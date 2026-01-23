Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának

Az RMDSZ javaslatára a kormány csütörtökön hivatalosította Nyárádszereda közösségének új szimbólumát.

A zászlón a Bocskai-ház címere látható: kék mezőben arany oroszlán, mancsában ezüst nyíllal. Az oroszlán alatt húzódó ezüst hullám a Nyárád vizét jelképezi. A három bástya pedig a városi rangra utal.

Hirdetés

„Külön öröm számunkra, hogy közösségünk szimbólumhasználatáról szóló döntés éppen a magyar kultúra napján született meg” – olvasható Nyárádszereda önkormányzatának közösségi oldalán.