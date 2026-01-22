Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére

Tehermentesítenék a települést
Fotó: Haáz Vince
A szászrégeni elkerülőút kivitelezésére 2022 óta próbálnak szakcéget találni, mindeddig sikertelenül. Az országos közbeszerzést óvások és perek sokasága teszi egyre átláthatatlanabbá. Jelenleg két ajánlat van az ötszáz millió lejes munkálatra.
Sajtóközleményben számolt be a szászrégeni városháza a nagy érdeklődésre számot tartó elkerülőút megépítése körül kialakult nehézségekről, amelyek miatt nem tudtak még eredményt hirdetni. A Márk Endre által vezetett városháza a hét elején kiadott közleményben válaszolt azokra a kérdésekre, amelyek a közösségi felületeken felmerültek, és amelyek időhúzással, pártoskodással vádolják a hivatalt.
Emlékeztetnek, hogy a 2022-ben meghirdetett országos közbeszerzés nyilvános, és a kiírásoknak megfelelően
A 459 millió lejes munkálat elvégzésére, vagyis a szászrégeni elkerülőút megtervezésére és kivitelezésére első körben hat cég jelentkezett. A törvényes előírásokat figyelembe véve a kinevezett bizottság felbontotta az ajánlatokat és elemezte azokat. „Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy az egész eljárás az előírások betartásával történt.
– írják.
Több mint 12 kilométeres lesz a szászrégeni körgyűrű
Fotó: Szászrégeni polgármesteri hivatal
Az eredményhirdetés után három ajánlattevő megóvta a kihirdetett, a műszaki ajánlatokra vonatkozó részeredményt. Óvásukat elemezte a bíróság és elutasította. Egyik cég azt kifogásolta, hogy tőle túl részletes magyarázatot kért a bizottság és ezt indokolatlannak tartotta.
A perek lezárása után a közbeszerzésért felelős szakbizottság rátért a pénzügyi mutatók kiértékelésére, hogy kiderüljön, a versenyben maradt cégek megfelelő anyagi háttérrel rendelkeznek-e a munkálat elvégzéséhez. A városháza sajtóközleményéből kiderül, hogy
A szászrégeni városháza leszögezi: a közbeszerzéssel foglalkozó szakbizottság tevékenysége átlátható, törvényes és azok a civil szervezetek, szakportálok, amelyek ebben kételkednek, önkéntes szakembert küldhetnek, aki részt vehet az üléseken, és tanulmányozhatja a 18 000 oldalnyi dokumentációt.
Szászrégen elkerülőútja 12,7 kilométer hosszú lesz, és kivezeti a teherforgalmat a városból, ugyanakkor megkönnyíti az áthaladó forgalmat. A Beresztelke felőli körforgalomtól indul, áthalad a Maros folyón, a 15-ös országúton érinti a Marosvásárhely–Petele felőli városrészt, majd újra áthaladva a Maros folyón a Marosfelfalu felé vezető kijáratnál ér véget.
Két személygépkocsi ütközött össze Segesvár és Dános között szerdán este, két ember a járműbe szorult, a forgalmat is leállították egy időre az országúton mindkét irányban. Az egyik sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.
Több mint háromszáz háztartás maradt gáz és fűtés nélkül szerdára virradóan Oláhkocsárdon, miután a helyi gáznyomás-szabályozó állomáson robbanás történt és tűz ütött ki. A hatóságok sürgősségi megelőző intézkedéseket tettek érdekükben.
Szivattyúkkal biztosítják a folyamatos vízellátást Szászrégenben és környéken, miután a Görgény-folyó vize részben befagyott, illetve hordalékossá vált, így nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Hosszú távú alternatív megoldást keresnek.
Tűz ütött ki egy lakóházban a Maros megyei Bazédon, a lángok megfékezéséhez több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység beavatkozására volt szükség.
Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Milvus Csoport a vízirigó országos téli számlálását, amelyhez természetkedvelők és önkéntesek csatlakozását is várják.
Drasztikus, 23 százalékos áremeléssel indult az év a Maros megyei ivóvíz-szolgáltatásban. Bár az Aquaserv kisebb drágulást vetített előre, az uniós pályázati kötelezettségek, az infláció és az áfa együttesen tíz lej fölé emelte a köbméterenkénti árat.
Bő egy hete kérte a marosszentgyörgyi községvezető az útügytől, hogy tömjék be az országúton keletkezett gödröket, de egyelőre nem kaptak választ. Nemcsak Maros megyében jelentek meg a „semmiből” a kátyúk.
Lángokban állt egy oláhkocsárdi gáznyomás-szabályozó állomás kedden délután. A tűzesetben egy személy égési sérüléseket szenvedett.
Sürgősségi beavatkozást rendeltek el a Maros mellékfolyóján, a Görgényen, hogy biztosítani tudják az ivóvizet Szászrégennek és a környező településeknek.
szóljon hozzá!