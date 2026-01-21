Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?

Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.

A marosvásárhelyi városháza tavaly ősszel hirdette meg az ötletpályázatot, amellyel egy magyar és egy román szobor elkészítésére biztatta a képzőművészeket. Sütő Andrásnak hat alkotó akart emléket állítani, Constantin Romanu Vivuról két alkotás készült. A pályázatot a város hirdette meg, a nyertes alkotásokat közpénzből készítik el. Nemhivatalos eredményhirdetés? Az eredményhirdetés felemásra sikeredett, mert a pályázatban az állt, hogy hivatalos kiállításon mondják majd el, melyik alkotás nyert és ki a szerzője. Ezzel ellentétben

az alkotásokat szó nélkül kiállították a városháza nagyterme előtti folyosóra,

Kovács Mihály Levente alpolgármester, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke pedig kedden délután rövid Facebook-bejegyzésben fedte fel a nyertes művet. Ebben azt írta, hogy „megvan a Színház téri Sütő András-szobor ötletpályázatának győztese! Egy újabb fontos és kézzelfogható lépés a marosvásárhelyieknek tett ígéretünk felé. Ez nemcsak kulturális örökségünk gazdagítása, hanem közösségünk megbecsülésének is jelképe.”

A marosvásárhelyi önkormányzatban, az akkori RMDSZ-es tanácsosok javaslatára már 18 éve elfogadtak egy határozatot arról, hogy szoborral állítanak emléket Sütő Andrásnak, ez azóta többször is megismétlődött, de konkrét előrelépés csak most történt az ügyben. Ki az alkotó? A városháza sajtóirodája szerdán közleményt ígért a részletekről, majd bejelentette, hogy Soós Zoltán polgármester fog beszámolni a tudnivalókról csütörtökön. Hirdetés Közben megtudtuk, a nyertes alkotást Makkai István készítette, aki Marosvásárhelyen született 1983-ban, tanulmányait a művészeti líceum képzőművészeti szakán végezte, majd Kolozsváron a Művészeti és Formatervezői Egyetemen folytatta. A Sütő András-szobrot a Színház téren állítják fel, és a tervek szerint az író halálának 20. évfordulójáig – szeptember 30-ig – felavatják.

