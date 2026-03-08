Szelesre fordulhat az időjárás az elkövetkező napokban

Fotó: Pixabay
Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
2026. március 08., 13:032026. március 08., 13:03
2026. március 08., 13:052026. március 08., 13:05
A meteorológusok szerint vasárnap estétől kedd estig az ország délnyugati részén és a Déli-Kárpátokban, a keddi nap folyamán pedig Moldvában is sokfelé megélénkül a szél, helyenként 40-50 km/órás széllökésekre lehet számítani.
A hegyekben a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 60-80 kilométert – ismerteti az Agerpres.
Krassó-Szörény megyében sárga jelzésű riasztás van érvényben vasárnap estig az erős szél miatt, itt 50-65 km/órás, helyenként 70 km/órás széllökések várhatók.
A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).
Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.
Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.
Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.
Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.
Személyautóval ütközött egy mentőautó szombaton Nagyszebenben. A balesetben heten voltak érintettek, köztük egy kiskorú.
