Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg

Az állatot nem megfelelő körülmények között, a szabadban tartották. Képünk illusztráció

Agonizáló, földön fekvő kutyát megörökítő felvételek nyomán végzett ellenőrzést a Maros megyei rendőrség január 23-án. A videón szereplő eb tetemét megtalálták, az ügyben büntetőeljárás indult az állat szándékos és jogtalan megölése miatt.

Székelyhon 2026. január 24., 17:392026. január 24., 17:39

Az ellenőrzések során a rendőrök azonosították a felvételeket közzétevő személyt, egy 13 éves mikefavi kiskorút. Kiderítették, hogy az eset körülbelül egy héttel korábban történhetett,

gazdái az állatot nem megfelelő körülmények között, a szabadban tartották, majd később elpusztult.