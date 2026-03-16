Hatvan hektár égett le a hétvégi tarlótüzekben Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Számos tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei hivatásos és önkéntes tűzoltókat hétvégén. A beavatkozások során összesen mintegy 60 hektárnyi terület égett le – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Székelyhon

2026. március 16., 08:47

A hétvége folyamán tizenhat különböző helyszínen csaptak fel a lángok Maros megyében. A tüzek elsősorban száraz aljnövényzetet, tarlót és nádast érintettek, többek között Andrenyásza, Maroskövesd, Marosoroszfalu, Marosszentgyörgy, Alsóidecs, Jedd, Marosvásárhely, Segesvár, Dicsőszentmárton és Szászrégen térségében.

A legnagyobb kiterjedésű tűz a Déda községhez tartozó Maroskövesd határában keletkezett, ahol több gócpontban

mintegy 50 hektáron égett a száraz növényzet szombaton.

Az oltásban a szászrégeni és a dédai egységek mellett önkéntes tűzoltók, valamint egy drónnal felszerelt hegyimentőcsapat is részt vett.

A legtöbb esetben egy-egy tűzoltóautó vonult ki a helyszínre, és sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését. A beavatkozások során elsősorban tarló és száraz növényzet égett, kisebb területeken, de több helyszínen is jelentős volt a károsodás.

A hatóságok szerint valamennyi tűz feltételezett oka a nyílt láng használata volt a szabadban.

Marosszék Tűzoltóság
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

A szabadság munkával terhes kötelesség

Már Petőfi felismerte, és Marosvásárhelyen ki is mondta, hogy csak akkor győzhet a magyar, ha egy akaraton van, ha egy irányba húz – hangzott el vasárnap a Postaréten, ahol rég nem látott számban ünnepelt, emlékezett a marosvásárhelyi magyarság.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Hány játékterem működik Marosvásárhelyen?

Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik, és nyolcszáznál több „félkarú rablót” használhatnak a városlakók. Kovács Mihály Levente alpolgármester kezdeményezésére ezeket a helyeket a város szélére száműzik.

2026. március 14., szombat

2026. március 13., péntek

Hétvégi házból loptak el háztartási gépeket

Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon

A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen

Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

2026. március 12., csütörtök

