Bébibumm a marosvásárhelyi állatkertben

Anyjába kapaszkodik a kis maki

Szaporodott a marosvásárhelyi állatkert állománya az elmúlt hetekben, több kis állat is megszületett. Május elsején, pénteken is meg lehet nézni ezeket.

Simon Virág

2026. április 30., 18:242026. április 30., 18:24

Beköszöntött a tavasz, a marosvásárhelyi állatkert pedig megtelt apró lakókkal. Az egzotikus fajok mellett számos háziállattal is bővült az állomány.

Sok kis állatot látni

A közelmúltban bocik, bárányok és kecskegidák lepték el a kifutókat, a látogatók legnagyobb örömére – mondta el lapunknak Korondi Kinga, az állatkert sajtószóvivője. Emellett egzotikus példányokkal is bővült a kisállatállomány,

idén is született gyűrűs farkú maki, ami leginkább anyukájára kapaszkodva tölti mindennapjait.

„Az istállóban kihelyezett keltetőben sorra bújnak ki a tojásból az emufiókák. A pici tarajos sülök születéskor még puha tüskékkel jönnek világra, de mára már szúrósak. A Bennett-kenguruk is nagyon örültek a felmelegedésnek, az erszény védelmében töltött hónapok után a kis ugrabugrálók végre megmutatták magukat a nagyvilágnak.

Nézelődik a kis muflon

A következő időszakban tovább gyarapodik a kisállatállomány, a papagájok ugyanis megkezdték a tojásrakást a trópusi házban kihelyezett odúkban, emellett pedig dámszarvasok születését is várjuk. A kis muflont már most meg lehet tekinteni, ő a mamájával a dámok kifutójában lakik.”

Busszal menni és grillezni

Korondi Kinga emlékeztetett, hogy az állatkert az év minden napján, így május elsején és a hosszú hétvégén is nyitva tart, nyári program szerint, azaz 9 és 18 óra között látogatható. A Zoo-busz, azaz a 45-ös járat

  • péntek–vasárnap 11 és 19 óra között, óránként indul a Panov megállóból,

  • a Somostetőről lefelé pedig 11.30 és 19.30 között közlekedik.

A Somostető területén a grillezés és sütögetés kizárólag az erre a célra kijelölt helyeken engedélyezett, a játszótér szomszédságában. Az állatkert személyzete gondoskodik a sütőhelyek és a környező területek rendszeres takarításáról.

A vaddisznóra hasonlító pekarik

Marosszék Magazin Marosvásárhely
Ezek is érdekelhetik

RMDSZ-es javaslat: csökkenne a gyermekpénz, de iskolalátogatás esetén összességében többet kapnának a családok
Iskolaelhagyás ellen vetnék be a gyermekpénzt: a megnövelt teljes összeget csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg
A neheze még csak ezután jön az FK Csíkszeredának
Trump hosszan beszélt Putyinnal, és úgy véli, hamarosan lehet megoldás az ukrajnai háború lezárására
Visszalépés és elutasított licenckérelmek az Erste Ligában
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
2026. április 30., csütörtök

Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be

Nem kérdés, hogy spórolósabb év lesz az idei Marosvásárhelyen, kevesebb pénz jut a kulturális és sporttevékenységekre. Folytatják azonban az elkezdett beruházásokat, iskolák felújítását és bölcsődék építését. Készenléti hitel megnyitására is készülnek.

Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél

Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.

Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen

Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.

Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban

Háztartási melléképület gyulladt ki Makfalván szerdán este, egy ember megsérült, egy állat pedig elpusztult.

Két gyerek is megsérült, miután fejre állt egy autó

Felborult és lesodródott az útról egy személyautó csütörtök délután Szásznádas közelében. A balesetben két felnőtt és két gyerek sérült meg.

Marosvásárhelyre érkezik A Kör című rockmusical

Az EDDA Művek legendás dalaira épülő rockmusical, A Kör május 16-án Marosvásárhelyen is megtekinthető lesz a Simon László Sportcsarnokban, ráadásul ingyenesen, csak helyjegyet kell váltani.

Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.

Harmincezer liter vizet tud szállítani az adományba kapott tartálykocsi

Temes megye után országszinten csak Maros megyében van két, 30 ezer literes tartálykocsi, amivel ivóvizet tudnak biztosítani szükség esetén a lakosságnak. Az elsőt Marosvásárhelytől kapta a tűzoltóság, a másodikat szerdán délután a megyei tanácstól.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársukat gyászolják

A Marosvásárhelyi Sportegyesület (MSE) sportközössége is gyászolja tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársát, Fülöp Miklóst.

Az ilyen európai uniós beruházások bármikor jöhetnek: sok millió euró hálózatbővítésre

Kilencvenegyezer lakosnak lesz minőségi ivóvize és részben csatornahálózata két éven belül, miután megvalósul az Aquaserv vízszolgáltató 186 millió eurós nagyberuházása. Maros megye mellett Hargita megye egyik városát is érinti a fejlesztés.

