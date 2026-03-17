Lakóház gyulladt ki Dicsőszentmártonban

Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetében Dicsőszentmártonban, személyi sérülés nem történt.

A kedden délután keletkezett tűzesetben a tetőszerkezeten, a kémény körül csaptak fel a lángok, és mintegy tíz négyzetméteres felületre terjedtek át. A helyszínre a dicsőszentmártoni hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik rövid idő alatt megfékezték a tüzet.

Jelenleg az esetleges rejtett tűzfészkek felkutatásán dolgoznak, hogy megelőzzék a lángok újbóli fellobbanását. Az eset során személyi sérülés nem történt.