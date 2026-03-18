Szovátára látogatott Kövér László

Kövér László a néptánctalálkozó hivatalos fővédnöke
Fotó: Csibi Attila Zoltán közösségi oldala
Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében nyitották meg az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját szerdán este Szovátán. Idén rendhagyó módon nem egy, hanem hét helyszínen lépnek fel a táncosok.
Huszadik alkalommal szervezik meg az elkövetkező napokban az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját (EHTET), amelynek fővédnöke Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. A politikus szerdán délután Szovátán megtekintette a több mint 14 millió lej értékű, többfunkciós kulturális központot, majd részt vett a táncegyüttesek találkozóján.
Kövér Lászlót Csibi Attila Zoltán, a Maros megyei RMDSZ elnöke fogadta
Fotó: Csibi Attila Zoltán közösségi oldala
A hivatalos megnyitót szerdán este tartották a szovátai Fenyő (Ensana Brădet) szálloda Margaréta termében. Az idei, immár huszadik alkalmat a nyárádszeredai Bekecs Táncszínház szervezi, rajtuk kívül a jubileumi rendezvényen jelen van az Udvarhely Néptáncműhely, a Nagyvárad Táncegyüttes, a Hargita Székely Néptáncszínház, a Maros Művészegyüttes és a Háromszék Táncszínház. A gálaelőadáson mind a hat hivatásos néptáncegyüttes színpadra lépett.
Az idei találkozó rendhagyó, hiszen nem a szervezők otthonában lépnek fel a hivatásos táncosok, hanem különböző helyszíneken.
A Bekecs Táncszínház nyárádszeredai színpada kicsinek bizonyult, ugyanakkor a szervezők fontosnak tartják a szórványban élő magyarság támogatását, így
A hivatásos táncosok előadásait szakmai zsűri is értékeli: Szalay Tamás, Kutszegi Csaba, Lőrincz Hortenzia, Bakos Árpád és Berecz István elkíséri a hat hivatásos erdélyi együttest, és mindegyik előadást követően beszélget a táncosokkal.
A szovátai kulturális központ előtt a néptáncosok és hivatalosságok
Fotó: Csibi Attila Zoltán közösségi oldala
