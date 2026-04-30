Bébibumm a marosvásárhelyi állatkertben

Anyjába kapaszkodik a kis maki
Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert
Szaporodott a marosvásárhelyi állatkert állománya az elmúlt hetekben, több kis állat is megszületett. Május elsején, pénteken is meg lehet nézni ezeket.
Beköszöntött a tavasz, a marosvásárhelyi állatkert pedig megtelt apró lakókkal. Az egzotikus fajok mellett számos háziállattal is bővült az állomány.
A közelmúltban bocik, bárányok és kecskegidák lepték el a kifutókat, a látogatók legnagyobb örömére – mondta el lapunknak Korondi Kinga, az állatkert sajtószóvivője. Emellett egzotikus példányokkal is bővült a kisállatállomány,
„Az istállóban kihelyezett keltetőben sorra bújnak ki a tojásból az emufiókák. A pici tarajos sülök születéskor még puha tüskékkel jönnek világra, de mára már szúrósak. A Bennett-kenguruk is nagyon örültek a felmelegedésnek, az erszény védelmében töltött hónapok után a kis ugrabugrálók végre megmutatták magukat a nagyvilágnak.
Nézelődik a kis muflon
Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert
A következő időszakban tovább gyarapodik a kisállatállomány, a papagájok ugyanis megkezdték a tojásrakást a trópusi házban kihelyezett odúkban, emellett pedig dámszarvasok születését is várjuk. A kis muflont már most meg lehet tekinteni, ő a mamájával a dámok kifutójában lakik.”
Korondi Kinga emlékeztetett, hogy az állatkert az év minden napján, így május elsején és a hosszú hétvégén is nyitva tart, nyári program szerint, azaz 9 és 18 óra között látogatható. A Zoo-busz, azaz a 45-ös járat
péntek–vasárnap 11 és 19 óra között, óránként indul a Panov megállóból,
a Somostetőről lefelé pedig 11.30 és 19.30 között közlekedik.
A Somostető területén a grillezés és sütögetés kizárólag az erre a célra kijelölt helyeken engedélyezett, a játszótér szomszédságában. Az állatkert személyzete gondoskodik a sütőhelyek és a környező területek rendszeres takarításáról.
A vaddisznóra hasonlító pekarik
Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert
