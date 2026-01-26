Lefagyott járdákon indult a hét Csíkszeredában

Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.

A fagypont alatti hőmérséklet és az ónos eső miatt Csíkszeredában számos helyen lefagytak a járdák, így a gyalogosok számára különösen balesetveszélyessé vált a reggeli közlekedés. Olvasónk elmondása szerint

ugyan a lakószövetségek igyekeznek jégteleníteni a járdákat, bizonyos helyeken még így is csak csúszkálva lehet közlekedni.

Ezzel szemben Udvarhelyszéken eső esett, ott hajnalban 3,7 fokot mutattak a hőmérők. Marosvásárhelyen mínusz 0,6 fokot mértek, míg Gyergyóalfalu volt a leghidegebb, ahol mínusz 6,5 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Háromszéken is fagypont közeli volt a hőmérséklet, ott ugyanis 0,5 Celsius-fok volt a hajnali órákban.