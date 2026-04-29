Harmincezer liter vizet tud szállítani az adományban kapott tartálykocsi

Maros megyében már két ilyen kocsi van
Fotó: Haáz Vince
Temes megye után országszinten csak Maros megyében van két, 30 ezer literes tartálykocsi, amivel ivóvizet tudnak biztosítani szükség esetén a lakosságnak. Az elsőt Marosvásárhelytől kapta a tűzoltóság, a másodikat szerdán délután a megyei tanácstól.
2026. április 29., 17:312026. április 29., 17:31
2026. április 29., 18:112026. április 29., 18:11
Egy évvel ezelőtt, a parajdi bányakatasztrófa nyomán rendkívül sóssá vált a Kis-Küküllő, és több tízezer embernek nem volt vezetékes ivóvize. Akkor a Maros megyei tűzoltók mellett az ország több megyéjéből jöttek segíteni tartálykocsikkal, hogy folyamatosan el tudják látni a lakosságot ivó- és háztartási vízzel. Hordták a vizet a településekre kihelyezett tartályokba, de az állattenyésztőknek is, így segítve őket.
Călin Handrea ezredes, a Maros megyei tűzoltóság parancsnoka tavaly mondta az illetékeseknek, hogy nagy szüksége lenne a megyének is ilyen nagy kapacitású ciszternákra, hogy szükség esetén egyszerre több települést is el tudjanak látni ivóvízzel.
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhely már adományozott egyet, most a megyén volt a sor.
kihasználva ezeket a tartálykocsikat. Nemcsak ivóvíz szállítására alkalmasak, hanem például egy nagy méretű tűz esetében három esetkocsit is kitesznek. Egy általunk használt esetkocsi 2000–9000 liter vizet tud szállítani, ez most egyszerre 30 ezer litert.”
Fotó: Haáz Vince
Tavaly Marosvásárhely adományozott egy nagy kapacitású ciszternát a tűzoltóságnak, szerdán Maros megye tette ugyanezt. Péter Ferenc megyei tanácselnök kiemelte, megértették, hogy milyen fontos a tartálykocsi a tűzoltóságnak, de tulajdonképpen a megye egész lakosságának is. Bár korábban megrendelték, csak most, szerdán tudták leszállítani a járművet, aminek az értéke 437 ezer lej volt. Péter Ferenc reményét fejezte ki, hogy ritkán kell majd bevetni a ciszternát.
A szerdai átadáson részt vett Barabási Antal Szabolcs prefektus is, aki örömünnepnek nevezte a napot, amikor életmentő eszközzel bővül a tűzoltóság eszköztára.
