Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság

Nem szabad megkötve tartani a kutyát, ha nincs fedett menedéke • Fotó: Maros megyei rendőrség

Nem szabad megkötve tartani a kutyát, ha nincs fedett menedéke

Fotó: Maros megyei rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nyolcezer lejes pénzbírságot róttak ki csütörtökön a Maros megyei rendőrök azokra a gazdákra, akik nem biztosítottak megfelelő életkörülményeket állataiknak a rendkívüli hidegben.

Simon Virág

2026. január 22., 19:222026. január 22., 19:22

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mezőzáhi gazdaságokban helyszíneltek csütörtökön az állatrendőrség munkatársai. Mint a Maros megyei rendőrség közleményéből kiderül, kilenc magánszemélyhez mentek be, összesen 25 állat életkörülményeit vizsgálva.

Összesen 17 pénzbírságot róttak ki és tíz kutyát szállítottak menhelyre, mert nem volt megfelelő menedékük, ahol meghúzhatták volna magukat a hidegben.

Hirdetés

A rendőrök emlékeztetnek, hogy télen is fontos odafigyelni a négylábúakra, megfelelő száraz helyet, elegendő élelmet és friss vizet kell biztosítani az állatoknak, továbbá

tilos megkötve tartani őket anélkül, hogy fedett menedéket alakítanának ki számukra.

Marosszék Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Nemmel szavaztak az RMDSZ EP-képviselői a Mercosur-megállapodás bírósági felülvizsgálatára
Visszatér a magyar válogatottba Sofron István, öt GYHK-játékost is behívtak
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyhon

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Székelyhon

Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Székely Sport

Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Nemmel szavaztak az RMDSZ EP-képviselői a Mercosur-megállapodás bírósági felülvizsgálatára
Krónika

Nemmel szavaztak az RMDSZ EP-képviselői a Mercosur-megállapodás bírósági felülvizsgálatára
Visszatér a magyar válogatottba Sofron István, öt GYHK-játékost is behívtak
Székely Sport

Visszatér a magyar válogatottba Sofron István, öt GYHK-játékost is behívtak
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Nőileg

Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt

Hivatalosan is bejelentették a Sütő András író és Constantin Romanu Vivu tiszteletére állítandó szobrok ötletpályázatának eredményeit. A város identitását azok a személyiségek formálják, akiknek emléke előtt köztéri alkotásokkal róják le tiszteletüket.

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére

A szászrégeni elkerülőút kivitelezésére 2022 óta próbálnak szakcéget találni, mindeddig sikertelenül. Az országos közbeszerzést óvások és perek sokasága teszi egyre átláthatatlanabbá. Jelenleg két ajánlat van az ötszáz millió lejes munkálatra.

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
2026. január 21., szerda

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben

Két személygépkocsi ütközött össze Segesvár és Dános között szerdán este, két ember a járműbe szorult, a forgalmat is leállították egy időre az országúton mindkét irányban. Az egyik sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
2026. január 21., szerda

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
2026. január 21., szerda

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?

Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
2026. január 21., szerda

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül

Több mint háromszáz háztartás maradt gáz és fűtés nélkül szerdára virradóan Oláhkocsárdon, miután a helyi gáznyomás-szabályozó állomáson robbanás történt és tűz ütött ki. A hatóságok sürgősségi megelőző intézkedéseket tettek érdekükben.

Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül
Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül
2026. január 21., szerda

Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül
2026. január 21., szerda

Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre

Szivattyúkkal biztosítják a folyamatos vízellátást Szászrégenben és környéken, miután a Görgény-folyó vize részben befagyott, illetve hordalékossá vált, így nem alkalmas nyersvízként való felhasználásra. Hosszú távú alternatív megoldást keresnek.

Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre
Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre
2026. január 21., szerda

Nem állt le az ivóvízellátás Szászrégenben, de kell egy alternatív megoldás fagyos időkre
2026. január 21., szerda

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban

Tűz ütött ki egy lakóházban a Maros megyei Bazédon, a lángok megfékezéséhez több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység beavatkozására volt szükség.

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban
Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban
2026. január 21., szerda

Kigyulladt egy lakóház Maros megyében szerdán hajnalban
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport

Tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Milvus Csoport a vízirigó országos téli számlálását, amelyhez természetkedvelők és önkéntesek csatlakozását is várják.

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
2026. január 21., szerda

Kirándulással egybekötött madárszámlálásra hív a Milvus Csoport
2026. január 21., szerda

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön

Drasztikus, 23 százalékos áremeléssel indult az év a Maros megyei ivóvíz-szolgáltatásban. Bár az Aquaserv kisebb drágulást vetített előre, az uniós pályázati kötelezettségek, az infláció és az áfa együttesen tíz lej fölé emelte a köbméterenkénti árat.

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön
A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön
2026. január 21., szerda

A beharangozott tíz százalék helyett több mint húszszázalékos vízdrágítás jön
2026. január 20., kedd

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk

Bő egy hete kérte a marosszentgyörgyi községvezető az útügytől, hogy tömjék be az országúton keletkezett gödröket, de egyelőre nem kaptak választ. Nemcsak Maros megyében jelentek meg a „semmiből” a kátyúk.

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
2026. január 20., kedd

Gödörből gödörbe: nagyon sok országúton jelentek meg méretes kátyúk
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!