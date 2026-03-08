Szelesre fordulhat az időjárás az elkövetkező napokban

Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A meteorológusok szerint vasárnap estétől kedd estig az ország délnyugati részén és a Déli-Kárpátokban, a keddi nap folyamán pedig Moldvában is sokfelé megélénkül a szél, helyenként 40-50 km/órás széllökésekre lehet számítani.

Hirdetés

A hegyekben a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 60-80 kilométert – ismerteti az Agerpres.

Krassó-Szörény megyében sárga jelzésű riasztás van érvényben vasárnap estig az erős szél miatt, itt 50-65 km/órás, helyenként 70 km/órás széllökések várhatók.