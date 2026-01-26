Rovatok
A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani

Máthé Dávid hetedikesként már az élmezőnyben végzett a matematikai olimpiákon, nyolcadikban pedig minden jelentősebb versenyt megnyert • Fotó: Máthé Zsombor személyes archívuma

Máthé Dávid hetedikesként már az élmezőnyben végzett a matematikai olimpiákon, nyolcadikban pedig minden jelentősebb versenyt megnyert

Fotó: Máthé Zsombor személyes archívuma

A 16 éves marosvásárhelyi Máthé Dávid aranyérmet nyert a 2026-os IZHO Nemzetközi Multidiszciplináris Olimpián Kazahsztánban a romániai válogatott tagjaként. A szerény, csendes tehetségről édesapja mesélt a Székelyhonnak.

Hajnal Csilla

2026. január 26., 13:022026. január 26., 13:02

2026. január 26., 13:282026. január 26., 13:28

A rangos nemzetközi versenyen – amelyet idén januárban immár huszonkettedik alkalommal tartottak – a világ legtehetségesebb középiskolás diákjainak egy része mérte össze tudását matematikából, fizikából és informatikából.

A marosvásárhelyi Máthé Dávid jelenleg tizedikes diák a bukaresti Nemzetközi Informatikai Elméleti Líceumban, ahol külön osztály működik az olimpikonok számára.

Kiemelkedő eredményei miatt nyolcadik osztály végén eldöntötte, hogy ott folytatja tanulmányait

– mesélte a Székelyhonnak édesapja, Máthé Zsombor, aki mindenben támogatja fiát. A család továbbra is Marosvásárhelyen él, de a szülők hetente utaznak Bukarestbe fiukhoz, aki egyedül él albérletben a fővárosban, hogy minden energiáját a fejlődésnek szentelhesse.

Sosem volt magántanára

Dávid Marosvásárhelyen született és nőtt fel, a Dacia Általános Iskolában tanult, ahol korán megmutatkozott rendkívüli matematikai érzéke. Hetedik osztályig tanára, Todoran Nicoleta segítette fejlődését, majd egy ponton ő maga is belátta: Dávid már olyan szinten gondolkodik, ahol nehéz számára újat mutatni.

Hetedikesként már az élmezőnyben végzett a matematikai olimpiákon, nyolcadikban pedig minden jelentősebb versenyt megnyert.

Előfordult, hogy egyes városokban már nem is engedték indulni, mert jelenléte eleve eldöntötte a verseny kimenetelét

– jegyezte meg édesapja.

A bukaresti iskola csapata összesen 16 érmet hozott haza a kazahsztáni versenyről • Fotó: Bukaresti Nemzetközi Informatikai Elméleti Líceum Galéria

A bukaresti iskola csapata összesen 16 érmet hozott haza a kazahsztáni versenyről

Fotó: Bukaresti Nemzetközi Informatikai Elméleti Líceum

Nyolcadik osztályban Törökországban képviselte Romániát egy nemzetközi matematikai olimpián, ahol ezüstérmet szerzett. Ennek köszönhetően tandíjmentesen tanulhatott a bukaresti magángimnáziumban kilencedikben. Felkészülése mindvégig önállóan zajlott:

soha nem volt magántanára, ma is főként az internet segítségével készül a világszintű megmérettetésekre

– hangsúlyozta édesapja, aki Marosvásárhelyen dolgozik szívsebészként. „A kitartását és a legjobbra való törekvését valószínűleg tőlem is örökölte” – jegyezte meg édesapja.

Számos orosz versenyzőt is legyőzött

A 9–12. osztályosok számára kiírt szenior kategóriában Dávid jóval idősebb versenyzőkkel mérkőzik meg: Kazahsztánban ő volt az egyetlen tizedikes, a többiek mind végzős diákok voltak. A jelenlegi matektanára, Văcariu Victor „szemelte ki” Dávidot, és tehetsége révén választotta ki őt a csapatba. A hosszú, fárasztó utazás másnapján már zajlott is a verseny, de ennek ellenére

aranyérmet nyert egy rendkívül erős mezőnyben, számos orosz versenyzőt maga mögé utasítva.

