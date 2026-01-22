Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság

Nem szabad megkötve tartani a kutyát, ha nincs fedett menedéke
Fotó: Maros megyei rendőrség
Nyolcezer lejes pénzbírságot róttak ki csütörtökön a Maros megyei rendőrök azokra a gazdákra, akik nem biztosítottak megfelelő életkörülményeket állataiknak a rendkívüli hidegben.
Mezőzáhi gazdaságokban helyszíneltek csütörtökön az állatrendőrség munkatársai. Mint a Maros megyei rendőrség közleményéből kiderül, kilenc magánszemélyhez mentek be, összesen 25 állat életkörülményeit vizsgálva.
Összesen 17 pénzbírságot róttak ki és tíz kutyát szállítottak menhelyre, mert nem volt megfelelő menedékük, ahol meghúzhatták volna magukat a hidegben.
A rendőrök emlékeztetnek, hogy télen is fontos odafigyelni a négylábúakra, megfelelő száraz helyet, elegendő élelmet és friss vizet kell biztosítani az állatoknak, továbbá
