A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani

Máthé Dávid hetedikesként már az élmezőnyben végzett a matematikai olimpiákon, nyolcadikban pedig minden jelentősebb versenyt megnyert

A 16 éves marosvásárhelyi Máthé Dávid aranyérmet nyert a 2026-os IZHO Nemzetközi Multidiszciplináris Olimpián Kazahsztánban a romániai válogatott tagjaként. A szerény, csendes tehetségről édesapja mesélt a Székelyhonnak.

A rangos nemzetközi versenyen – amelyet idén januárban immár huszonkettedik alkalommal tartottak – a világ legtehetségesebb középiskolás diákjainak egy része mérte össze tudását matematikából, fizikából és informatikából. A marosvásárhelyi Máthé Dávid jelenleg tizedikes diák a bukaresti Nemzetközi Informatikai Elméleti Líceumban, ahol külön osztály működik az olimpikonok számára.

Kiemelkedő eredményei miatt nyolcadik osztály végén eldöntötte, hogy ott folytatja tanulmányait

– mesélte a Székelyhonnak édesapja, Máthé Zsombor, aki mindenben támogatja fiát. A család továbbra is Marosvásárhelyen él, de a szülők hetente utaznak Bukarestbe fiukhoz, aki egyedül él albérletben a fővárosban, hogy minden energiáját a fejlődésnek szentelhesse. Sosem volt magántanára Dávid Marosvásárhelyen született és nőtt fel, a Dacia Általános Iskolában tanult, ahol korán megmutatkozott rendkívüli matematikai érzéke. Hetedik osztályig tanára, Todoran Nicoleta segítette fejlődését, majd egy ponton ő maga is belátta: Dávid már olyan szinten gondolkodik, ahol nehéz számára újat mutatni. Hirdetés Hetedikesként már az élmezőnyben végzett a matematikai olimpiákon, nyolcadikban pedig minden jelentősebb versenyt megnyert.

Előfordult, hogy egyes városokban már nem is engedték indulni, mert jelenléte eleve eldöntötte a verseny kimenetelét

– jegyezte meg édesapja.

A bukaresti iskola csapata összesen 16 érmet hozott haza a kazahsztáni versenyről Fotó: Bukaresti Nemzetközi Informatikai Elméleti Líceum

Nyolcadik osztályban Törökországban képviselte Romániát egy nemzetközi matematikai olimpián, ahol ezüstérmet szerzett. Ennek köszönhetően tandíjmentesen tanulhatott a bukaresti magángimnáziumban kilencedikben. Felkészülése mindvégig önállóan zajlott:

soha nem volt magántanára, ma is főként az internet segítségével készül a világszintű megmérettetésekre

– hangsúlyozta édesapja, aki Marosvásárhelyen dolgozik szívsebészként. „A kitartását és a legjobbra való törekvését valószínűleg tőlem is örökölte” – jegyezte meg édesapja. Számos orosz versenyzőt is legyőzött A 9–12. osztályosok számára kiírt szenior kategóriában Dávid jóval idősebb versenyzőkkel mérkőzik meg: Kazahsztánban ő volt az egyetlen tizedikes, a többiek mind végzős diákok voltak. A jelenlegi matektanára, Văcariu Victor „szemelte ki” Dávidot, és tehetsége révén választotta ki őt a csapatba. A hosszú, fárasztó utazás másnapján már zajlott is a verseny, de ennek ellenére

aranyérmet nyert egy rendkívül erős mezőnyben, számos orosz versenyzőt maga mögé utasítva.

A román csapat teljesítményét külön díjjal is elismerték. Édesapja szavait idézve, Dávid szerény, csendes fiatal, aki kerüli a reflektorfényt, és igazán a matematika világában érzi otthon magát. Napi hét-nyolc órát tanul, és amikor egyszer megkérdezte tőle édesapja, mit tesz egy megoldhatatlannak tűnő feladattal, csak ennyit válaszolt:

addig gondolkodom rajta, amíg sikerül megoldani”.