A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani

Máthé Dávid hetedikesként már az élmezőnyben végzett a matematikai olimpiákon, nyolcadikban pedig minden jelentősebb versenyt megnyert
Fotó: Máthé Zsombor személyes archívuma
A 16 éves marosvásárhelyi Máthé Dávid aranyérmet nyert a 2026-os IZHO Nemzetközi Multidiszciplináris Olimpián Kazahsztánban a romániai válogatott tagjaként. A szerény, csendes tehetségről édesapja mesélt a Székelyhonnak.
2026. január 26., 13:282026. január 26., 13:28
A rangos nemzetközi versenyen – amelyet idén januárban immár huszonkettedik alkalommal tartottak – a világ legtehetségesebb középiskolás diákjainak egy része mérte össze tudását matematikából, fizikából és informatikából.
A marosvásárhelyi Máthé Dávid jelenleg tizedikes diák a bukaresti Nemzetközi Informatikai Elméleti Líceumban, ahol külön osztály működik az olimpikonok számára.
– mesélte a Székelyhonnak édesapja, Máthé Zsombor, aki mindenben támogatja fiát. A család továbbra is Marosvásárhelyen él, de a szülők hetente utaznak Bukarestbe fiukhoz, aki egyedül él albérletben a fővárosban, hogy minden energiáját a fejlődésnek szentelhesse.
Dávid Marosvásárhelyen született és nőtt fel, a Dacia Általános Iskolában tanult, ahol korán megmutatkozott rendkívüli matematikai érzéke. Hetedik osztályig tanára, Todoran Nicoleta segítette fejlődését, majd egy ponton ő maga is belátta: Dávid már olyan szinten gondolkodik, ahol nehéz számára újat mutatni.
Hetedikesként már az élmezőnyben végzett a matematikai olimpiákon, nyolcadikban pedig minden jelentősebb versenyt megnyert.
– jegyezte meg édesapja.
A bukaresti iskola csapata összesen 16 érmet hozott haza a kazahsztáni versenyről
Fotó: Bukaresti Nemzetközi Informatikai Elméleti Líceum
Nyolcadik osztályban Törökországban képviselte Romániát egy nemzetközi matematikai olimpián, ahol ezüstérmet szerzett. Ennek köszönhetően tandíjmentesen tanulhatott a bukaresti magángimnáziumban kilencedikben. Felkészülése mindvégig önállóan zajlott:
– hangsúlyozta édesapja, aki Marosvásárhelyen dolgozik szívsebészként. „A kitartását és a legjobbra való törekvését valószínűleg tőlem is örökölte” – jegyezte meg édesapja.
A 9–12. osztályosok számára kiírt szenior kategóriában Dávid jóval idősebb versenyzőkkel mérkőzik meg: Kazahsztánban ő volt az egyetlen tizedikes, a többiek mind végzős diákok voltak. A jelenlegi matektanára, Văcariu Victor „szemelte ki” Dávidot, és tehetsége révén választotta ki őt a csapatba. A hosszú, fárasztó utazás másnapján már zajlott is a verseny, de ennek ellenére
A román csapat teljesítményét külön díjjal is elismerték.
Édesapja szavait idézve, Dávid szerény, csendes fiatal, aki kerüli a reflektorfényt, és igazán a matematika világában érzi otthon magát. Napi hét-nyolc órát tanul, és amikor egyszer megkérdezte tőle édesapja, mit tesz egy megoldhatatlannak tűnő feladattal, csak ennyit válaszolt:
Álma, hogy középiskola után az Egyesült Államokban, Bostonban folytassa tanulmányait, ahol – mint mondja – a valódi tehetségeket ösztöndíjakkal támogatják. Leginkább a matematika és a mesterséges intelligencia érdekli, de nyitott az informatika iránt is.
