Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi irodaházban

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Irodaház gyulladt ki Marosvásárhelyen, kedden koradélután, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. április 28., 13:49

2026. április 28., 14:182026. április 28., 14:18

Az Arany János utcában található épülethez 4 tűzoltóautót, 1 műszaki mentő járművet, 1 magaslati oltásra alkalmas járművet, valamint egy rohammentő-kocsit vezényeltek ki. A beavatkozás jelenleg is folyamatban van – olvasható a Maros megyei tűzoltóság rövid közleményében.

Frissítés

A tűzoltóság legfrissebb tájékoztatása szerint a helyszínre még egy rohammentőt riasztottak. Az épületben négy személy tartózkodott a történtek idején, közülük kettőt a helyszínen megvizsgáltak és elláttak, majd a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállították őket. A másik két személy önerőből hagyta el a kigyulladt épületet.

Frissítés

A tüzet eloltották, jelenleg az esetleges rejtett tűzfészkek felkutatásán és megszüntetésén dolgoznak a tűzoltók.

Marosszék Marosvásárhely Tűzeset
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 28., kedd

Nem mindennapi mentéshez riasztották a tűzoltókat Marosvásárhelyen

Rendkívüli beavatkozásra volt szükség Marosvásárhelyen, ahol egy gyermek karja szorult be egy parkban található pad fémrácsai közé. Az esethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Hirdetés
2026. április 28., kedd

Robbanás következtében történt tűzeset Marosvásárhelyen

Robbanást követő tűzhöz riasztották a tűzoltókat Marosvásárhely lakóövezeten kívüli részére, kedden hajnalban.

2026. április 27., hétfő

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni

Személyautóval ütközött egy motoros hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. A balesethez több mentőegységet is riasztottak, elsődleges információk szerint nem sikerült megmenteni a motoros életét.

2026. április 27., hétfő

Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben

Többen is megsérültek egy súlyos közúti balesetben a Maros megyei Alsóbölkény község területén hétfőn délután. Egy teherautó és egy személyautó ütközött.

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

Jelentős mennyiségű csempészárut foglaltak le Maros megyében

Telefontartozékokat, ruhákat, valamint jelentős mennyiségű alkoholt és cigarettát koboztak el a hatóságok hétfőn Maros megyében, miután 18 helyszínen tartottak házkutatást – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 27., hétfő

Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek

Pénteken távozott otthonából egy 57 éves nyárádszeredai nő (Hesfelean Magdolna Marta), akit azóta sem találnak; a hatóságok az emberek segítségét kérik a megtalálásában – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 26., vasárnap

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában

Eltűnt személyeket keresnek, lavinák és földrengések után kutatnak túlélők után, a legnehezebb terepen is segítik az életmentők munkáját. a mentőkutyák. Ma van a mentőkutyák világnapja.

Hirdetés
2026. április 26., vasárnap

Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében

Szászrégenben a Maros parton, Marosvásárhelyen az erdő mellett, míg Dicsőszentmártonban a város szomszédságában oltották a száraz aljnövényzetet a tűzoltók vasárnap.

2026. április 26., vasárnap

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban

Felborult egy személyautó vasárnap délután a Ratosnyához tartozó Andrenyásza település határában. A járműben két felnőtt és egy kiskorú utazott, mindhárman még a mentők kiérkezése előtt elhagyták a feje tetejére állt autót.

2026. április 26., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Maros megyében

Lakástűzhöz riasztották vasárnap délben a tűzoltókat a Mezősásond községhez tartozó Kislekencére, ahol egy lakóházban csaptak fel a lángok.

