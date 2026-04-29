Két gyerek is megsérült, miután fejre állt egy autó

Felborult és lesodródott az útról egy személyautó csütörtök délután Szásznádas közelében. A balesetben két felnőtt és két gyerek sérült meg.

Közlekedési baleset történt a 13-as országúton, Szásznádas közelében csütörtök délután: egy személyautó lesodródott az úttestről, majd felborult. A helyszínre a segesvári és a marosvásárhelyi tűzoltóság egységeit riasztották – adta hírül a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Hirdetés

A balesetben négy személy, két felnőtt és két gyerek volt érintett.