Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.

Székelyhon 2026. január 26., 11:322026. január 26., 11:32

A szakemberek szerint hétfő délelőtt 10 órától kedd este 8 óráig esni fog az eső Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți és Krassó-Szörény megyében; míg Hunyad, Fehér, Szeben, Brassó, Kovászna és Vrancea megye hegyvidékén

vegyes csapadékra lehet számítani, ami hozzájárulhat a hóréteg olvadásához.

A leeső csapadék mennyisége elérheti a 30–40, helyenként meghaladhatja az 50 litert négyzetméterenként. Hirdetés Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița és Prahova megye domb- és hegyvidéki területein ugyanakkor másodfokú riasztás lesz érvényben a jelentős mennyiségű vegyes csapadék miatt. Az eső és havas eső nyomán a hórétegek olvadásnak indulnak.

A leeső csapadék mennyisége elérheti a 60–80 litert négyzetméterenként.