A mindennapok menüje

falat, recept, egészség, mindennapok

Fotó: Barabás Aretta

Ezt a válogatást akkor válasszuk, amikor nemcsak jól szeretnénk lakni, hanem igazán jóleső, kiegyensúlyozott falatokra vágyunk.

Barabás Aretta

2026. január 26., 12:382026. január 26., 12:38

A nap a frissen sült sárgarépalepénnyel indul, enyhén édeskés, sajtos illata meghozza az étvágyat a reggelihez. Tízóraira egy puha, szaftos áfonyás sütemény következik, amelyet egy csésze illatos hibiszkusztea kísér.

Ebédre omlós lazac kerül az asztalra, citromos–kapros gombával párosítva, ahol az élénk citrusosság és a friss fűszerek harmonikusan emelik ki a hal ízét. A napot egy krémes cottage cheese-tál zárja friss zöldségekkel. Könnyű, mégis elégséges vacsora, amely tökéletes lezárása a napnak.

Reggeli: Sütőben sült sárgarépalepény szendvicsként tálalva

falat, recept, egészség, mindennapok Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

  • 100 g sárgarépa

  • 50 g cottage cheese

  • 50 g light mozzarella

  • 1 tojás

  • 20 g light sajtkrém

  • 40 g csirkemellsonka

  • salátamix

  • só, bors

Elkészítés:

A sárgarépát finomra reszeljük, majd teljesen kinyomkodjuk a levét. Egy tálban összeforgatjuk a cottage cheese-zel, a reszelt light mozzarellával és a tojással, végül sóval és borssal ízesítjük. A kapott masszát sütőpapírral bélelt tepsire simítjuk, lepény formára igazítjuk, majd 180 Celsius-fokon, előmelegített sütőben aranyszínűre sütjük.
Miután a sárgarépalepény kissé kihűl, megkenjük light sajtkrémmel, majd csirkemellsonkával és friss salátamixszel töltjük meg.

Tápérték/adag:

Fehérje: 30,5 g
Szénhidrát: 13,1 g
Zsír: 14,2 g
Kalória: 351 kcal

Uzsonna: Puha áfonyás joghurtos sütemény

falat, recept, egészség, mindennapok Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

  • 150 g banán

  • 150 g zabpehelyliszt vagy zabpehely

  • 15 g fehérje (elhagyható, ennyivel több zabpehelylisztet kell hozzá tenni)

  • 1 tojás

  • 150 g 2%-os joghurt

  • 7 g sütőpor

  • 100 g áfonya

Elkészítés:

A banánt villával alaposan összetörjük, majd hozzáadjuk a tojást és a joghurtot, és simára keverjük. Ezután beleforgatjuk a zabpehelylisztet, vagy az apró szemű zabpelyhet, valamint a sütőport és a fehérjeport, ha használunk. A masszát sütőpapírral bélelt tepsibe vagy kisebb sütőformába simítjuk, majd megszórjuk 100 g áfonyával. Előmelegített, 180 Celsius-fokos sütőben körülbelül 25 perc alatt készre sütjük.

Tápérték:

Fehérje: 6,7 g
Szénhidrát: 27,1 g
Zsír: 1,7 g
Kalória: 149 kcal

Ebéd: Sütőben sült lazac basmati rizzsel, citromos–kapros gombával

falat, recept, egészség, mindennapok Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

  • 120 g lazac

  • újhagyma

  • 70 g gomba

  • 50 ml light tejszín

  • 50 g basmati rizs

  • fél citrom leve

  • friss kapor

Elkészítés:

A lazacfilét finoman sózzuk és frissen őrölt borssal fűszerezzük, majd 180 Celsius-fokra előmelegített sütőben 20–25 perc alatt szaftosra sütjük. A rizst kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben puhára főzzük. Az apró, borkános csiperkegombát félbevágjuk, majd egy serpenyőben összepirítjuk egy szál felkarikázott újhagymával. Amikor a gomba aranybarna, hozzáadjuk a fél citrom frissen facsart levét, egy nagy csokor finomra vágott friss kaprot, végül felöntjük 50 ml light tejszínnel, és rövid ideig összeforraljuk.

Tápérték:

Fehérje: 31,5 g
Szénhidrát: 44 g
Zsír: 22,8 g
Kalória: 509 kcal

Vacsora: Cottage cheese salátatál csirkemellsonkával

falat, recept, egészség, mindennapok Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

  • 100 g cottage cheese

  • 50 g csirkemellsonka

  • 70 g uborka

  • 4-5 db koktélparadicsom

  • 50 g avokádó

  • 15 g édes-csípős chiliszósz

  • chilipehely

  • 50 g kovászos kenyér

Elkészítés:

A cottage cheese-t egy tálba kanalazzuk, majd mellé tesszük a csirkemellsonkát a felkarikázott uborkát, a félbevágott koktélparadicsomokat, valamint a felkockázott avokádót. Meglocsoljuk az édes-csípős chiliszósszal és megszórjuk chilipehellyel. Pirított kovászos kenyérrel fogyasztjuk.

Tápérték:

Fehérje: 27,1 g
Szénhidrát: 39,4 g
Zsír: 13,2 g
Kalória: 483 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 96 g
Szénhidrát: 124 g
Zsír: 52 g
Kalória: 1492 kcal

Egészség tálalva
A rovat további cikkei

2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal

Ez igazi helyi klasszikus, ami egyszerű alapanyagokból készül, mégis gazdag ízvilágú fogás. A lassan főtt hagyma édessége, a füstölt hús karaktere és a puliszka tökéletesen kiegészíti egymást.

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta

A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger.

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó

Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.

Csokis keksz – videó
Csokis keksz – videó
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé

A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.

Nyújtózás a fény felé
Nyújtózás a fény felé
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó

Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek

A téli időszak az étkezés szempontjából egy nehéz időszak. Hiába vannak tele az üzletek „friss” zöldséggel, gyümölccsel, a mesterséges termesztési körülmények miatt ezekben a terményekben sokkal kevesebb a mikrotápanyag.

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!

Egy tál zabkása, joghurt, gyümölcs, vajas kenyér kakaóval, netán tojás baconnel? Te szoktál reggelizni? És ha igen, mit? Mutasd meg a reggelidet, és nyerj!

Nyerj a reggeliddel!
Nyerj a reggeliddel!
2026. január 16., péntek

Nyerj a reggeliddel!
2026. január 15., csütörtök

Élet a hótakaró alatt és felett

A téli, vastag hótakarónak sokféle szerepe van a természetben. Közismert a szigetelő hatása, de számos más, kevésbé ismert tulajdonsága is van. A havas táj gyakran mozdulatlannak tűnik, azonban csendes, de kemény küzdelem zajlik a túlélésért.

Élet a hótakaró alatt és felett
Élet a hótakaró alatt és felett
2026. január 15., csütörtök

Élet a hótakaró alatt és felett
2026. január 14., szerda

Tatár beefsteak – videó

Noha a tatár beefsteak számos helyen szerepel az étlapon, sokan mégsem merik kérni, ugyanis ódzkodnak a nyers hústól. Viszont jól elkészítve semmilyen gondot nem okozhat, ráadásul annyira különleges, hogy egyszer mindenkinek megéri kipróbálnia.

Tatár beefsteak – videó
Tatár beefsteak – videó
2026. január 14., szerda

Tatár beefsteak – videó
