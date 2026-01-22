Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt

Hivatalosan is bejelentették a Sütő András író és Constantin Romanu Vivu tiszteletére állítandó szobrok ötletpályázatának eredményeit. A város identitását azok a személyiségek formálják, akiknek emléke előtt köztéri alkotásokkal róják le tiszteletüket.

Habár már két napja ismert a nyertes alkotó neve és a szobor terve, Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester egy csütörtöki sajtóeseményen beszélt először a részletekről. Mint fogalmazott, az RMDSZ-es önkormányzati képviselők régi terve ért révbe a Herder-díjas író, Sütő András szobortervének kiválasztásával. Hirdetés Kiemelte: amikor Marosvásárhelyről beszélünk, akkor nemcsak a jelenről, hanem az emlékezetről, az identitástól, a felelősségről is szólunk. A város a vállalt történetekről és személyiségekről szól, tiszteletünket úgy tudjuk kifejezni, ha köztéri szobrokat állítunk nekik. Kelemen Márton: egyértelmű volt a nyertes Kelemen Márton helyi önkormányzati tanácsos, a Sütő András szoborbizottság elnöke elmondta: építészek, a Maros Megyei Múzeum és két civil szervezet képviselői, valamint Gyarmathy János szobrász is részt vett a kilenc tagú bizottságban.

A Sütő Andrást ábrázoló szoborterv és alkotója, Makkai István Fotó: Haáz Vince

Kilenc alkotás érkezett be, az egyik nem teljesítette az elvárásokat, még az alkotó nevét tartalmazó titkos borítékot sem küldték be. Így nyolc alkotást értékeltek, figyelembe véve a művészeti értéket, ami 50 pontot ért, az elkészítés költségeit (40 pont) és a határidőt (10 pont).

Makkai István alkotása mindegyik zsűritag esetében az első helyen állt, 5 esetben maximális pontot kapott.

Kelemen Márton örömét fejezte ki, hogy egy fiatal marosvásárhelyi szobrász nyerte el a díjat.

A nyertes alkotás feje Fotó: Haáz Vince

Megtudtuk, Makkai István alkotása 93 pontot ért el, a második helyen Deák Árpád alkotása végzett 56 ponttal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik helyén Harmath István makettje volt 51 ponttal. Az ötletpályázat során három pénzjutalmat is odaítéltek,

az első díjazott 85 ezer lejt, a második 10 ezer lejt és harmadik 5 ezer lejt kapott.

Vivu esetében két alkotás érkezett be. Constantin Romanu Vivu az 1848-as erdélyi román forradalom egyik vezető alakja volt. Meg lehet nézni, utána kommentálni Soós Zoltán és Kelemen Márton is reagált a Sütő András szoborról megjelent képek nyomán megfogalmazott véleményekre.

Fotó: Haáz Vince

A polgármester szerint érdemes bemenni a városházára és megnézni a makettet, a fényképen bemutatott helyszínt, és azután véleményt mondani. Emlékeztetett, hogy

a zsűri tagjai elismert szakemberek voltak, és úgy értékelte ő is, hogy az alkotás méltó módon állít emléket Sütő Andrásnak.

Kelemen Márton szerint fontos az álló szobrot és az életnagyságban elkészült fejet is alaposan megnézni, mielőtt bárki is véleményt alkot. Méltatlannak tartja, hogy a közösségi hálón hozzá nem értő személyek bírálnak egy szakemberek által elismert művészi alkotást. Merengő író – egyelőre csak vázlat Makkai István alkotó elmondta, hogy a bemutatott makett egy vázlat, ami a merengő írót ábrázolja, cigarettával a kezében. Finomítások, kisebb változások lesznek még, amíg bronzba öntik.

Makkai István szobrászművész jelezte, egyelőre egy vázlat készült el Fotó: Haáz Vince

Megtudtuk, hogy a fiatal alkotó még nem készített egész alakos szobrot, de vannak már köztéri alkotásai Kolozsváron és Miklósváron.

A Sütő András-szobrot a Színház térre fogják felállítani,

a tervek szerint idén őszre, az író halálának huszadik évfordulójára. Bronzból öntik majd ki és felállításához szükség van a kulturális minisztérium engedélyére is. A Constantin Romanu Vivu szobor a nagykórház szomszédságában levő Hősök parkjában kap majd helyet.