Hatvan hektár égett le a hétvégi tarlótüzekben Maros megyében

Számos tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei hivatásos és önkéntes tűzoltókat hétvégén. A beavatkozások során összesen mintegy 60 hektárnyi terület égett le – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

A legnagyobb kiterjedésű tűz a Déda községhez tartozó Maroskövesd határában keletkezett, ahol több gócpontban

A hétvége folyamán tizenhat különböző helyszínen csaptak fel a lángok Maros megyében. A tüzek elsősorban száraz aljnövényzetet, tarlót és nádast érintettek, többek között Andrenyásza, Maroskövesd, Marosoroszfalu, Marosszentgyörgy, Alsóidecs, Jedd, Marosvásárhely, Segesvár, Dicsőszentmárton és Szászrégen térségében.

Az oltásban a szászrégeni és a dédai egységek mellett önkéntes tűzoltók, valamint egy drónnal felszerelt hegyimentőcsapat is részt vett.

A legtöbb esetben egy-egy tűzoltóautó vonult ki a helyszínre, és sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését. A beavatkozások során elsősorban tarló és száraz növényzet égett, kisebb területeken, de több helyszínen is jelentős volt a károsodás.

A hatóságok szerint valamennyi tűz feltételezett oka a nyílt láng használata volt a szabadban.