A díjazott terveket kiállították
Fotó: Haáz Vince
Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad.
Tizennégy országból huszonhárom pályázat érkezett be a világ minden részéről a marosvásárhelyi városháza ötletpályázatára, amelynek címe: a Maros parkjai – a Lovarda, a Liget és a Turbina-csatorna zöld-kék együttese. A romániai csapatok mellett a versenyre magyarországi, spanyol, dán, olasz, horvát, portugál, török, indonéz, kínai, francia, görög, lengyel, luxemburgi és ír tervezők jelentkeztek, összesen kétezer órányi munkájuk eredményét küldve el.
Az ötletpályázatot az Országos Építészkamara bonyolította le, szakvéleménye szerint a beérkezett tervek szinte mindenikében innovatív ötletek voltak, futurisztikus megoldások, amelyek nemcsak összeköttették a megadott parkokat és a vizes élőhelyeket, a folyót, hanem a város szerves részévé tették, egységes szabadidőparkot alakítva ki.
Kedden hirdettek eredményt Marosvásárhelyen
Soós Zoltán polgármester kiemelte, „nyitottak vagyunk a tudásra, a tehetségre, a világ legjobb ötleteire. Készen állunk tanulni, fejlődni, és a legjobbat választani városunk számára.
A Maros nem lehet a város szélén hagyott lehetőség. Nem lehet elfeledett határvonal.A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye.”
A nyertes marosvásárhelyi csapat
Megtudtuk, hogy az ötletpályázat megszervezését Kelemen Márton és Iszlai Tamás helyi RMDSZ-es tanácsosok, illetve az egész frakció támogatta, négymillió eurót szavazva meg a helyi költségvetésből az összdíjazásra.
Három dicséretet osztottak ki, ugyanakkor lett harmadik és második helyzet is.
így ők fogják elkészíteni a díj fejében a tervet is, előreláthatóan másfél év alatt. Ezután a városvezetés uniós és országos pályázatokból, helyi alapokból részletekben fogja azt megvalósítani.
Marosvásárhelyen a Soós-adminisztráció az elmúlt években előszeretettel alkalmazta az ötletpályázatot, remélve, hogy így neves szakemberek is terveket nyújtatnak be, lehetőségeket mutatnak be.
Ötletpályázatot írtak ki arra is, hogy a Bolyai tér és a Bolyai utca részben gyalogosövezetté változzon. Mint Soós Zoltán a Székelyhonnak elmondta, itt meg van hirdetve a közbeszerzés, kifutása sajnos nagyon hosszú a sok engedély beszerzés miatt.
De jelentős nyereményekkel hirdették meg a Színház háta mögé tervezett innovációs központ és parkolóház pályázatát is. Itt most készült el az előtanulmány, korábban szükség volt egy területrendezési tervre is.
Nem a gépkocsiforgalomra koncentrált, hanem a marosvásárhelyiek, a közösség érdekeit tartotta szem előtt az a helyi és budapesti építészekből álló csapat, amely megnyerte a városháza által kiírt ötletpályázatot.
Idén év elején, kisebb botránnyal hirdették ki a Sütő András-szoborpályázat eredményét is, ami Constantin Romanu Vivu-szoborral volt összekötve. Ez utóbbinak idén meg kell valósulnia, a városvezetés ígérete szerint a két szobor elkészítéséhez szükséges pénz benne lesz az idei költségvetésben.
Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.
