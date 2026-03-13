Hétvégi házból loptak el háztartási gépeket

Képünk illusztráció

Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.

2026. március 13., 15:46

A korábbi nyomozás során kiderült, hogy március 6–10. között ismeretlen személyek egy nagyölyvesi nő hétvégi házából háztartási gépeket és gáztűzhelyhez tartozó tárgyakat vittek el, 800–1000 lejes kárt okozva. A házkutatások során minden eltulajdonított eszköz, így a minősített lopás bizonyítékai is előkerültek.

Az ügyben három személyt vittek be a rendőrségre, hogy kihallgassák őket. Két mezőrücsi illetőségű személyt, egy 34 és egy 38 évest őrizetbe is vettek – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Marosszék Bűnügy Rendőrség
A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.

2026. március 13., péntek

Hirdetés
2026. március 13., péntek

Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon

A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.

2026. március 12., csütörtök

Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen

Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt

Ittasan szállított egy kilencéves gyereket autóval egy sofőr Gernyeszegen, a hatóságok őrizetbe vették.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 11., szerda

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek

Öt házkutatást tartottak végre Maroskeresztúr községben a rendőrök lopás és csalás megalapozott gyanúja miatt, két személyt őrizetbe is vettek az akció alkalmával szerdán.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében

Leállították a vonatközlekedést a Segesvár melletti Erked és Szederjes települések között kialakult tarlótűz miatt szerdán kora délután.

2026. március 11., szerda

