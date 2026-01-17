Két tűz között az európai gazdák: az ukrajnai áruimport után újabb csapás lehet a Mercosur-egyezmény

Lélegzetvisszafojtva várhatják az európai mezőgazdászok és állattenyésztők, hogyan alakul a Déli közös piac, azaz a Mercosur-államokkal megkötendő szabadkereskedelmi egyezmény, amely hamarosan érvénybe lép.

Bodor Tünde 2026. január 17., 14:162026. január 17., 14:16

Az egyezmény jelentős európai ipari export ellenében megengedi a dél-amerikai mezőgazdasági termékek nagyarányú importját. Az Európai Unió és a Mercosur-államok (Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay) közötti megállapodásról az RMDSZ parlamenti frakciója is konzultált a párt európai parlamenti képviselőivel, Winkler Gyulával és Vincze Loránttal. Az online konferencián szóba kerültek az egyezmény lehetséges előnyei és hátrányai is, illetve a megállapodás elfogadásának procedúrája is. Könczei Csaba háromszéki képviselőt arra kértük, vázolja a legaktuálisabb tudnivalókat ez ügyben. Interjú. – Mi a Mercosur-egyezmény aktuális státusa? Hirdetés – Még dolgoznak rajta, főképpen azokon a záradékokon, amelyeknek célja, hogy a szerződés ne érintse hátrányosan az európai gazdákat. Mert az iparra nézve biztosan lehet a szerződésnek pozitív hozadéka, de a kelet-európai gazdáknak még további biztonsági záradékokra van szükségük. Egy ilyen bevitt záradék, hogy

ha 5 százaléknál nagyobb arányú lesz a mezőgazdasági termékek beáramlásának aránya, a tagállamok vagy a szakmai szervezetek jelzése nyomán meghatározatlan időre felfüggeszthető a szerződés érvényessége.

Eleve a szerződésben meg van szabva minden termékcsaládra egy bizonyos kvóta, pl. az importált marhahús mennyisége nem haladhatja meg az Európában forgalomba került mennyiség 1,6 százalékát. (Felmerül a kérdés, hogy akkor miért 5 % a kritikus felső határ, ami többszöröse a leszögezett kvótának?)

Tárgyalások folynak egy olyan uniós monitoring bizottság létrejöttéről, is amely felügyeli a szerződés végrehajtását. – Nem lehetett volna ezt az egyezményt a gazdákkal való előzetes konzultációk alapján megszerkeszteni? A legsúlyosabb probléma uniós szinten, hogy a gazdákkal való konzultáció „vékonyra sikeredett”, nem volt a szerződés minden aspektusára kiterjedő egyeztetés és ez Romániára is érvényes, itt sem kérték ki a gazdák véleményét. – A mezőgazdaságon belül melyik ágazatban van a legtöbb vesztenivaló? – Romániában legsúlyosabban a baromfitenyésztőket érintheti a dél-amerikai szabad áruimport, hiszen ez az az ágazat, amelynek a kereskedelmi mérlege pozitív, vagyis az ország exportra is termel. A marhahús-piac árait is leverheti a beáramló marhahús-mennyiség, de a gabonatermesztőkre nézve is szomorú hatásai lehetnek. – A háromszéki gazdáknak is van félnivalójuk? – Mindenkinek van és leginkább Kelet-Európában, hiszen itt a mezőgazdaság most próbál felzárkózni a nyugatihoz. Nálunk még csak most vannak megerősödőben az értékesítési láncok:

láthatjuk, hogy a nagy áruházláncokban lassan teret nyernek a hazai termékek is. Erre a folyamatra súlyos csapást jelenthet az import áru dömpingje, megnehezítheti az értékesítést.

A székelyföldi pityókatermelőket lehet hogy kevésbé rendíti meg ez az egyezmény, de nyilván ők sem kizárólag krumplit termelnek, hanem vetésforgót kell alkalmazniuk: repcét, mezei zöldségeket, gabonát is termesztenek, és ezek eladásánál már felmerülhetnek nehézségek.

Ez a megállapodás nagyon nem hiányzott a gazdatársadalomnak, hiszen már az ukrajnai mezőgazdasági termékek behozatala is nagyon hátrányosan érintette őket: a magas energiaárakkal, adókkal társulva ez kritikus helyzetet teremtett.

Mivel nálunk a vidéki lakosság túlnyomó részben a mezőgazdaságra alapozza a megélhetését, meggyengülő pozícióik az egész régió életszínvonalát negatívan befolyásolhatják, hiszen nincs olyan ipari ágazat sem, amely alternatívát jelenthetne. – Ki nyer, ha nyer ebből? A fogyasztók nyerhetnek az árakon, de veszíthetnek az élelmiszerbiztonsági oldalon.

A mai beszélgetés végkicsengése az volt, hogy

az EP-képviselőink olyan módosításokat kell előterjeszteniük az egyezményhez, amelyek az élelmiszerbiztonsági kontrollt a lehető legszigorúbbá teszik.

Ugyanis ez az a probléma, amely a leginkább aggasztja az európai gazdákat:

nekik sokkal szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük, mint a dél-amerikai termelőknek.