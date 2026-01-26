Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből.
A tájékoztatás szerint az elmúlt egy napban négy bejelentés érkezett a Hargita megyei, valamint további négy a Maros megyei hegyimentőkhöz, amelyek sürgős beavatkozást igényeltek. A sinaiai (16), a lupényi (15) és a Máramaros megyei (11) hegyimentők kapták a legtöbb riasztást.
Az országos összesítés szerint
a sérültek közül 34-et a mentőszolgálat, a rohammentő-egység (SMURD) vagy a hegyimentők járművével szállítottak kórházba, a többieket hozzátartozóik vitték el a helyszínről. A Salvamont emellett 40 olyan hívást is fogadott, amelyek révén a betelefonálók a turistaútvonalakkal, hegyi körülményekkel kapcsolatos információkat kértek.
A hegyimentők továbbra is fokozott óvatosságra és felelős hegyi túrázásra intik a kirándulókat, különösen a téli időszakban, amikor az időjárási és terepviszonyok gyorsan változhatnak.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.
Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.
A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.
Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.
Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.
Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2 778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közzétett adataiból.
Igazi kánaán következik a szerzői filmek szerelmeseinek, hiszen az előttünk álló időszakban kerülnek széleskörű moziforgalmazásba a tavalyi fesztiválfilmek, amelyek többségét most, az Oscar-szezonban díjazzák.
Január utolsó hetébe lépve változékony, átmenetileg enyhébb időjárás jellemzi majd az Erdélyi-medencét. A korábbi napok erős fagyai után mérséklődik a hideg, ugyanakkor a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra.
Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.
Köztudott, hogy Kézdivásárhely nemrég felújított ikonikus épületébe a Céhtörténeti Múzeum költözik át. De a Székely Katonanevelde mikor nyílhat meg teljes egészében a nagyközönség előtt? – faggattuk Dimény Attila muzeológust, intézményvezetőt.
