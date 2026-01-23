Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának

Fotó: Nyárádszereda Önkormányzata/Facebook
Az RMDSZ javaslatára a kormány csütörtökön hivatalosította Nyárádszereda közösségének új szimbólumát.
A zászlón a Bocskai-ház címere látható: kék mezőben arany oroszlán, mancsában ezüst nyíllal. Az oroszlán alatt húzódó ezüst hullám a Nyárád vizét jelképezi. A három bástya pedig a városi rangra utal.
„Külön öröm számunkra, hogy közösségünk szimbólumhasználatáról szóló döntés éppen a magyar kultúra napján született meg” – olvasható Nyárádszereda önkormányzatának közösségi oldalán.
Négyszáz dalos kedvű gyermek, fiatal és felnőtt énekel egy teljes napon át az első alkalommal megszervezett Marosszéki dalmaratonon. A jobbágytelki Tündér Ilona vendégházban csütörtökön reggel felcsendülő népdalok péntek reggelig szólnak.
Nyolcezer lejes pénzbírságot róttak ki csütörtökön a Maros megyei rendőrök azokra a gazdákra, akik nem biztosítottak megfelelő életkörülményeket állataiknak a rendkívüli hidegben.
Hivatalosan is bejelentették a Sütő András író és Constantin Romanu Vivu tiszteletére állítandó szobrok ötletpályázatának eredményeit. A város identitását azok a személyiségek formálják, akiknek emléke előtt köztéri alkotásokkal róják le tiszteletüket.
A szászrégeni elkerülőút kivitelezésére 2022 óta próbálnak szakcéget találni, mindeddig sikertelenül. Az országos közbeszerzést óvások és perek sokasága teszi egyre átláthatatlanabbá. Jelenleg két ajánlat van az ötszáz millió lejes munkálatra.
Két személygépkocsi ütközött össze Segesvár és Dános között szerdán este, két ember a járműbe szorult, a forgalmat is leállították egy időre az országúton mindkét irányban. Az egyik sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.
Több mint háromszáz háztartás maradt gáz és fűtés nélkül szerdára virradóan Oláhkocsárdon, miután a helyi gáznyomás-szabályozó állomáson robbanás történt és tűz ütött ki. A hatóságok sürgősségi megelőző intézkedéseket tettek érdekükben.
Szivattyúkkal biztosítják a folyamatos vízellátást Szászrégenben és környéken, miután a Görgény-folyó vize részben befagyott, illetve hordalékossá vált, így nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Hosszú távú alternatív megoldást keresnek.
Tűz ütött ki egy lakóházban a Maros megyei Bazédon, a lángok megfékezéséhez több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység beavatkozására volt szükség.
Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Milvus Csoport a vízirigó országos téli számlálását, amelyhez természetkedvelők és önkéntesek csatlakozását is várják.
szóljon hozzá!