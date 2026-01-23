Rovatok
Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának

Fotó: Nyárádszereda Önkormányzata/Facebook

Fotó: Nyárádszereda Önkormányzata/Facebook

Az RMDSZ javaslatára a kormány csütörtökön hivatalosította Nyárádszereda közösségének új szimbólumát.

Székelyhon

2026. január 23., 09:48

A zászlón a Bocskai-ház címere látható: kék mezőben arany oroszlán, mancsában ezüst nyíllal. Az oroszlán alatt húzódó ezüst hullám a Nyárád vizét jelképezi. A három bástya pedig a városi rangra utal.

„Külön öröm számunkra, hogy közösségünk szimbólumhasználatáról szóló döntés éppen a magyar kultúra napján született meg” – olvasható Nyárádszereda önkormányzatának közösségi oldalán.

Marosszék Nyárádszereda
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágytelkén

Négyszáz dalos kedvű gyermek, fiatal és felnőtt énekel egy teljes napon át az első alkalommal megszervezett Marosszéki dalmaratonon. A jobbágytelki Tündér Ilona vendégházban csütörtökön reggel felcsendülő népdalok péntek reggelig szólnak.

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágytelkén
Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágytelkén
2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágytelkén
2026. január 22., csütörtök

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság

Nyolcezer lejes pénzbírságot róttak ki csütörtökön a Maros megyei rendőrök azokra a gazdákra, akik nem biztosítottak megfelelő életkörülményeket állataiknak a rendkívüli hidegben.

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
2026. január 22., csütörtök

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt

Hivatalosan is bejelentették a Sütő András író és Constantin Romanu Vivu tiszteletére állítandó szobrok ötletpályázatának eredményeit. A város identitását azok a személyiségek formálják, akiknek emléke előtt köztéri alkotásokkal róják le tiszteletüket.

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére

A szászrégeni elkerülőút kivitelezésére 2022 óta próbálnak szakcéget találni, mindeddig sikertelenül. Az országos közbeszerzést óvások és perek sokasága teszi egyre átláthatatlanabbá. Jelenleg két ajánlat van az ötszáz millió lejes munkálatra.

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
2026. január 21., szerda

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben

Két személygépkocsi ütközött össze Segesvár és Dános között szerdán este, két ember a járműbe szorult, a forgalmat is leállították egy időre az országúton mindkét irányban. Az egyik sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
2026. január 21., szerda

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
2026. január 21., szerda

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?

Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
2026. január 21., szerda

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
2026. január 21., szerda

Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül

Több mint háromszáz háztartás maradt gáz és fűtés nélkül szerdára virradóan Oláhkocsárdon, miután a helyi gáznyomás-szabályozó állomáson robbanás történt és tűz ütött ki. A hatóságok sürgősségi megelőző intézkedéseket tettek érdekükben.

Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül
Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül
2026. január 21., szerda

Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül
2026. január 21., szerda

Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre

Szivattyúkkal biztosítják a folyamatos vízellátást Szászrégenben és környéken, miután a Görgény-folyó vize részben befagyott, illetve hordalékossá vált, így nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Hosszú távú alternatív megoldást keresnek.

Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre
Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre
2026. január 21., szerda

Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre
2026. január 21., szerda

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban

Tűz ütött ki egy lakóházban a Maros megyei Bazédon, a lángok megfékezéséhez több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység beavatkozására volt szükség.

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban
Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban
2026. január 21., szerda

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban
2026. január 21., szerda

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport

Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Milvus Csoport a vízirigó országos téli számlálását, amelyhez természetkedvelők és önkéntesek csatlakozását is várják.

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
2026. január 21., szerda

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
