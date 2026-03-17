Nem sok jót ígér a büdzsétervezet a Maros megyei útépítések szempontjából

Marad a kérdés: mikor lehet használni ezt az útszakaszt Nagyernyénél?
Fotó: Haáz Vince
Az országos költségvetés tervezete felemás képet mutat a Maros megyei nagyberuházások tekintetében. Míg a segesvári elkerülőút jelentős forrásokhoz jut, a szászrégeni és a marosvásárhelyi forgalmat tehermentesítő projektek csak jelképes összegeket kaptak.
A közvitára bocsátott országos költségvetést böngészte át Kodok Márton civil aktivista, aki rendszeresen figyeli a Maros megyei infrastruktúra bővítésére vonatkozó terveket, követi a szakfórumokat, rendszeresen ír beszámolókat.
Közösség oldalán azt osztotta meg, hogy a segesvári kerülőútra 15,4 millió eurót foglaltak bele az idei országos büdzsébe, így azt mondhatjuk, hogy
Itt a bürokrácia nagy részén már túl vannak, és a pénzcsapok is megnyíltak.
Mint korábban beszámoltunk róla, a Fehéregyháza–Héttúr közötti útszakasz nemrég megkapta az építkezési engedélyt és már a szakhatóságtól várják, hogy kiadja a kezdési parancsot. Kivitelező már van, a kisajátítások is megtörténtek.
A szászrégeni elkerülőút is szerepel az országos költségvetésben, de 2026-ra csak 32 ezer eurót hagytak jóvá, ami gyakorlatilag egyenlő a semmivel. Igaz, itt még nincs kivitelező, óvások és bírósági feljelentések sokasága akadályozza, hogy nyertest hirdessenek a beruházás kivitelezésére.
ezt már több mint tíz éve megkezdték, majd abbahagyták. Ennek megépítése nagy segítség lenne, mentesítené Marosvásárhelyt a Szováta, Segesvár felől érkező és Szászrégen, Beszterce felé továbbhaladó forgalomtól.
Marad még egy ideig. A Koronka–Nagyernye majdani útszakaszra vonatkozó táblát rég le kellett volna cserélni
Fotó: Haáz Vince
Kodok Márton azonban arról is írt, hogy erre az útszakaszra idén csak 120 ezer eurót hagytak jóvá, ami nagyon kevés, az összmunkákat mintegy 0,2 százaléka. Igaz, itt még nincs kiválasztott kivitelező, az eredeti tervet módosították,
Ha márciusban, esetleg áprilisban ki is írják a versenytárgyalást, amíg bejönnek az ajánlatok és eredményt hirdetnek, több hónap is eltelik, és számítani kell az esetleges óvásokra is. Tudomása szerint a beruházást 33 százalékban fedeznék európai uniós forrásokból, a többit saját alapból kell törlessze a szakminisztérium, ami hátráltathatja majd a kifizetéseket.
Akad még tennivaló. Jedden mindössze ennyi van kész a tervezett elkerülőútból
Fotó: Haáz Vince
Az országos költségvetést ide kattintva lehet tanulmányozni.
