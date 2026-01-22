Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére

A szászrégeni elkerülőút kivitelezésére 2022 óta próbálnak szakcéget találni, mindeddig sikertelenül. Az országos közbeszerzést óvások és perek sokasága teszi egyre átláthatatlanabbá. Jelenleg két ajánlat van az ötszáz millió lejes munkálatra.

Sajtóközleményben számolt be a szászrégeni városháza a nagy érdeklődésre számot tartó elkerülőút megépítése körül kialakult nehézségekről, amelyek miatt nem tudtak még eredményt hirdetni. A Márk Endre által vezetett városháza a hét elején kiadott közleményben válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek a közösségi felületeken felmerültek, és amelyek időhúzással, pártoskodással vádolják a hivatalt. Elégedetlen ajánlattevők Emlékeztetnek, hogy a 2022-ben meghirdetett országos közbeszerzés nyilvános, és a kiírásoknak megfelelően

azt a céget fogják nyertesnek kikiáltani, amely a legjobb minőség-ár arányú ajánlatot nyújtja be.

A 459 millió lejes munkálat elvégzésére, vagyis a szászrégeni elkerülőút megtervezésére és kivitelezésére első körben hat cég jelentkezett. A törvényes előírásokat figyelembe véve a kinevezett bizottság felbontotta az ajánlatokat és elemezte azokat. „Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy az egész eljárás az előírások betartásával történt.

A bizottság tagjai 18 000 oldalnyi ajánlatot néztek át és értékeltek”

Több mint 12 kilométeres lesz a szászrégeni körgyűrű Fotó: Szászrégeni polgármesteri hivatal

Az eredményhirdetés után három ajánlattevő megóvta a kihirdetett, a műszaki ajánlatokra vonatkozó részeredményt. Óvásukat elemezte a bíróság és elutasította. Egyik cég azt kifogásolta, hogy tőle túl részletes magyarázatot kért a bizottság és ezt indokolatlannak tartotta. Két cég maradt versenyben A perek lezárása után a közbeszerzésért felelős szakbizottság rátért a pénzügyi mutatók kiértékelésére, hogy kiderüljön, a versenyben maradt cégek megfelelő anyagi háttérrel rendelkeznek-e a munkálat elvégzéséhez. A városháza sajtóközleményéből kiderül, hogy

jelenleg két ajánlatot elemeznek, ugyanis két cég maradt versenyben.

A szászrégeni városháza leszögezi: a közbeszerzéssel foglalkozó szakbizottság tevékenysége átlátható, törvényes és azok a civil szervezetek, szakportálok, amelyek ebben kételkednek, önkéntes szakembert küldhetnek, aki részt vehet az üléseken, és tanulmányozhatja a 18 000 oldalnyi dokumentációt.