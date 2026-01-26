Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján

Áprilisban már heti hét alkalommal közlekedik légi járat Brassó és Budapest között
Fotó: Tuchiluș Alex
A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.
Jelenleg hetente négy napon – hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap – közlekedik légi járat Brassó és Budapest között. A légitársaság azonban növeli a járatok számát, így a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtérről
Emellett gyakrabban utazhatunk
a németországi Nürnbergbe (június 1-től heti hat alkalommal a korábbi három helyett),
és elindul a Brassó–Róma járat (január 28-tól heti háromszor).
Az idei nyártól a brassói repülőtérről összesen öt ország tíz városa lesz közvetlenül elérhető a Wizz Air gépeivel: London (LTN), Budapest (BUD), Dortmund (DTM), Nápoly (NAP), Nürnberg (NUE), Memmingen (FMM), Milánó (MXP), Róma (FCO), Katowice (KTW), Varsó (WAW).
A Biz Brașov értesülései szerint a fapados légitársaság bázis létrehozását fontolgatja a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtéren, és
Ugyanakkor a múlt héten tárgyalások zajlottak a repülőtér és a Transavia légitársaság képviselői között a Brassó–Párizs útvonal beindításáról.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.
Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.
Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.
Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.
Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2 778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közzétett adataiból.
Igazi kánaán következik a szerzői filmek szerelmeseinek, hiszen az előttünk álló időszakban kerülnek széleskörű moziforgalmazásba a tavalyi fesztiválfilmek, amelyek többségét most, az Oscar-szezonban díjazzák.
Január utolsó hetébe lépve változékony, átmenetileg enyhébb időjárás jellemzi majd az Erdélyi-medencét. A korábbi napok erős fagyai után mérséklődik a hideg, ugyanakkor a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra.
Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.
Köztudott, hogy Kézdivásárhely nemrég felújított ikonikus épületébe a Céhtörténeti Múzeum költözik át. De a Székely Katonanevelde mikor nyílhat meg teljes egészében a nagyközönség előtt? – faggattuk Dimény Attila muzeológust, intézményvezetőt.
Boldog ünnepet kívánt Nicușor Dan államfő szombaton mindazoknak, akik kifütyülték a román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából Focșani-on tartott rendezvényen.
