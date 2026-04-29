Harmincezer liter vizet tud szállítani az adományban kapott tartálykocsi

Temes megye után országszinten csak Maros megyében van két, 30 ezer literes tartálykocsi, amivel ivóvizet tudnak biztosítani szükség esetén a lakosságnak. Az elsőt Marosvásárhelytől kapta a tűzoltóság, a másodikat szerdán délután a megyei tanácstól.

Egy évvel ezelőtt, a parajdi bányakatasztrófa nyomán rendkívül sóssá vált a Kis-Küküllő, és több tízezer embernek nem volt vezetékes ivóvize. Akkor a Maros megyei tűzoltók mellett az ország több megyéjéből jöttek segíteni tartálykocsikkal, hogy folyamatosan el tudják látni a lakosságot ivó- és háztartási vízzel. Hordták a vizet a településekre kihelyezett tartályokba, de az állattenyésztőknek is, így segítve őket.

Szükség volt rá

Călin Handrea ezredes, a Maros megyei tűzoltóság parancsnoka tavaly mondta az illetékeseknek, hogy nagy szüksége lenne a megyének is ilyen nagy kapacitású ciszternákra, hogy szükség esetén egyszerre több települést is el tudjanak látni ivóvízzel.