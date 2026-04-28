A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye

A díjazott terveket kiállították

A díjazott terveket kiállították

Fotó: Haáz Vince

Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad.

Simon Virág

2026. április 28., 18:372026. április 28., 18:37

Tizennégy országból huszonhárom pályázat érkezett be a világ minden részéről a marosvásárhelyi városháza ötletpályázatára, amelynek címe: a Maros parkjai – a Lovarda, a Liget és a Turbina-csatorna zöld-kék együttese. A romániai csapatok mellett a versenyre magyarországi, spanyol, dán, olasz, horvát, portugál, török, indonéz, kínai, francia, görög, lengyel, luxemburgi és ír tervezők jelentkeztek, összesen kétezer órányi munkájuk eredményét küldve el.

Innovatív megoldások, merész ötletek

Az ötletpályázatot az Országos Építészkamara bonyolította le, szakvéleménye szerint a beérkezett tervek szinte mindenikében innovatív ötletek voltak, futurisztikus megoldások, amelyek nemcsak összeköttették a megadott parkokat és a vizes élőhelyeket, a folyót, hanem a város szerves részévé tették, egységes szabadidőparkot alakítva ki.

Kedden hirdettek eredményt Marosvásárhelyen

Kedden hirdettek eredményt Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Soós Zoltán polgármester kiemelte, „nyitottak vagyunk a tudásra, a tehetségre, a világ legjobb ötleteire. Készen állunk tanulni, fejlődni, és a legjobbat választani városunk számára.

A vezérgondolatunk az volt, hogy a folyót vissza kell adnunk a városnak, és a várost vissza kell vezetnünk a folyóhoz.

A Maros nem lehet a város szélén hagyott lehetőség. Nem lehet elfeledett határvonal.A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye.”

A nyertes marosvásárhelyi csapat

A nyertes marosvásárhelyi csapat

Fotó: Haáz Vince

Megtudtuk, hogy az ötletpályázat megszervezését Kelemen Márton és Iszlai Tamás helyi RMDSZ-es tanácsosok, illetve az egész frakció támogatta, négymillió eurót szavazva meg a helyi költségvetésből az összdíjazásra.

Három dicséretet osztottak ki, ugyanakkor lett harmadik és második helyzet is.

Az első díjat – a zsűri egyöntetű döntése alapján – egy marosvásárhelyi tervezőiroda fiatal csapata nyerte meg,

így ők fogják elkészíteni a díj fejében a tervet is, előreláthatóan másfél év alatt. Ezután a városvezetés uniós és országos pályázatokból, helyi alapokból részletekben fogja azt megvalósítani.

Nem csak ez az pályázat volt

Marosvásárhelyen a Soós-adminisztráció az elmúlt években előszeretettel alkalmazta az ötletpályázatot, remélve, hogy így neves szakemberek is terveket nyújtatnak be, lehetőségeket mutatnak be.

Ötletpályázatot írtak ki arra is, hogy a Bolyai tér és a Bolyai utca részben gyalogosövezetté változzon. Mint Soós Zoltán a Székelyhonnak elmondta, itt meg van hirdetve a közbeszerzés, kifutása sajnos nagyon hosszú a sok engedély beszerzés miatt.

De jelentős nyereményekkel hirdették meg a Színház háta mögé tervezett innovációs központ és parkolóház pályázatát is. Itt most készült el az előtanulmány, korábban szükség volt egy területrendezési tervre is.

A zsűri szerint ez a legjobb terv a mélygarázsra
A zsűri szerint ez a legjobb terv a mélygarázsra

Nem a gépkocsiforgalomra koncentrált, hanem a marosvásárhelyiek, a közösség érdekeit tartotta szem előtt az a helyi és budapesti építészekből álló csapat, amely megnyerte a városháza által kiírt ötletpályázatot.

Idén év elején, kisebb botránnyal hirdették ki a Sütő András-szoborpályázat eredményét is, ami Constantin Romanu Vivu-szoborral volt összekötve. Ez utóbbinak idén meg kell valósulnia, a városvezetés ígérete szerint a két szobor elkészítéséhez szükséges pénz benne lesz az idei költségvetésben.

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?

Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.

A rovat további cikkei

2026. április 28., kedd

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi irodaházban

Irodaház gyulladt ki Marosvásárhelyen, kedden koradélután, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. április 28., kedd

Nem mindennapi mentéshez riasztották a tűzoltókat Marosvásárhelyen

Rendkívüli beavatkozásra volt szükség Marosvásárhelyen, ahol egy gyermek karja szorult be egy parkban található pad fémrácsai közé. Az esethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották.

2026. április 28., kedd

Robbanás következtében történt tűzeset Marosvásárhelyen

Robbanást követő tűzhöz riasztották a tűzoltókat Marosvásárhely lakóövezeten kívüli részére, kedden hajnalban.

2026. április 27., hétfő

Tragédia Erdőszentgyörgynél: hosszú perceken át küzdöttek a motoros életéért, de nem sikerült megmenteni

Személyautóval ütközött egy motoros hétfőn kora este Erdőszentgyörgy Szováta felőli kijáratánál. A balesethez több mentőegységet is riasztottak, elsődleges információk szerint nem sikerült megmenteni a motoros életét.

2026. április 27., hétfő

Súlyosan megsérült egy kisgyermek is egy Maros megyei balesetben

Többen is megsérültek egy súlyos közúti balesetben a Maros megyei Alsóbölkény község területén hétfőn délután. Egy teherautó és egy személyautó ütközött.

2026. április 27., hétfő

Jelentős mennyiségű csempészárut foglaltak le Maros megyében

Telefontartozékokat, ruhákat, valamint jelentős mennyiségű alkoholt és cigarettát koboztak el a hatóságok hétfőn Maros megyében, miután 18 helyszínen tartottak házkutatást – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 27., hétfő

Eltűnt nyárádszeredai nőt keresnek

Pénteken távozott otthonából egy 57 éves nyárádszeredai nő (Hesfelean Magdolna Marta), akit azóta sem találnak; a hatóságok az emberek segítségét kérik a megtalálásában – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 26., vasárnap

Mentőkutyák: négylábú hősök a mentés élvonalában

Eltűnt személyeket keresnek, lavinák és földrengések után kutatnak túlélők után, a legnehezebb terepen is segítik az életmentők munkáját. a mentőkutyák. Ma van a mentőkutyák világnapja.

2026. április 26., vasárnap

Több helyen is lángra kapott a száraz aljnövényzet Maros megyében

Szászrégenben a Maros parton, Marosvásárhelyen az erdő mellett, míg Dicsőszentmártonban a város szomszédságában oltották a száraz aljnövényzetet a tűzoltók vasárnap.

2026. április 26., vasárnap

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban

Felborult egy személyautó vasárnap délután a Ratosnyához tartozó Andrenyásza település határában. A járműben két felnőtt és egy kiskorú utazott, mindhárman még a mentők kiérkezése előtt elhagyták a feje tetejére állt autót.

