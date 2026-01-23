Új bevetési járművek
Fotó: Haáz Vince
Három nagy beruházás erősíti a vészhelyzeti beavatkozást Maros megyében: Balavásáron lesz tűzoltóállomás, Segesváron felújítják a régit, a legnagyobb beruházás pedig Marosvásárhelyen és Gernyeszegen valósul meg a képzési központ létrehozásával.
A sürgősségi helyzetekre adott válaszok hatékonyságát növelik azok a fejlesztések, amelyekről a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség főfelügyelő-helyettese, Ciungan Ioan-Sorin alezredes péntek délelőtt sajtótátájékoztatón számolt be. Ilyen fejlesztés volt a nyolc új jármű is, amelyeket tavaly kapott a Maros megyei tűzoltóság.
A projektek közül a legelőrehaladottabb egy új tűzoltósági állomás létrehozása Balavásáron. A tervezést, kivitelezést és a szükséges felszereléseket is magában foglaló beruházás értéke 4,2 millió lej. A szerződést 2025 októberében írták alá, a műszaki terv elkészítése és az építkezési engedély megszerzése márciusban várható. Ezt követően indulhat a kivitelezés, amelyek a kezdéstől számított 12 hónapon belül fejeződnek be – közölte a megyei tűzoltóság vezetője.
Ciungan Ioan-Sorin főfelügyelő-helyettes számolt be az idei fejlesztési tervekről
Fotó: Haáz Vince
A projekt az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőséggel partnerségben, az Európai Unió által finanszírozott Fenntartható Fejlesztési Program 2021–2027 keretében valósul meg. Az új létesítmény nemcsak Balavásár, hanem a környező települések biztonságát is növeli – fejtette ki Ciungan Ioan-Sorin.
A segesvári tűzoltóegység épülete is átfogó korszerűsítésen esik át idén. A finanszírozási szerződést tavaly augusztusában írták alá a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt becsült értéke meghaladja a 8,25 millió lejt, a finanszírozás a Központi Régió Program 2021–2027 keretében biztosított.
A beruházás része az épület hőszigetelése, az elektromos hálózat cseréje, a vízvezeték-rendszer felújítása, valamint korszerű fűtési és szellőztetési megoldásokat vezetnek be. Napelemek és egyéb megújuló energiaforrások is helyet kapnak, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket. A munkálatok legkésőbb 2027 augusztusáig fejeződnek be.
A legnagyobb beruházás a katasztrófavédelmi személyzet képzését szolgáló kiválósági központ létrehozása lesz, mintegy 130 millió lej értékben. A projekt szintén a Fenntartható Fejlesztési Program 2021–2027 támogatásával valósul meg. Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány véglegesítése zajlik, a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés várhatóan idén kezdődik.
Marosvásárhelyen modern oktatási központ épül
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen egy modern oktatási központ épül, amely
A gyakorlati képzések számára Gernyeszegen alakítanak ki speciális terepet, ahol többek között autópályaalagút-szimuláció, vasúti balesetek modellezése, különféle tűzesetek gyakorlása, valamint vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyhelyzetek kezelése is oktatható lesz. A központ a szakképzett elsősegélynyújtás gyakorlását is lehetővé teszi – számolt be a fejlesztésekről Ciungan Ioan-Sorin.
Az RMDSZ javaslatára a kormány csütörtökön hivatalosította Nyárádszereda közösségének új szimbólumát.
Négyszáz dalos kedvű gyermek, fiatal és felnőtt énekel egy teljes napon át az első alkalommal megszervezett Marosszéki dalmaratonon. A jobbágytelki Tündér Ilona vendégházban csütörtökön reggel felcsendülő népdalok péntek reggelig szólnak.
Nyolcezer lejes pénzbírságot róttak ki csütörtökön a Maros megyei rendőrök azokra a gazdákra, akik nem biztosítottak megfelelő életkörülményeket állataiknak a rendkívüli hidegben.
Hivatalosan is bejelentették a Sütő András író és Constantin Romanu Vivu tiszteletére állítandó szobrok ötletpályázatának eredményeit. A város identitását azok a személyiségek formálják, akiknek emléke előtt köztéri alkotásokkal róják le tiszteletüket.
A szászrégeni elkerülőút kivitelezésére 2022 óta próbálnak szakcéget találni, mindeddig sikertelenül. Az országos közbeszerzést óvások és perek sokasága teszi egyre átláthatatlanabbá. Jelenleg két ajánlat van az ötszáz millió lejes munkálatra.
Két személygépkocsi ütközött össze Segesvár és Dános között szerdán este, két ember a járműbe szorult, a forgalmat is leállították egy időre az országúton mindkét irányban. Az egyik sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.
Több mint háromszáz háztartás maradt gáz és fűtés nélkül szerdára virradóan Oláhkocsárdon, miután a helyi gáznyomás-szabályozó állomáson robbanás történt és tűz ütött ki. A hatóságok sürgősségi megelőző intézkedéseket tettek érdekükben.
Szivattyúkkal biztosítják a folyamatos vízellátást Szászrégenben és környéken, miután a Görgény-folyó vize részben befagyott, illetve hordalékossá vált, így nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Hosszú távú alternatív megoldást keresnek.
Tűz ütött ki egy lakóházban a Maros megyei Bazédon, a lángok megfékezéséhez több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység beavatkozására volt szükség.
szóljon hozzá!