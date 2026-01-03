Rovatok
Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.

Székelyhon

2026. január 03., 16:032026. január 03., 16:03

2026. január 03., 16:052026. január 03., 16:05

A legfiatalabb, 2023-ban megnyitott erdélyi repülőteret üzemeltető Brassó megyei önkormányzat elnöke a Facebook-oldalán azt írta, hogy tavaly 337 353 utas választotta a brassói repteret. Egy évvel korábban, 2024-ben 227 900 utast regisztráltak – ismerteti az MTI.

Hangsúlyozta, hogy az üzemeltetők bizakodva kezdik a 2026-os évet, a brassói létesítmény ugyanis beváltotta a hozzá fűzött reményeket:

folyamatosan nő az utaslétszám, folytatódik a bővítés.

A tájékoztatás szerint a zöldmezős beruházásként megvalósult létesítményben megnyitása óta 644 264 utas fordult meg. A tanácselnök megköszönte nekik, hogy bizalmat szavaztak Románia legfiatalabb légikikötőjének.

A Székelyföldet is kiszolgáló brassói reptérről Nagy-Britanniába, Németországba, Olaszországba és Magyarországra üzemelnek járatok.

Az utasok körében népszerű budapesti járat a téli menetrend szerint hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik.

A Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőteret 2023 júniusában nyitották meg. Románia első olyan légikikötője, amely – zöldmezős beruházásként – az 1989-es rendszerváltás után épült, megvalósítására 18 éve vártak a térség lakói. Az építkezést 2020-ban kezdték el. A beruházásra a tulajdonos Brassó megyei önkormányzat több mint 100 millió eurót költött, részben hitelből. A korábbi bejelentés szerint a kezdeti időszakban évi 300 ezer, néhány év múlva évi egymillió utasra számítanak.

Belföld Közlekedés
