Harmincezer liter vizet tud szállítani az adományban kapott tartálykocsi

Maros megyében már két ilyen kocsi van

Maros megyében már két ilyen kocsi van

Fotó: Haáz Vince

Temes megye után országszinten csak Maros megyében van két, 30 ezer literes tartálykocsi, amivel ivóvizet tudnak biztosítani szükség esetén a lakosságnak. Az elsőt Marosvásárhelytől kapta a tűzoltóság, a másodikat szerdán délután a megyei tanácstól.

Simon Virág

2026. április 29., 17:312026. április 29., 17:31

2026. április 29., 18:112026. április 29., 18:11

Egy évvel ezelőtt, a parajdi bányakatasztrófa nyomán rendkívül sóssá vált a Kis-Küküllő, és több tízezer embernek nem volt vezetékes ivóvize. Akkor a Maros megyei tűzoltók mellett az ország több megyéjéből jöttek segíteni tartálykocsikkal, hogy folyamatosan el tudják látni a lakosságot ivó- és háztartási vízzel. Hordták a vizet a településekre kihelyezett tartályokba, de az állattenyésztőknek is, így segítve őket.

Szükség volt rá

Călin Handrea ezredes, a Maros megyei tűzoltóság parancsnoka tavaly mondta az illetékeseknek, hogy nagy szüksége lenne a megyének is ilyen nagy kapacitású ciszternákra, hogy szükség esetén egyszerre több települést is el tudjanak látni ivóvízzel.

Marosvásárhely már adományozott egyet, most a megyén volt a sor.

Idézet
Akkor tizenhárom megye tűzoltósága segített a Maros megyeieknek, most mi is segíteni fogunk mindenkinek, akinek szüksége van ivóvízre,

kihasználva ezeket a tartálykocsikat. Nemcsak ivóvíz szállítására alkalmasak, hanem például egy nagy méretű tűz esetében három esetkocsit is kitesznek. Egy általunk használt esetkocsi 2000–9000 liter vizet tud szállítani, ez most egyszerre 30 ezer litert.”

A megyén volt a sor

Tavaly Marosvásárhely adományozott egy nagy kapacitású ciszternát a tűzoltóságnak, szerdán Maros megye tette ugyanezt. Péter Ferenc megyei tanácselnök kiemelte, megértették, hogy milyen fontos a tartálykocsi a tűzoltóságnak, de tulajdonképpen a megye egész lakosságának is. Bár korábban megrendelték, csak most, szerdán tudták leszállítani a járművet, aminek az értéke 437 ezer lej volt. Péter Ferenc reményét fejezte ki, hogy ritkán kell majd bevetni a ciszternát.

A szerdai átadáson részt vett Barabási Antal Szabolcs prefektus is, aki örömünnepnek nevezte a napot, amikor életmentő eszközzel bővül a tűzoltóság eszköztára.

A rovat további cikkei

2026. április 29., szerda

Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársukat gyászolják

A Marosvásárhelyi Sportegyesület (MSE) sportközössége is gyászolja tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársát, Fülöp Miklóst.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Az ilyen európai uniós beruházások bármikor jöhetnek: sok millió euró hálózatbővítésre

Kilencvenegyezer lakosnak lesz minőségi ivóvize és részben csatornahálózata két éven belül, miután megvalósul az Aquaserv vízszolgáltató 186 millió eurós nagyberuházása. Maros megye mellett Hargita megye egyik városát is érinti a fejlesztés.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Sikerült befogni a Somostetőn kóborló fiatal medvét – videóval

Befogta a néhány napja állított csapda azt a fiatal hím medvét, amely a közelmúltban többször is feltűnt Marosvásárhelyen a Somostető környékén, az állatkert közelében.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Teherautó és személygépkocsi ütközött Maros megyében

Baleset történt a Százkézd községhez tartozó Zoltán településen, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók és a mentősök.

2026. április 29., szerda

2026. április 28., kedd

Métereken át tolta maga előtt a személyautót a kamion a körforgalomban – videóval

Térfigyelő kamera is rögzítette egy teherautó és személygépkocsi ütközését Marosvásárhely egyik legforgalmasabb útkereszteződésében.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye

Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi irodaházban

Irodaház gyulladt ki Marosvásárhelyen, kedden koradélután, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Nem mindennapi mentéshez riasztották a tűzoltókat Marosvásárhelyen

Rendkívüli beavatkozásra volt szükség Marosvásárhelyen, ahol egy gyermek karja szorult be egy parkban található pad fémrácsai közé. Az esethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották.

2026. április 28., kedd

2026. április 28., kedd

Robbanás következtében történt tűzeset Marosvásárhelyen

Robbanást követő tűzhöz riasztották a tűzoltókat Marosvásárhely lakóövezeten kívüli részére, kedden hajnalban.

2026. április 28., kedd

