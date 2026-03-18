Szovátára látogatott Kövér László

Kövér László a néptánctalálkozó hivatalos fővédnöke • Fotó: Csibi Attila Zoltán közösségi oldala

Kövér László a néptánctalálkozó hivatalos fővédnöke

Fotó: Csibi Attila Zoltán közösségi oldala

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében nyitották meg az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját szerdán este Szovátán. Idén rendhagyó módon nem egy, hanem hét helyszínen lépnek fel a táncosok.

Simon Virág

2026. március 18., 19:542026. március 18., 19:54

Huszadik alkalommal szervezik meg az elkövetkező napokban az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját (EHTET), amelynek fővédnöke Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. A politikus szerdán délután Szovátán megtekintette a több mint 14 millió lej értékű, többfunkciós kulturális központot, majd részt vett a táncegyüttesek találkozóján.

Kövér Lászlót Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei RMDSZ elnöke fogadta • Fotó: Csibi Attila Zoltán közösségi oldala

Kövér Lászlót Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei RMDSZ elnöke fogadta

Fotó: Csibi Attila Zoltán közösségi oldala

Hat együttes képviselteti magát

A hivatalos megnyitót szerdán este tartották a szovátai Fenyő (Ensana Brădet) szálloda Margaréta termében. Az idei, immár huszadik alkalmat a nyárádszeredai Bekecs Táncszínház szervezi, rajtuk kívül a jubileumi rendezvényen jelen van az Udvarhely Néptáncműhely, a Nagyvárad Táncegyüttes, a Hargita Székely Néptáncszínház, a Maros Művészegyüttes és a Háromszék Táncszínház. A gálaelőadáson mind a hat hivatásos néptáncegyüttes színpadra lépett.

Támogatják a szorványt

Az idei találkozó rendhagyó, hiszen nem a szervezők otthonában lépnek fel a hivatásos táncosok, hanem különböző helyszíneken.

A Bekecs Táncszínház nyárádszeredai színpada kicsinek bizonyult, ugyanakkor a szervezők fontosnak tartják a szórványban élő magyarság támogatását, így

az elkövetkező napokban a néptáncosok Nyárádszeredában, Gyulafehérváron, Déván, Petrillán, Vajdahunyadon és Nagyszebenben lépnek színpadra.

A hivatásos táncosok előadásait szakmai zsűri is értékeli: Szalay Tamás, Kutszegi Csaba, Lőrincz Hortenzia, Bakos Árpád és Berecz István elkíséri a hat hivatásos erdélyi együttest, és mindegyik előadást követően beszélget a táncosokkal.

Marosszék Szováta
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Több Maros megyei helyszínen is lángol a száraz növényzet – frissítve

Több különböző helyszínre is égő száraz növényzet miatt riasztották a tűzoltókat Maros megyében.

2026. március 17., kedd

Gyermekek tömegsírjára is rátaláltak a feltárt római kori temetőben

Maros megye első, római településhez köthető temetőjét tárják fel a megyei múzeum munkatársai Maroskeresztúron. Ottjártunkkor egy olyan sírnál dolgoztak a szakemberek, amelyben húsz gyermekcsontvázat találtak.

2026. március 17., kedd

Lakóház gyulladt ki Dicsőszentmártonban

Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetében Dicsőszentmártonban, személyi sérülés nem történt.

2026. március 17., kedd

Nem sok jót ígér a büdzsétervezet a Maros megyei útépítések szempontjából

Az országos költségvetés tervezete felemás képet mutat a Maros megyei nagyberuházások tekintetében. Míg a segesvári elkerülőút jelentős forrásokhoz jut, a szászrégeni és a marosvásárhelyi forgalmat tehermentesítő projektek csak jelképes összegeket kaptak.

2026. március 16., hétfő

Hatvan hektár égett le a hétvégi tarlótüzekben Maros megyében

Számos tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei hivatásos és önkéntes tűzoltókat hétvégén. A beavatkozások során összesen mintegy 60 hektárnyi terület égett le – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

A szabadság munkával terhes kötelesség

Már Petőfi felismerte, és Marosvásárhelyen ki is mondta, hogy csak akkor győzhet a magyar, ha egy akaraton van, ha egy irányba húz – hangzott el vasárnap a Postaréten, ahol rég nem látott számban ünnepelt, emlékezett a marosvásárhelyi magyarság.

2026. március 14., szombat

Hány játékterem működik Marosvásárhelyen?

Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik, és nyolcszáznál több „félkarú rablót” használhatnak a városlakók. Kovács Mihály Levente alpolgármester kezdeményezésére ezeket a helyeket a város szélére száműzik.

2026. március 13., péntek

Hétvégi házból loptak el háztartási gépeket

Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.

2026. március 13., péntek

Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.

