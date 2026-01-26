Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján

Áprilisban már heti hét alkalommal közlekedik légi járat Brassó és Budapest között

A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.

Farkas Orsolya 2026. január 26., 10:342026. január 26., 10:34

Jelenleg hetente négy napon – hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap – közlekedik légi járat Brassó és Budapest között. A légitársaság azonban növeli a járatok számát, így a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtérről

március 31-től kezdődően minden nap indul repülő a magyar fővárosba.

Emellett gyakrabban utazhatunk a németországi Nürnbergbe (június 1-től heti hat alkalommal a korábbi három helyett),

és elindul a Brassó–Róma járat (január 28-tól heti háromszor). Az idei nyártól a brassói repülőtérről összesen öt ország tíz városa lesz közvetlenül elérhető a Wizz Air gépeivel: London (LTN), Budapest (BUD), Dortmund (DTM), Nápoly (NAP), Nürnberg (NUE), Memmingen (FMM), Milánó (MXP), Róma (FCO), Katowice (KTW), Varsó (WAW). Hirdetés A Biz Brașov értesülései szerint a fapados légitársaság bázis létrehozását fontolgatja a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtéren, és

minimum három új járatot indít idén, amelyek közül legalább egynek Spanyolország lesz a célállomása.