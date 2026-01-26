Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja

Egészségügyi okok miatt nem vállal többé szerepet Kerekes Károly Marosvásárhely önkormányzati képviselő-testületében. Helyét a soron következő tanácsosjelölt veszi át.

Kerekes Károly 1990 és 2016 között parlamenti képviselőként dolgozott az RMDSZ színeiben, szakterületét a munkaügyi és szociális védelem képezte.

A 2024-es önkormányzati választáson ugyancsak RMDSZ-listán választották be a marosvásárhelyi képviselő-testületbe. Többek között a testület működési szabályzatának módosítására vonatkozó tervezetet dolgozott ki, amit el is fogadtak és életbe ültettek.

Hirdetés

Kerekes Károly tavaly december 31-én iktatta lemondási kérését, ami január elsejétől lépett életbe. Úgy tudjuk, egészségügyi okok miatt nem vállalta tovább a városi tanácsosi feladatokat. Lemondását a januári soros tanácsülésen, csütörtökön fogadják el.