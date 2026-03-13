Hétvégi házból loptak el háztartási gépeket

Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.

A korábbi nyomozás során kiderült, hogy március 6–10. között ismeretlen személyek egy nagyölyvesi nő hétvégi házából háztartási gépeket és gáztűzhelyhez tartozó tárgyakat vittek el, 800–1000 lejes kárt okozva. A házkutatások során minden eltulajdonított eszköz, így a minősített lopás bizonyítékai is előkerültek.

Az ügyben három személyt vittek be a rendőrségre, hogy kihallgassák őket. Két mezőrücsi illetőségű személyt, egy 34 és egy 38 évest őrizetbe is vettek – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.