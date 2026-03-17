Nem sok jót ígér a büdzsétervezet a Maros megyei útépítések szempontjából

Az országos költségvetés tervezete felemás képet mutat a Maros megyei nagyberuházások tekintetében. Míg a segesvári elkerülőút jelentős forrásokhoz jut, a szászrégeni és a marosvásárhelyi forgalmat tehermentesítő projektek csak jelképes összegeket kaptak.

Közösség oldalán azt osztotta meg, hogy a segesvári kerülőútra 15,4 millió eurót foglaltak bele az idei országos büdzsébe, így azt mondhatjuk, hogy

A közvitára bocsátott országos költségvetést böngészte át Kodok Márton civil aktivista, aki rendszeresen figyeli a Maros megyei infrastruktúra bővítésére vonatkozó terveket, követi a szakfórumokat, rendszeresen ír beszámolókat.

Itt a bürokrácia nagy részén már túl vannak, és a pénzcsapok is megnyíltak.

Hirdetés

Mint korábban beszámoltunk róla, a Fehéregyháza–Héttúr közötti útszakasz nemrég megkapta az építkezési engedélyt és már a szakhatóságtól várják, hogy kiadja a kezdési parancsot. Kivitelező már van, a kisajátítások is megtörténtek.

Szászrégen és a Koronka–Nagyernye szakasz: csak jelképes összegek

A szászrégeni elkerülőút is szerepel az országos költségvetésben, de 2026-ra csak 32 ezer eurót hagytak jóvá, ami gyakorlatilag egyenlő a semmivel. Igaz, itt még nincs kivitelező, óvások és bírósági feljelentések sokasága akadályozza, hogy nyertest hirdessenek a beruházás kivitelezésére.