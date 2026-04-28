Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad.

Simon Virág 2026. április 28., 18:372026. április 28., 18:37

Tizennégy országból huszonhárom pályázat érkezett be a világ minden részéről a marosvásárhelyi városháza ötletpályázatára, amelynek címe: a Maros parkjai – a Lovarda, a Liget és a Turbina-csatorna zöld-kék együttese. A romániai csapatok mellett a versenyre magyarországi, spanyol, dán, olasz, horvát, portugál, török, indonéz, kínai, francia, görög, lengyel, luxemburgi és ír tervezők jelentkeztek, összesen kétezer órányi munkájuk eredményét küldve el. Innovatív megoldások, merész ötletek Az ötletpályázatot az Országos Építészkamara bonyolította le, szakvéleménye szerint a beérkezett tervek szinte mindenikében innovatív ötletek voltak, futurisztikus megoldások, amelyek nemcsak összeköttették a megadott parkokat és a vizes élőhelyeket, a folyót, hanem a város szerves részévé tették, egységes szabadidőparkot alakítva ki.

Kedden hirdettek eredményt Marosvásárhelyen

Soós Zoltán polgármester kiemelte, „nyitottak vagyunk a tudásra, a tehetségre, a világ legjobb ötleteire. Készen állunk tanulni, fejlődni, és a legjobbat választani városunk számára.

A vezérgondolatunk az volt, hogy a folyót vissza kell adnunk a városnak, és a várost vissza kell vezetnünk a folyóhoz.

A Maros nem lehet a város szélén hagyott lehetőség. Nem lehet elfeledett határvonal.A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye.”

Megtudtuk, hogy az ötletpályázat megszervezését Kelemen Márton és Iszlai Tamás helyi RMDSZ-es tanácsosok, illetve az egész frakció támogatta, négymillió eurót szavazva meg a helyi költségvetésből az összdíjazásra. Három dicséretet osztottak ki, ugyanakkor lett harmadik és második helyzet is.

Az első díjat – a zsűri egyöntetű döntése alapján – egy marosvásárhelyi tervezőiroda fiatal csapata nyerte meg,

így ők fogják elkészíteni a díj fejében a tervet is, előreláthatóan másfél év alatt. Ezután a városvezetés uniós és országos pályázatokból, helyi alapokból részletekben fogja azt megvalósítani. Nem csak ez az pályázat volt Marosvásárhelyen a Soós-adminisztráció az elmúlt években előszeretettel alkalmazta az ötletpályázatot, remélve, hogy így neves szakemberek is terveket nyújtatnak be, lehetőségeket mutatnak be.

