Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja

A képviselő-testület rangidős tagja volt • Fotó: Haáz Vince

A képviselő-testület rangidős tagja volt

Fotó: Haáz Vince

Egészségügyi okok miatt nem vállal többé szerepet Kerekes Károly Marosvásárhely önkormányzati képviselő-testületében. Helyét a soron következő tanácsosjelölt veszi át.

Simon Virág

2026. január 26., 12:112026. január 26., 12:11

Kerekes Károly 1990 és 2016 között parlamenti képviselőként dolgozott az RMDSZ színeiben, szakterületét a munkaügyi és szociális védelem képezte.

A 2024-es önkormányzati választáson ugyancsak RMDSZ-listán választották be a marosvásárhelyi képviselő-testületbe. Többek között a testület működési szabályzatának módosítására vonatkozó tervezetet dolgozott ki, amit el is fogadtak és életbe ültettek.

Kerekes Károly tavaly december 31-én iktatta lemondási kérését, ami január elsejétől lépett életbe. Úgy tudjuk, egészségügyi okok miatt nem vállalta tovább a városi tanácsosi feladatokat. Lemondását a januári soros tanácsülésen, csütörtökön fogadják el.

Megüresedett helyét az RMDSZ-listán soron következő jelölt, Kakassy Blanka tölti majd be,

őt a februári soros tanácsülésen tervezik beiktatni. Kakassy Blanka a helyi nőszervezet jelöltjeként korábban is volt tagja a marosvásárhelyi képviselő-testületnek. A tíztagú RMDSZ-frakcióban ő lesz a harmadik hölgy.

Marosvásárhely RMDSZ Politika
A rovat további cikkei

2026. január 24., szombat

Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg

Agonizáló, földön fekvő kutyát megörökítő felvételek nyomán végzett ellenőrzést a Maros megyei rendőrség január 23-án. A videón szereplő eb tetemét megtalálták, az ügyben büntetőeljárás indult az állat szándékos és jogtalan megölése miatt.

Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg
Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg
2026. január 24., szombat

Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg
2026. január 24., szombat

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben

A Marosvásárhely melletti Jedden a sikeres óvodai modellre építve természetközeli szemléletű előkészítő osztályok indulnak ősztől. Céljuk, hogy helyben, modern körülmények között kínáljanak valódi alternatívát a szülőknek a közoktatás keretében.

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben
Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben
2026. január 24., szombat

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben
2026. január 24., szombat

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek

A 2025–2026-os tanévtől új kötelező tantárgyat tanulnak a romániai tizenkettedikesek: a kommunista rendszer történetét. Imre Zsolt történelemtanár vezeti be a diákokat a sokszor mitikusnak tűnő, de a jelenünket is meghatározó korszak részleteibe.

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
2026. január 24., szombat

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
2026. január 23., péntek

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez

Három nagy beruházás erősíti a vészhelyzeti beavatkozást Maros megyében: Balavásáron lesz tűzoltóállomás, Segesváron felújítják a régit, a legnagyobb beruházás pedig Marosvásárhelyen és Gernyeszegen valósul meg a képzési központ létrehozásával.

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
2026. január 23., péntek

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
2026. január 23., péntek

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának

Az RMDSZ javaslatára a kormány csütörtökön hivatalosította Nyárádszereda közösségének új szimbólumát.

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
2026. január 23., péntek

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván

Négyszáz dalos kedvű gyermek, fiatal és felnőtt énekel egy teljes napon át az első alkalommal megszervezett Marosszéki dalmaratonon. A jobbágyfalvi Tündér Ilona vendégházban csütörtökön reggel felcsendülő népdalok péntek reggelig szólnak.

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
2026. január 22., csütörtök

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság

Nyolcezer lejes pénzbírságot róttak ki csütörtökön a Maros megyei rendőrök azokra a gazdákra, akik nem biztosítottak megfelelő életkörülményeket állataiknak a rendkívüli hidegben.

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
2026. január 22., csütörtök

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt

Hivatalosan is bejelentették a Sütő András író és Constantin Romanu Vivu tiszteletére állítandó szobrok ötletpályázatának eredményeit. A város identitását azok a személyiségek formálják, akiknek emléke előtt köztéri alkotásokkal róják le tiszteletüket.

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére

A szászrégeni elkerülőút kivitelezésére 2022 óta próbálnak szakcéget találni, mindeddig sikertelenül. Az országos közbeszerzést óvások és perek sokasága teszi egyre átláthatatlanabbá. Jelenleg két ajánlat van az ötszáz millió lejes munkálatra.

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
2026. január 21., szerda

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben

Két személygépkocsi ütközött össze Segesvár és Dános között szerdán este, két ember a járműbe szorult, a forgalmat is leállították egy időre az országúton mindkét irányban. Az egyik sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
2026. január 21., szerda

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