A román csapat teljesítményét külön díjjal is elismerték.

Édesapja szavait idézve, Dávid szerény, csendes fiatal, aki kerüli a reflektorfényt, és igazán a matematika világában érzi otthon magát. Napi hét-nyolc órát tanul, és amikor egyszer megkérdezte tőle édesapja, mit tesz egy megoldhatatlannak tűnő feladattal, csak ennyit válaszolt:

Idézet
addig gondolkodom rajta, amíg sikerül megoldani”.

Álma, hogy középiskola után az Egyesült Államokban, Bostonban folytassa tanulmányait, ahol – mint mondja – a valódi tehetségeket ösztöndíjakkal támogatják. Leginkább a matematika és a mesterséges intelligencia érdekli, de nyitott az informatika iránt is.

Marosszék Marosvásárhely
A rovat további cikkei

2026. január 26., hétfő

Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja

Egészségügyi okok miatt nem vállal többé szerepet Kerekes Károly Marosvásárhely önkormányzati képviselő-testületében. Helyét a soron következő tanácsosjelölt veszi át.

Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja
Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja
2026. január 26., hétfő

Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja
2026. január 24., szombat

Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg

Agonizáló, földön fekvő kutyát megörökítő felvételek nyomán végzett ellenőrzést a Maros megyei rendőrség január 23-án. A videón szereplő eb tetemét megtalálták, az ügyben büntetőeljárás indult az állat szándékos és jogtalan megölése miatt.

Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg
Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg
2026. január 24., szombat

Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg
2026. január 24., szombat

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben

A Marosvásárhely melletti Jedden a sikeres óvodai modellre építve természetközeli szemléletű előkészítő osztályok indulnak ősztől. Céljuk, hogy helyben, modern körülmények között kínáljanak valódi alternatívát a szülőknek a közoktatás keretében.

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben
Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben
2026. január 24., szombat

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben
2026. január 24., szombat

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek

A 2025–2026-os tanévtől új kötelező tantárgyat tanulnak a romániai tizenkettedikesek: a kommunista rendszer történetét. Imre Zsolt történelemtanár vezeti be a diákokat a sokszor mitikusnak tűnő, de a jelenünket is meghatározó korszak részleteibe.

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
2026. január 24., szombat

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
2026. január 23., péntek

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez

Három nagy beruházás erősíti a vészhelyzeti beavatkozást Maros megyében: Balavásáron lesz tűzoltóállomás, Segesváron felújítják a régit, a legnagyobb beruházás pedig Marosvásárhelyen és Gernyeszegen valósul meg a képzési központ létrehozásával.

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
2026. január 23., péntek

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
2026. január 23., péntek

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának

Az RMDSZ javaslatára a kormány csütörtökön hivatalosította Nyárádszereda közösségének új szimbólumát.

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
2026. január 23., péntek

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván

Négyszáz dalos kedvű gyermek, fiatal és felnőtt énekel egy teljes napon át az első alkalommal megszervezett Marosszéki dalmaratonon. A jobbágyfalvi Tündér Ilona vendégházban csütörtökön reggel felcsendülő népdalok péntek reggelig szólnak.

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
2026. január 22., csütörtök

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság

Nyolcezer lejes pénzbírságot róttak ki csütörtökön a Maros megyei rendőrök azokra a gazdákra, akik nem biztosítottak megfelelő életkörülményeket állataiknak a rendkívüli hidegben.

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
2026. január 22., csütörtök

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt

Hivatalosan is bejelentették a Sütő András író és Constantin Romanu Vivu tiszteletére állítandó szobrok ötletpályázatának eredményeit. A város identitását azok a személyiségek formálják, akiknek emléke előtt köztéri alkotásokkal róják le tiszteletüket.

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére

A szászrégeni elkerülőút kivitelezésére 2022 óta próbálnak szakcéget találni, mindeddig sikertelenül. Az országos közbeszerzést óvások és perek sokasága teszi egyre átláthatatlanabbá. Jelenleg két ajánlat van az ötszáz millió lejes munkálatra.

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
