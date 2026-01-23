Rovatok
Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágytelkén

Négyszáz dalos kedvű gyermek, fiatal és felnőtt énekel egy teljes napon át az első alkalommal megszervezett Marosszéki dalmaratonon. A jobbágytelki Tündér Ilona vendégházban csütörtökön reggel felcsendülő népdalok péntek reggelig szólnak.

Simon Virág

2026. január 23., 09:102026. január 23., 09:10

Magvetők: dalos kedvű gazdák is kiveszik részüket maratonból • Fotó: Haáz Vince

Magvetők: dalos kedvű gazdák is kiveszik részüket maratonból

Fotó: Haáz Vince

Négyszáz dalos kedvű gyermek, fiatal és felnőtt énekel egy teljes napon át az első alkalommal megszervezett Marosszéki dalmaratonon. A jobbágytelki Tündér Ilona vendégházban csütörtökön reggel felcsendülő népdalok péntek reggelig szólnak.

Simon Virág

2026. január 23., 09:10

Rendhagyó módon ünnepelik a magyar kultúra napját Maros megyében – például a Nyárádmentén, ahol csütörtökön első alkalommal szerveztek dalmaratont. Délelőtt, ottjártunkkor a magukat Magvetőnek nevező gazdák énekeltek, hol közösen, máskor egyedül, egymást váltva. Maros megye különböző részéről gyűltek össze, szeretnek énekelni és ismerik a Maros megyei, erdélyi, anyaországi népdalokat.

Négyszáz énekes váltja egymást a mikrofonnál

Mint az ötletgazdától, Fazakas Miklóstól, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei vezetőjétől megtudtuk, tavaly a gazdáknak szervezett budapesti kiállításon – egy átmulatott éjszaka után – fogalmazódott meg a dalmaraton ötlete.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A kezdeményezésre nagyon pozitív volt a visszajelzés dalkörök, gyermek- és felnőtt kórusok részéről. Ráadásul kisiskolás csoportok is jelezték, hogy jönnek – összesen négyszázan vagyunk itt. Egyedüli meghívott más megyéből a háromszéki dalkör, ők hatvanan érkeznek. Meg akarjuk mutatni, hogy mennyire gazdag és élő a kultúránk.”

A gyerekek tudását meg kell alapozni

A nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskolából érkeztek énekelni a Bocskay Eszter tanítónő által irányított harmadikosok. Húsz dalt énekeltek el és két szavalat is elhangzott, mint megtudtuk, ezekkel a napokban szavalóversenyre készülnek, így most volt a főpróba.

A harmadikos dalos pacsirták • Fotó: Haáz Vince

A harmadikos dalos pacsirták

Fotó: Haáz Vince

A tanítónő fantasztikus alkalomnak nevezte a dalmaratont, amely lehetőséget ad a dalos kedvű gyermekeknek és felnőtteknek, hogy együtt énekeljenek.

Idézet
Ma a nemzeti öntudatot és a hagyományokat csak úgy lehet megőrizni, ha mindennap egy kicsit ezekkel is foglalkozunk: népdalokat éneklünk, magyar íróktól, költőktől olvasunk, színházba visszük a gyermekeket,

Erdély-szerte kirándulunk velük. Nagy lelkesedéssel érkeztek most is a népdalmaratonra, közösen is énekeltünk, aki akart egyedül vagy párban is dalolhatott, látszott a gyerekeken, hogy otthonosan érzik magukat éneklés közben, szeretik a népdalokat.” A dalmaraton pénteken reggelig tart és élőben is követhető az RMGE közösségi oldalán.

 

 

 

Nemcsak énekeltek, hanem szavaltak is a gyermekek • Fotó: Haáz Vince

Nemcsak énekeltek, hanem szavaltak is a gyermekek

Fotó: Haáz Vince

Közösen és egyenként is énekeltek Jobbágytelkén • Fotó: Haáz Vince

Közösen és egyenként is énekeltek Jobbágytelkén

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A Tündér Ilona vendégház ad otthont a Marosszéki dalmaratonnak • Fotó: Haáz Vince

A Tündér Ilona vendégház ad otthont a Marosszéki dalmaratonnak

Fotó: Haáz Vince

Maros megye Marosszék Kultúra
szóljon hozzá! Hozzászólások

