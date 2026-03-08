Egy lépés előre: jogilag szabályoznák itthon is a gyerekek közösségimédia-használatát

A függőség kialakulása mellett azért is veszélyes a kiskorúakra nézve, mert az emberkereskedelem áldozatait is sok esetben közösségi oldalakon hálózzák be
Fotó: Mentsétek meg a gyermekeket/Facebook
Romániában törvényjavaslat tiltaná a 15 év alattiak közösségimédia-jelenlétét, és betiltaná a telefonhasználatot iskolaidő alatt. A megvalósításhoz előbb szakértői egyeztetés szükséges, hisz nehéz technikailag ellenőrizni a felhasználók korát.
Törvényjavaslatot nyújtottak be Romániában is, amely szerint a 15 évnél fiatalabbak nem hozhatnak létre közösségimédia-fiókokat, a meglévő fiókok pedig törvényes kor eléréséig fel lennének függesztve. A platformok kötelesek lennének hatékony életkor-ellenőrző rendszereket bevezetni.
Az SOS Románia párt képviselői által benyújtott javaslat a mobiltelefonok teljes tiltását is szorgalmazza az iskolai program ideje alatt, az iskolai szabályzat által meghatározott kivételektől eltekintve.
Csép Éva Andrea, az RMDSZ szociális és családügyekkel foglalkozó parlamenti képviselője úgy véli, mindenképpen oda kell figyelni a gyerekek mentális egészségére, a függőségek kialakulása és az online tartalmak közötti összefüggésre, és fontos leszabályozni a használatát, de
Az emberkereskedelem-elleni kampányokban is tevékenykedő politikus kiemelte, ez azért is fontos, mert az emberkereskedelem áldozatait nagyon sok esetben interneten, közösségi oldalakon hálózzák be, és Románia élen jár az emberkereskedelem terén.
Fotó: Haáz Vince
Az áldozatok 74 százaléka nő, és nagyon nagy részük kiskorú, első helyen pedig a szexuális kizsákmányolás szerepel. Gyakori eset, hogy a bűnözők álprofilok révén jutnak el az áldozatokhoz – tette hozzá Csép Éva Andrea.
„Ha tetszik, ha nem, szembe kell néznünk azzal, hogy a gyerekek közösségi médiás felületeket használnak, ahol
A szülő, amikor egy mobiltelefont ad gyereke kezébe, akkor ezzel vállalja a felelősséget is a következményekért” – fejtette ki Csép Éva Andrea utalva a függőség kialakulása mellett a többi ártalmas tartalomra is, amellyel szembesülhet egy gyerek, ha nem a saját telefonján, akkor iskolai szünetben az osztálytárs telefonján, ezért fontos a szülők közötti együttműködés is.
Az újonnan iktatott törvénytervezetről a politikus elmondta, nagyon nehéz szabályozni és ellenőrizni, hogy hány évesen regisztrál valaki a közösségi oldalakra. Fontos lenne, hogy pontosan meg tudják határozni, milyen feltételek mellett lehet valakinek profilja a közösségi oldalakon.
– nem csupán önbevallás alapján, ahogy ez jelenleg működik.
Fotó: Getty Images
A szabályozás mellett pedig fontosnak tartja a megelőzést, és azt, hogy miként készítjük fel a gyerekeket ezeknek a tartalmaknak, felületeknek a használatára, veszélyeire, hogy időt szán-e rá a szülő, hogy a gyereke mellé ül és megnézi, hogy milyen tartalmakat fogyaszt.
A törvénytervezetbe azt is belefoglalták, hogy az oktatási minisztériumnak kötelező tantervbe kellene illesztenie a következőket: a digitális világ pszichológiai kockázatai, az algoritmusok működése és hatásai, valamint az online mentális egészség védelme.
Továbbá a közösségimédia-szolgáltatóknak haladéktalanul
és 24 órán belül kellene kezelniük a kiskorúkat érintő extrém kockázatú tartalmak bejelentéseit.
A javaslat hivatkozik Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Ausztrália hasonló intézkedéseire. Ausztrália 2025. december 10-én bevezette a világ első ilyen törvényét, amely 16 év alattiak számára tiltja a közösségi médiát. A törvényjavaslatot március 16-ig bocsátották nyilvános konzultációra, utána dönt róla a Szenátus.
Ittas gépkocsivezetőket nem azonosítottak, de gyorshajtót annál többet vasárnap délután a Maros megyei rendőrök, akik közúti razziát tartottak.
Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.
A csíkszentmártoni református közösség önerőből felújította a gyülekezet parókiáját és imaházát és vasárnap hálaadó istentiszteleten ünnepelték meg mindezt.
A közel-keleti konfliktus miatt Katarban rekedt román állampolgárokat szállító repülőgép érkezik vasárnap Bukarestbe. A repatriáló járat a szaúd-arábiai Rijádból szállt fel, 183 román állampolgárral a fedélzetén.
A nemzetközi nőnap alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a nőket Nicușor Dan államfő.
Vasárnap 17 óráig Hargita megyében, a 15-ös országúton fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.
Tizenhét személy kellett elhagyja az otthonát vasárnap délután amikor Dicsőszentmártonban egy tömbházlakásban tűz ütött ki. A lakás tulajdonosát égési sérülésekkel szállították kórházba.
A nyárádszeredai tűzoltók siettek segíteni vasárnap kora délután Iszlóba, ahol egy családi ház gyúlt meg.
Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).
Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
szóljon hozzá!