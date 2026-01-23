Három nagy beruházás erősíti a vészhelyzeti beavatkozást Maros megyében: Balavásáron lesz tűzoltóállomás, Segesváron felújítják a régit, a legnagyobb beruházás pedig Marosvásárhelyen és Gernyeszegen valósul meg a képzési központ létrehozásával.

A sürgősségi helyzetekre adott válaszok hatékonyságát növelik azok a fejlesztések, amelyekről a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség főfelügyelő-helyettese, Ciungan Ioan-Sorin alezredes péntek délelőtt sajtótátájékoztatón számolt be. Ilyen fejlesztés volt a nyolc új jármű is, amelyeket tavaly kapott a Maros megyei tűzoltóság. Balavásáron is lesz tűzoltóállomás A projektek közül a legelőrehaladottabb egy új tűzoltósági állomás létrehozása Balavásáron. A tervezést, kivitelezést és a szükséges felszereléseket is magában foglaló beruházás értéke 4,2 millió lej. A szerződést 2025 októberében írták alá, a műszaki terv elkészítése és az építkezési engedély megszerzése márciusban várható. Ezt követően indulhat a kivitelezés, amelyek a kezdéstől számított 12 hónapon belül fejeződnek be – közölte a megyei tűzoltóság vezetője.

Ciungan Ioan-Sorin főfelügyelő-helyettes számolt be az idei fejlesztési tervekről Fotó: Haáz Vince

A projekt az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőséggel partnerségben, az Európai Unió által finanszírozott Fenntartható Fejlesztési Program 2021–2027 keretében valósul meg. Az új létesítmény nemcsak Balavásár, hanem a környező települések biztonságát is növeli – fejtette ki Ciungan Ioan-Sorin. Energiahatékonyabbá válik a segesvári tűzoltóság épülete A segesvári tűzoltóegység épülete is átfogó korszerűsítésen esik át idén. A finanszírozási szerződést tavaly augusztusában írták alá a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt becsült értéke meghaladja a 8,25 millió lejt, a finanszírozás a Központi Régió Program 2021–2027 keretében biztosított. A beruházás része az épület hőszigetelése, az elektromos hálózat cseréje, a vízvezeték-rendszer felújítása, valamint korszerű fűtési és szellőztetési megoldásokat vezetnek be. Napelemek és egyéb megújuló energiaforrások is helyet kapnak, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket. A munkálatok legkésőbb 2027 augusztusáig fejeződnek be. Katasztrófavédelmi képzési központ épül Marosvásárhelyen és Gernyeszegen A legnagyobb beruházás a katasztrófavédelmi személyzet képzését szolgáló kiválósági központ létrehozása lesz, mintegy 130 millió lej értékben. A projekt szintén a Fenntartható Fejlesztési Program 2021–2027 támogatásával valósul meg. Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány véglegesítése zajlik, a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés várhatóan idén kezdődik.

Marosvásárhelyen modern oktatási központ épül Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen egy modern oktatási központ épül, amely

elméleti képzési termeket, virtuális valóságon alapuló szimulációkat, valamint szállás- és kiszolgálóhelyiségeket foglal magában.