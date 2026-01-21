Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?

Makkai István alkotó és Frunda Csenge önkormányzati képviselő
Fotó: Haáz Vince
Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.
A marosvásárhelyi városháza tavaly ősszel hirdette meg az ötletpályázatot, amellyel egy magyar és egy román szobor elkészítésére biztatta a képzőművészeket. Sütő Andrásnak hat alkotó akart emléket állítani, Constantin Romanu Vivuról két alkotás készült. A pályázatot a város hirdette meg, a nyertes alkotásokat közpénzből készítik el.
Az eredményhirdetés felemásra sikeredett, mert a pályázatban az állt, hogy hivatalos kiállításon mondják majd el, melyik alkotás nyert és ki a szerzője. Ezzel ellentétben
Kovács Mihály Levente alpolgármester, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke pedig kedden délután rövid Facebook-bejegyzésben fedte fel a nyertes művet. Ebben azt írta, hogy „megvan a Színház téri Sütő András-szobor ötletpályázatának győztese! Egy újabb fontos és kézzelfogható lépés a marosvásárhelyieknek tett ígéretünk felé. Ez nemcsak kulturális örökségünk gazdagítása, hanem közösségünk megbecsülésének is jelképe.”
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi önkormányzatban, az akkori RMDSZ-es tanácsosok javaslatára már 18 éve elfogadtak egy határozatot arról, hogy szoborral állítanak emléket Sütő Andrásnak, ez azóta többször is megismétlődött, de konkrét előrelépés csak most történt az ügyben.
A városháza sajtóirodája szerdán közleményt ígért a részletekről, majd bejelentette, hogy Soós Zoltán polgármester fog beszámolni a tudnivalókról csütörtökön.
Közben megtudtuk, a nyertes alkotást Makkai István készítette, aki Marosvásárhelyen született 1983-ban, tanulmányait a művészeti líceum képzőművészeti szakán végezte, majd Kolozsváron a Művészeti és Formatervezői Egyetemen folytatta.
A Sütő András-szobrot a Színház téren állítják fel, és a tervek szerint az író halálának 20. évfordulójáig – szeptember 30-ig – felavatják.
Az álló Sütő András-szobor és alkotója, Makkai István
Fotó: Haáz Vince
A nyertes szobor hátulról
Fotó: Haáz Vince
A román szobor, Constantin Romanu Vivu
Fotó: Haáz Vince
Vivut így ábrázolnák
Fotó: Haáz Vince
Több szoborjavaslat érkezett be
Fotó: Haáz Vince
Ilyen javaslat is volt
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Többféle ábrázolás érkezett
Fotó: Haáz Vince
Mindenki megnézheti a beérkezett ajánlatokat
Fotó: Haáz Vince
A városháza nagyterme előtt vannak az alkotások
Fotó: Haáz Vince
