Nem sok jót ígér a büdzsétervezet a Maros megyei útépítések szempontjából

Marad a kérdés: mikor lehet használni ezt az útszakaszt Nagyernyénél?

Marad a kérdés: mikor lehet használni ezt az útszakaszt Nagyernyénél?

Fotó: Haáz Vince

Az országos költségvetés tervezete felemás képet mutat a Maros megyei nagyberuházások tekintetében. Míg a segesvári elkerülőút jelentős forrásokhoz jut, a szászrégeni és a marosvásárhelyi forgalmat tehermentesítő projektek csak jelképes összegeket kaptak.

Simon Virág

2026. március 17., 14:512026. március 17., 14:51

A közvitára bocsátott országos költségvetést böngészte át Kodok Márton civil aktivista, aki rendszeresen figyeli a Maros megyei infrastruktúra bővítésére vonatkozó terveket, követi a szakfórumokat, rendszeresen ír beszámolókat.

Segesvári kerülőút: zöld lámpát kapott a beruházás

Közösség oldalán azt osztotta meg, hogy a segesvári kerülőútra 15,4 millió eurót foglaltak bele az idei országos büdzsébe, így azt mondhatjuk, hogy

a segesvári projekt az idei év abszolút nyertese Maros megyében.

Itt a bürokrácia nagy részén már túl vannak, és a pénzcsapok is megnyíltak.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Fehéregyháza–Héttúr közötti útszakasz nemrég megkapta az építkezési engedélyt és már a szakhatóságtól várják, hogy kiadja a kezdési parancsot. Kivitelező már van, a kisajátítások is megtörténtek.

Szászrégen és a Koronka–Nagyernye szakasz: csak jelképes összegek

A szászrégeni elkerülőút is szerepel az országos költségvetésben, de 2026-ra csak 32 ezer eurót hagytak jóvá, ami gyakorlatilag egyenlő a semmivel. Igaz, itt még nincs kivitelező, óvások és bírósági feljelentések sokasága akadályozza, hogy nyertest hirdessenek a beruházás kivitelezésére.

Pénzt foglaltak a költségvetésbe a Koronka–Nagyernye elkerülőút befejezésére is,

ezt már több mint tíz éve megkezdték, majd abbahagyták. Ennek megépítése nagy segítség lenne, mentesítené Marosvásárhelyt a Szováta, Segesvár felől érkező és Szászrégen, Beszterce felé továbbhaladó forgalomtól.

Marad még egy ideig. A Koronka–Nagyernye majdani útszakaszra vonatkozó táblát rég le kellett volna cserélni

Marad még egy ideig. A Koronka–Nagyernye majdani útszakaszra vonatkozó táblát rég le kellett volna cserélni

Fotó: Haáz Vince

Kodok Márton azonban arról is írt, hogy erre az útszakaszra idén csak 120 ezer eurót hagytak jóvá, ami nagyon kevés, az összmunkákat mintegy 0,2 százaléka. Igaz, itt még nincs kiválasztott kivitelező, az eredeti tervet módosították,

hamarosan kiírhatják a versenytárgyalást a munkálat elvégzésére.

Ha márciusban, esetleg áprilisban ki is írják a versenytárgyalást, amíg bejönnek az ajánlatok és eredményt hirdetnek, több hónap is eltelik, és számítani kell az esetleges óvásokra is. Tudomása szerint a beruházást 33 százalékban fedeznék európai uniós forrásokból, a többit saját alapból kell törlessze a szakminisztérium, ami hátráltathatja majd a kifizetéseket.

Akad még tennivaló. Jedden mindössze ennyi van kész a tervezett elkerülőútból

Akad még tennivaló. Jedden mindössze ennyi van kész a tervezett elkerülőútból

Fotó: Haáz Vince

Az országos költségvetést ide kattintva lehet tanulmányozni.

Marosszék Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 16., hétfő

Hatvan hektár égett le a hétvégi tarlótüzekben Maros megyében

Számos tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei hivatásos és önkéntes tűzoltókat hétvégén. A beavatkozások során összesen mintegy 60 hektárnyi terület égett le – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

A szabadság munkával terhes kötelesség

Már Petőfi felismerte, és Marosvásárhelyen ki is mondta, hogy csak akkor győzhet a magyar, ha egy akaraton van, ha egy irányba húz – hangzott el vasárnap a Postaréten, ahol rég nem látott számban ünnepelt, emlékezett a marosvásárhelyi magyarság.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Hány játékterem működik Marosvásárhelyen?

Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik, és nyolcszáznál több „félkarú rablót” használhatnak a városlakók. Kovács Mihály Levente alpolgármester kezdeményezésére ezeket a helyeket a város szélére száműzik.

2026. március 14., szombat

Hirdetés
2026. március 13., péntek

Hétvégi házból loptak el háztartási gépeket

Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon

A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen

Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.

2026. március 12., csütörtök

