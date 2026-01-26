Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi

Fotó: Országos Rendőr-főkapitányság
Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.
A Bukaresti Rendőr-főkapitányságot hétfőn értesítette a rahovai börtön vezetősége arról, hogy egy török állampolgárságú fogvatartott, Atas Abdullah nem tért vissza az engedélyezett eltávozásról. A férfi január 23. és 26. között kapott ideiglenes eltávozást, azonban
A rendőrök ellenőrizték a férfi bejelentett lakcímét Voluntari-ban, azonban ott sem találták meg. Az illetékes hatóságok megkezdték a keresését – tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki látta a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy értesítse a legközelebbi rendőrkapitányságot.
Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.
Több ittas járművezetőt és egy jogosítvány nélkül közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök az elmúlt hétvégén Hargita megyében.
A csenei Mario Berinde meggyilkolásának ügyében gyanúsított és előzetes letartóztatásba helyezett két kiskorú tavaly decemberben, karácsony előtt bántalmazott egy másik csenei fiatalt is, egy 18 éves fiút – közölte hétfőn a Temes megyei rendőrség.
Egy tizennégy éves lány vesztette életét hétfőn reggel fél kilenc körül a Brassó megyei Almásmezőnél (Poiana Mărului) bekövetkezett balesetben. A sofőr és még négy kiskorú is megsérült.
Az elmúlt 24 órában országosan több mint száz alkalommal riasztották a hegyimentőket, Hargita és Maros megyében is szükség volt a beavatkozásukra – derül ki az országos hegyimentő-szolgálat összesítéséből.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki hétfőn jelentős mennyiségű csapadékra a Bánság déli, Olténia és Munténia északi felére.
Jegesre fagyott járdák és csúszós felületek nehezítették a közlekedést hétfő délelőtt Csíkszereda utcáin, ahol mínusz 5 Celsius-fokot mértek, miközben Székelyföld más térségeiben jóval enyhébb volt az idő.
A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.
Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.
Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.
