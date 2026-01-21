Rovatok
Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?

Makkai István alkotó és Frunda Csenge önkormányzati képviselő • Fotó: Haáz Vince

Makkai István alkotó és Frunda Csenge önkormányzati képviselő

Fotó: Haáz Vince

Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.

Simon Virág

2026. január 21., 20:022026. január 21., 20:02

A marosvásárhelyi városháza tavaly ősszel hirdette meg az ötletpályázatot, amellyel egy magyar és egy román szobor elkészítésére biztatta a képzőművészeket. Sütő Andrásnak hat alkotó akart emléket állítani, Constantin Romanu Vivuról két alkotás készült. A pályázatot a város hirdette meg, a nyertes alkotásokat közpénzből készítik el.

Nemhivatalos eredményhirdetés?

Az eredményhirdetés felemásra sikeredett, mert a pályázatban az állt, hogy hivatalos kiállításon mondják majd el, melyik alkotás nyert és ki a szerzője. Ezzel ellentétben

az alkotásokat szó nélkül kiállították a városháza nagyterme előtti folyosóra,

Kovács Mihály Levente alpolgármester, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke pedig kedden délután rövid Facebook-bejegyzésben fedte fel a nyertes művet. Ebben azt írta, hogy „megvan a Színház téri Sütő András-szobor ötletpályázatának győztese! Egy újabb fontos és kézzelfogható lépés a marosvásárhelyieknek tett ígéretünk felé. Ez nemcsak kulturális örökségünk gazdagítása, hanem közösségünk megbecsülésének is jelképe.”

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi önkormányzatban, az akkori RMDSZ-es tanácsosok javaslatára már 18 éve elfogadtak egy határozatot arról, hogy szoborral állítanak emléket Sütő Andrásnak, ez azóta többször is megismétlődött, de konkrét előrelépés csak most történt az ügyben.

Ki az alkotó?

A városháza sajtóirodája szerdán közleményt ígért a részletekről, majd bejelentette, hogy Soós Zoltán polgármester fog beszámolni a tudnivalókról csütörtökön.

Közben megtudtuk, a nyertes alkotást Makkai István készítette, aki Marosvásárhelyen született 1983-ban, tanulmányait a művészeti líceum képzőművészeti szakán végezte, majd Kolozsváron a Művészeti és Formatervezői Egyetemen folytatta.

A Sütő András-szobrot a Színház téren állítják fel, és a tervek szerint az író halálának 20. évfordulójáig – szeptember 30-ig – felavatják.

Az álló Sütő András-szobor és alkotója, Makkai István • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az álló Sütő András-szobor és alkotója, Makkai István

Fotó: Haáz Vince

A nyertes szobor hátulról • Fotó: Haáz Vince Galéria

A nyertes szobor hátulról

Fotó: Haáz Vince

A román szobor, Constantin Romanu Vivu • Fotó: Haáz Vince Galéria

A román szobor, Constantin Romanu Vivu

Fotó: Haáz Vince

Vivut így ábrázolnák • Fotó: Haáz Vince Galéria

Vivut így ábrázolnák

Fotó: Haáz Vince

Több szoborjavaslat érkezett be • Fotó: Haáz Vince Galéria

Több szoborjavaslat érkezett be

Fotó: Haáz Vince

Ilyen javaslat is volt • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ilyen javaslat is volt

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Többféle ábrázolás érkezett • Fotó: Haáz Vince Galéria

Többféle ábrázolás érkezett

Fotó: Haáz Vince

Mindenki megnézheti a beérkezett ajánlatokat • Fotó: Haáz Vince Galéria

Mindenki megnézheti a beérkezett ajánlatokat

Fotó: Haáz Vince

A városháza nagyterme előtt vannak az alkotások • Fotó: Haáz Vince Galéria

A városháza nagyterme előtt vannak az alkotások

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
