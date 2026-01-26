Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek

Fotó: Pinti Attila
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.
A szakemberek szerint hétfő délelőtt 10 órától kedd este 8 óráig esni fog az eső Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți és Krassó-Szörény megyében; míg Hunyad, Fehér, Szeben, Brassó, Kovászna és Vrancea megye hegyvidékén
A leeső csapadék mennyisége elérheti a 30–40, helyenként meghaladhatja az 50 litert négyzetméterenként.
Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița és Prahova megye domb- és hegyvidéki területein ugyanakkor másodfokú riasztás lesz érvényben a jelentős mennyiségű vegyes csapadék miatt. Az eső és havas eső nyomán a hórétegek olvadásnak indulnak.
A hegyvidék 1700 méter fölötti régióiban havazni fog, és friss, 30–40 centiméteres hóréteg rakódhat le. A szél meghaladhatja a 100 kilométer/órás sebességet, hóviharokat idézve elő és 50 méter alá csökkentve a látótávolságot – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.
A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.
Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.
Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.
Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2 778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közzétett adataiból.
Igazi kánaán következik a szerzői filmek szerelmeseinek, hiszen az előttünk álló időszakban kerülnek széleskörű moziforgalmazásba a tavalyi fesztiválfilmek, amelyek többségét most, az Oscar-szezonban díjazzák.
Január utolsó hetébe lépve változékony, átmenetileg enyhébb időjárás jellemzi majd az Erdélyi-medencét. A korábbi napok erős fagyai után mérséklődik a hideg, ugyanakkor a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra.
Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.
Köztudott, hogy Kézdivásárhely nemrég felújított ikonikus épületébe a Céhtörténeti Múzeum költözik át. De a Székely Katonanevelde mikor nyílhat meg teljes egészében a nagyközönség előtt? – faggattuk Dimény Attila muzeológust, intézményvezetőt.
Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.
