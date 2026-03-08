Egy lépés előre: jogilag szabályoznák itthon is a gyerekek közösségimédia-használatát

A függőség kialakulása mellett azért is veszélyes a kiskorúakra nézve, mert az emberkereskedelem áldozatait is sok esetben közösségi oldalakon hálózzák be

Romániában törvényjavaslat tiltaná a 15 év alattiak közösségimédia-jelenlétét, és betiltaná a telefonhasználatot iskolaidő alatt. A megvalósításhoz előbb szakértői egyeztetés szükséges, hisz nehéz technikailag ellenőrizni a felhasználók korát.

Törvényjavaslatot nyújtottak be Romániában is, amely szerint a 15 évnél fiatalabbak nem hozhatnak létre közösségimédia-fiókokat, a meglévő fiókok pedig törvényes kor eléréséig fel lennének függesztve. A platformok kötelesek lennének hatékony életkor-ellenőrző rendszereket bevezetni. Az SOS Románia párt képviselői által benyújtott javaslat a mobiltelefonok teljes tiltását is szorgalmazza az iskolai program ideje alatt, az iskolai szabályzat által meghatározott kivételektől eltekintve. A szabályozás mellett a megelőzés is fontos Csép Éva Andrea, az RMDSZ szociális és családügyekkel foglalkozó parlamenti képviselője úgy véli, mindenképpen oda kell figyelni a gyerekek mentális egészségére, a függőségek kialakulása és az online tartalmak közötti összefüggésre, és fontos leszabályozni a használatát, de

előbb szakértőkkel kell körbe járni a szabályozás technikai részét.

Az emberkereskedelem-elleni kampányokban is tevékenykedő politikus kiemelte, ez azért is fontos, mert az emberkereskedelem áldozatait nagyon sok esetben interneten, közösségi oldalakon hálózzák be, és Románia élen jár az emberkereskedelem terén.

Az áldozatok 74 százaléka nő, és nagyon nagy részük kiskorú, első helyen pedig a szexuális kizsákmányolás szerepel. Gyakori eset, hogy a bűnözők álprofilok révén jutnak el az áldozatokhoz – tette hozzá Csép Éva Andrea. „Ha tetszik, ha nem, szembe kell néznünk azzal, hogy a gyerekek közösségi médiás felületeket használnak, ahol

egy profil mögött emberkereskedő is lehet, aki barátnak álcázza magát.

A szülő, amikor egy mobiltelefont ad gyereke kezébe, akkor ezzel vállalja a felelősséget is a következményekért" – fejtette ki Csép Éva Andrea utalva a függőség kialakulása mellett a többi ártalmas tartalomra is, amellyel szembesülhet egy gyerek, ha nem a saját telefonján, akkor iskolai szünetben az osztálytárs telefonján, ezért fontos a szülők közötti együttműködés is. Van egy bukkanó: az életkor meghatározása Az újonnan iktatott törvénytervezetről a politikus elmondta, nagyon nehéz szabályozni és ellenőrizni, hogy hány évesen regisztrál valaki a közösségi oldalakra. Fontos lenne, hogy pontosan meg tudják határozni, milyen feltételek mellett lehet valakinek profilja a közösségi oldalakon.

Szakértőkkel kell egyezteti arról, hogyan lehetne technikailag ellenőrizni a felhasználók korát

– nem csupán önbevallás alapján, ahogy ez jelenleg működik.

A szabályozás mellett pedig fontosnak tartja a megelőzést, és azt, hogy miként készítjük fel a gyerekeket ezeknek a tartalmaknak, felületeknek a használatára, veszélyeire, hogy időt szán-e rá a szülő, hogy a gyereke mellé ül és megnézi, hogy milyen tartalmakat fogyaszt. Veszélyes tartalmak eltávolítását ösztönzi A törvénytervezetbe azt is belefoglalták, hogy az oktatási minisztériumnak kötelező tantervbe kellene illesztenie a következőket: a digitális világ pszichológiai kockázatai, az algoritmusok működése és hatásai, valamint az online mentális egészség védelme. Továbbá a közösségimédia-szolgáltatóknak haladéktalanul

el kellene távolítaniuk az öngyilkosságot, öncsonkítást vagy szélsőséges erőszakot népszerűsítő tartalmakat,