Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.

Székelyhon

2026. január 26., 11:222026. január 26., 11:22

2026. január 26., 11:452026. január 26., 11:45

A fagypont alatti hőmérséklet és az ónos eső miatt Csíkszeredában számos helyen lefagytak a járdák, így a gyalogosok számára különösen balesetveszélyessé vált a reggeli közlekedés. Olvasónk elmondása szerint

ugyan a lakószövetségek igyekeznek jégteleníteni a járdákat, bizonyos helyeken még így is csak csúszkálva lehet közlekedni.

Ezzel szemben Udvarhelyszéken eső esett, ott hajnalban 3,7 fokot mutattak a hőmérők. Marosvásárhelyen mínusz 0,6 fokot mértek, míg Gyergyóalfalu volt a leghidegebb, ahol mínusz 6,5 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Háromszéken is fagypont közeli volt a hőmérséklet, ott ugyanis 0,5 Celsius-fok volt a hajnali órákban.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, különösen a jeges járdák miatt.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
A rovat további cikkei

2026. január 26., hétfő

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette

Egy tizennégy éves lány vesztette életét hétfőn reggel fél kilenc körül a Brassó megyei Almásmezőnél (Poiana Mărului) bekövetkezett balesetben. A sofőr és még négy kiskorú is megsérült.

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
2026. január 26., hétfő

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
2026. január 26., hétfő

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket

Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből.

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket
Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket
2026. január 26., hétfő

Többször is riasztották a Hargita és Maros megyei hegyimentőket
2026. január 26., hétfő

Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.

Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek
Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek
2026. január 26., hétfő

Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, a hegyekben hóviharok is lehetnek
2026. január 26., hétfő

Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján

A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.

Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján
Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján
2026. január 26., hétfő

Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján
2026. január 26., hétfő

Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó

Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.

Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó
Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó
2026. január 26., hétfő

Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó
2026. január 25., vasárnap

Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását

Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.

Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását
Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását
2026. január 25., vasárnap

Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását
2026. január 25., vasárnap

Több mint 13 milliárd lejbe kerültek a nyugdíjak 2025 decemberében

Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2 778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közzétett adataiból.

Több mint 13 milliárd lejbe kerültek a nyugdíjak 2025 decemberében
Több mint 13 milliárd lejbe kerültek a nyugdíjak 2025 decemberében
2026. január 25., vasárnap

Több mint 13 milliárd lejbe kerültek a nyugdíjak 2025 decemberében
2026. január 25., vasárnap

5 + 1 film, amit nem érdemes kihagyni az év elején

Igazi kánaán következik a szerzői filmek szerelmeseinek, hiszen az előttünk álló időszakban kerülnek széleskörű moziforgalmazásba a tavalyi fesztiválfilmek, amelyek többségét most, az Oscar-szezonban díjazzák.

5 + 1 film, amit nem érdemes kihagyni az év elején
5 + 1 film, amit nem érdemes kihagyni az év elején
2026. január 25., vasárnap

5 + 1 film, amit nem érdemes kihagyni az év elején
2026. január 25., vasárnap

Enyhébb idővel indul a hét, de csapadékos fordulat várható

Január utolsó hetébe lépve változékony, átmenetileg enyhébb időjárás jellemzi majd az Erdélyi-medencét. A korábbi napok erős fagyai után mérséklődik a hideg, ugyanakkor a hét második felében egyre nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra.

Enyhébb idővel indul a hét, de csapadékos fordulat várható
Enyhébb idővel indul a hét, de csapadékos fordulat várható
2026. január 25., vasárnap

Enyhébb idővel indul a hét, de csapadékos fordulat várható
2026. január 25., vasárnap

A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre

Széles közösséget mozgatott meg a felhívás, amelyben a szívbetegséggel küzdő Dimény István részére indítottak adománygyűjtést. Az erdővidéki férfi gyógyulását számos adakozó támogatása mellett kardiológus szakorvos is segíti.

A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre
A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre
2026. január 25., vasárnap

A közösség összefogásának köszönhetően kaphat esélyt az új életre
