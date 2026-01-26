Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket

Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből .

A tájékoztatás szerint az elmúlt egy napban négy bejelentés érkezett a Hargita megyei, valamint további négy a Maros megyei hegyimentőkhöz, amelyek sürgős beavatkozást igényeltek. A sinaiai (16), a lupényi (15) és a Máramaros megyei (11) hegyimentők kapták a legtöbb riasztást.

a sérültek közül 34-et a mentőszolgálat, a rohammentő-egység (SMURD) vagy a hegyimentők járművével szállítottak kórházba, a többieket hozzátartozóik vitték el a helyszínről. A Salvamont emellett 40 olyan hívást is fogadott, amelyek révén a betelefonálók a turistaútvonalakkal, hegyi körülményekkel kapcsolatos információkat kértek.

A hegyimentők továbbra is fokozott óvatosságra és felelős hegyi túrázásra intik a kirándulókat, különösen a téli időszakban, amikor az időjárási és terepviszonyok gyorsan változhatnak.