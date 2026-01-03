Rekordévet zárt a Székelyföldet is kiszolgáló repülőtér

Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.

A legfiatalabb, 2023-ban megnyitott erdélyi repülőteret üzemeltető Brassó megyei önkormányzat elnöke a Facebook-oldalán azt írta, hogy tavaly 337 353 utas választotta a brassói repteret. Egy évvel korábban, 2024-ben 227 900 utast regisztráltak – ismerteti az MTI.

Hangsúlyozta, hogy az üzemeltetők bizakodva kezdik a 2026-os évet, a brassói létesítmény ugyanis beváltotta a hozzá fűzött reményeket: