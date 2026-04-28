Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi irodaházban

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Irodaház gyulladt ki Marosvásárhelyen, kedden koradélután, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
2026. április 28., 13:492026. április 28., 13:49
Az Arany János utcában található épülethez 4 tűzoltóautót, 1 műszaki mentő járművet, 1 magaslati oltásra alkalmas járművet, valamint egy rohammentő-kocsit vezényeltek ki. A beavatkozás jelenleg is folyamatban van – olvasható a Maros megyei tűzoltóság rövid közleményében.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A tűzoltóság legfrissebb tájékoztatása szerint a helyszínre még egy rohammentőt riasztottak. Az épületben négy személy tartózkodott a történtek idején, közülük kettőt a helyszínen megvizsgáltak és elláttak, majd a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállították őket. A másik két személy önerőből hagyta el a kigyulladt épületet.
A tüzet eloltották, jelenleg az esetleges rejtett tűzfészkek felkutatásán és megszüntetésén dolgoznak a tűzoltók.
