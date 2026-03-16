Hatvan hektár égett le a hétvégi tarlótüzekben Maros megyében

Számos tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei hivatásos és önkéntes tűzoltókat hétvégén. A beavatkozások során összesen mintegy 60 hektárnyi terület égett le – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
A hétvége folyamán tizenhat különböző helyszínen csaptak fel a lángok Maros megyében. A tüzek elsősorban száraz aljnövényzetet, tarlót és nádast érintettek, többek között Andrenyásza, Maroskövesd, Marosoroszfalu, Marosszentgyörgy, Alsóidecs, Jedd, Marosvásárhely, Segesvár, Dicsőszentmárton és Szászrégen térségében.
A legnagyobb kiterjedésű tűz a Déda községhez tartozó Maroskövesd határában keletkezett, ahol több gócpontban
Az oltásban a szászrégeni és a dédai egységek mellett önkéntes tűzoltók, valamint egy drónnal felszerelt hegyimentőcsapat is részt vett.
A legtöbb esetben egy-egy tűzoltóautó vonult ki a helyszínre, és sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését. A beavatkozások során elsősorban tarló és száraz növényzet égett, kisebb területeken, de több helyszínen is jelentős volt a károsodás.
A hatóságok szerint valamennyi tűz feltételezett oka a nyílt láng használata volt a szabadban.
Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.
Már Petőfi felismerte, és Marosvásárhelyen ki is mondta, hogy csak akkor győzhet a magyar, ha egy akaraton van, ha egy irányba húz – hangzott el vasárnap a Postaréten, ahol rég nem látott számban ünnepelt, emlékezett a marosvásárhelyi magyarság.
Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik, és nyolcszáznál több „félkarú rablót” használhatnak a városlakók. Kovács Mihály Levente alpolgármester kezdeményezésére ezeket a helyeket a város szélére száműzik.
Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.
A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.
Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.
A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.
A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.
Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.
Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.
