyminiszter is, aki magyarázatot ad arra, hogy miért támogatta az Állandó Képviselők Bizottságában (Coreper) a Romániát képviselő nagykövet az EU–Mercosur megállapodást.
Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
Gyakori hőmérséklet-ingadozásokra lehet számítani a következő két hétben, január 24. után pedig többfelé várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 19. és február 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Közel nyolcvan fogat gyűlt össze vasárnap a csíkjenőfalvi húsfeldolgozónál az első felcsíki lovasszán-ünnep megnyitóján, hogy mintegy nyolc kilométert megtéve eljussanak a csíkkarcfalvi közbirtokosság erdei házához.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) konzultál a tagjaival arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban – nyilatkozta hétfőn az alakulat alelnöke, Lia Olguța Vasilescu.
A külügyminisztérium szerint román állampolgárok eddig nem kértek konzuli segítséget Románia külképviseletétől a csaknem 40 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset nyomán.
A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt hétfőn 9 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Fagyos időre figyelmeztető újabb riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn Románia egész területére.
