Egy lépés előre: jogilag szabályoznák itthon is a gyerekek közösségimédia-használatát

A függőség kialakulása mellett azért is veszélyes a kiskorúakra nézve, mert az emberkereskedelem áldozatait is sok esetben közösségi oldalakon hálózzák be

A függőség kialakulása mellett azért is veszélyes a kiskorúakra nézve, mert az emberkereskedelem áldozatait is sok esetben közösségi oldalakon hálózzák be

Fotó: Mentsétek meg a gyermekeket/Facebook

Romániában törvényjavaslat tiltaná a 15 év alattiak közösségimédia-jelenlétét, és betiltaná a telefonhasználatot iskolaidő alatt. A megvalósításhoz előbb szakértői egyeztetés szükséges, hisz nehéz technikailag ellenőrizni a felhasználók korát.

Hajnal Csilla

2026. március 08., 20:452026. március 08., 20:45

Törvényjavaslatot nyújtottak be Romániában is, amely szerint a 15 évnél fiatalabbak nem hozhatnak létre közösségimédia-fiókokat, a meglévő fiókok pedig törvényes kor eléréséig fel lennének függesztve. A platformok kötelesek lennének hatékony életkor-ellenőrző rendszereket bevezetni.

Az SOS Románia párt képviselői által benyújtott javaslat a mobiltelefonok teljes tiltását is szorgalmazza az iskolai program ideje alatt, az iskolai szabályzat által meghatározott kivételektől eltekintve.

A szabályozás mellett a megelőzés is fontos

Csép Éva Andrea, az RMDSZ szociális és családügyekkel foglalkozó parlamenti képviselője úgy véli, mindenképpen oda kell figyelni a gyerekek mentális egészségére, a függőségek kialakulása és az online tartalmak közötti összefüggésre, és fontos leszabályozni a használatát, de

előbb szakértőkkel kell körbe járni a szabályozás technikai részét.

Az emberkereskedelem-elleni kampányokban is tevékenykedő politikus kiemelte, ez azért is fontos, mert az emberkereskedelem áldozatait nagyon sok esetben interneten, közösségi oldalakon hálózzák be, és Románia élen jár az emberkereskedelem terén.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az áldozatok 74 százaléka nő, és nagyon nagy részük kiskorú, első helyen pedig a szexuális kizsákmányolás szerepel. Gyakori eset, hogy a bűnözők álprofilok révén jutnak el az áldozatokhoz – tette hozzá Csép Éva Andrea.

„Ha tetszik, ha nem, szembe kell néznünk azzal, hogy a gyerekek közösségi médiás felületeket használnak, ahol

Idézet
egy profil mögött emberkereskedő is lehet, aki barátnak álcázza magát.

A szülő, amikor egy mobiltelefont ad gyereke kezébe, akkor ezzel vállalja a felelősséget is a következményekért” – fejtette ki Csép Éva Andrea utalva a függőség kialakulása mellett a többi ártalmas tartalomra is, amellyel szembesülhet egy gyerek, ha nem a saját telefonján, akkor iskolai szünetben az osztálytárs telefonján, ezért fontos a szülők közötti együttműködés is.

Van egy bukkanó: az életkor meghatározása

Az újonnan iktatott törvénytervezetről a politikus elmondta, nagyon nehéz szabályozni és ellenőrizni, hogy hány évesen regisztrál valaki a közösségi oldalakra. Fontos lenne, hogy pontosan meg tudják határozni, milyen feltételek mellett lehet valakinek profilja a közösségi oldalakon.

Szakértőkkel kell egyezteti arról, hogyan lehetne technikailag ellenőrizni a felhasználók korát

– nem csupán önbevallás alapján, ahogy ez jelenleg működik.

• Fotó: Getty Images Galéria

Fotó: Getty Images

A szabályozás mellett pedig fontosnak tartja a megelőzést, és azt, hogy miként készítjük fel a gyerekeket ezeknek a tartalmaknak, felületeknek a használatára, veszélyeire, hogy időt szán-e rá a szülő, hogy a gyereke mellé ül és megnézi, hogy milyen tartalmakat fogyaszt.

Veszélyes tartalmak eltávolítását ösztönzi

A törvénytervezetbe azt is belefoglalták, hogy az oktatási minisztériumnak kötelező tantervbe kellene illesztenie a következőket: a digitális világ pszichológiai kockázatai, az algoritmusok működése és hatásai, valamint az online mentális egészség védelme.

Továbbá a közösségimédia-szolgáltatóknak haladéktalanul

el kellene távolítaniuk az öngyilkosságot, öncsonkítást vagy szélsőséges erőszakot népszerűsítő tartalmakat,

és 24 órán belül kellene kezelniük a kiskorúkat érintő extrém kockázatú tartalmak bejelentéseit.

A javaslat hivatkozik Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Ausztrália hasonló intézkedéseire. Ausztrália 2025. december 10-én bevezette a világ első ilyen törvényét, amely 16 év alattiak számára tiltja a közösségi médiát. A törvényjavaslatot március 16-ig bocsátották nyilvános konzultációra, utána dönt róla a Szenátus.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
2026. március 08., vasárnap

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
