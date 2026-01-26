Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi

Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.

A Bukaresti Rendőr-főkapitányságot hétfőn értesítette a rahovai börtön vezetősége arról, hogy egy török állampolgárságú fogvatartott, Atas Abdullah nem tért vissza az engedélyezett eltávozásról. A férfi január 23. és 26. között kapott ideiglenes eltávozást, azonban

a határidő lejárta után nem jelentkezett az intézményben.

A rendőrök ellenőrizték a férfi bejelentett lakcímét Voluntari-ban, azonban ott sem találták meg. Az illetékes hatóságok megkezdték a keresését – tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki látta a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy értesítse a legközelebbi rendőrkapitányságot.