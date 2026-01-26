Két új kiállítás is nyílik egymás után a Haáz Rezső Múzeumban

Fotó: Erdély Bálint Előd
Két különböző tematikájú kiállítás megnyitójára várja az érdeklődőket január 26-án és 27-én a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum.
Egymást követő két estén is új tárlat nyílik a Haáz Rezső Múzeum szervezésében, mindkettőnek a Haberstumpf-villa ad otthont Székelyudvarhelyen.
Január 26-án, hétfőn 18 órától Siklódy Ferenc: Székelyföldi képzőművészek arcképcsarnoka című kiállítást lehet megtekinteni. A tárlatot Képíró Ágnes művészettörténész, a szolnoki Damjanich János Múzeum muzeológusa nyitja meg. A kiállítás kurátora Berze Imre képzőművész, a megnyitón Haáz Márton fuvolaművész működik közre.
Január 27-én, kedden szintén 18 órától az Egy magyar úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma című vándorkiállítás megnyitó ünnepségét tartják. A rendezvény vendége lesz többek között Vincze Máté, a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. A kiállítást Velle-Varga Orsolya, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főigazgató-helyettese nyitja meg, közreműködik a Bujka énekegyüttes.
A tárlat a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Bukarest szakmai partnerségében valósult meg, gasztronómiai partnere a Páva KulinarIQum Egyesület.
