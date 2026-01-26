A mindennapok menüje

Fotó: Barabás Aretta
Ezt a válogatást akkor válasszuk, amikor nemcsak jól szeretnénk lakni, hanem igazán jóleső, kiegyensúlyozott falatokra vágyunk.
A nap a frissen sült sárgarépalepénnyel indul, enyhén édeskés, sajtos illata meghozza az étvágyat a reggelihez. Tízóraira egy puha, szaftos áfonyás sütemény következik, amelyet egy csésze illatos hibiszkusztea kísér.
Ebédre omlós lazac kerül az asztalra, citromos–kapros gombával párosítva, ahol az élénk citrusosság és a friss fűszerek harmonikusan emelik ki a hal ízét. A napot egy krémes cottage cheese-tál zárja friss zöldségekkel. Könnyű, mégis elégséges vacsora, amely tökéletes lezárása a napnak.
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
100 g sárgarépa
50 g cottage cheese
50 g light mozzarella
1 tojás
20 g light sajtkrém
40 g csirkemellsonka
salátamix
só, bors
Elkészítés:
A sárgarépát finomra reszeljük, majd teljesen kinyomkodjuk a levét. Egy tálban összeforgatjuk a cottage cheese-zel, a reszelt light mozzarellával és a tojással, végül sóval és borssal ízesítjük. A kapott masszát sütőpapírral bélelt tepsire simítjuk, lepény formára igazítjuk, majd 180 Celsius-fokon, előmelegített sütőben aranyszínűre sütjük.
Miután a sárgarépalepény kissé kihűl, megkenjük light sajtkrémmel, majd csirkemellsonkával és friss salátamixszel töltjük meg.
Tápérték/adag:
Fehérje: 30,5 g
Szénhidrát: 13,1 g
Zsír: 14,2 g
Kalória: 351 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
150 g banán
150 g zabpehelyliszt vagy zabpehely
15 g fehérje (elhagyható, ennyivel több zabpehelylisztet kell hozzá tenni)
1 tojás
150 g 2%-os joghurt
7 g sütőpor
100 g áfonya
Elkészítés:
A banánt villával alaposan összetörjük, majd hozzáadjuk a tojást és a joghurtot, és simára keverjük. Ezután beleforgatjuk a zabpehelylisztet, vagy az apró szemű zabpelyhet, valamint a sütőport és a fehérjeport, ha használunk. A masszát sütőpapírral bélelt tepsibe vagy kisebb sütőformába simítjuk, majd megszórjuk 100 g áfonyával. Előmelegített, 180 Celsius-fokos sütőben körülbelül 25 perc alatt készre sütjük.
Tápérték:
Fehérje: 6,7 g
Szénhidrát: 27,1 g
Zsír: 1,7 g
Kalória: 149 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
120 g lazac
újhagyma
70 g gomba
50 ml light tejszín
50 g basmati rizs
fél citrom leve
friss kapor
Elkészítés:
A lazacfilét finoman sózzuk és frissen őrölt borssal fűszerezzük, majd 180 Celsius-fokra előmelegített sütőben 20–25 perc alatt szaftosra sütjük. A rizst kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben puhára főzzük. Az apró, borkános csiperkegombát félbevágjuk, majd egy serpenyőben összepirítjuk egy szál felkarikázott újhagymával. Amikor a gomba aranybarna, hozzáadjuk a fél citrom frissen facsart levét, egy nagy csokor finomra vágott friss kaprot, végül felöntjük 50 ml light tejszínnel, és rövid ideig összeforraljuk.
Tápérték:
Fehérje: 31,5 g
Szénhidrát: 44 g
Zsír: 22,8 g
Kalória: 509 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
100 g cottage cheese
50 g csirkemellsonka
70 g uborka
4-5 db koktélparadicsom
50 g avokádó
15 g édes-csípős chiliszósz
chilipehely
50 g kovászos kenyér
Elkészítés:
A cottage cheese-t egy tálba kanalazzuk, majd mellé tesszük a csirkemellsonkát a felkarikázott uborkát, a félbevágott koktélparadicsomokat, valamint a felkockázott avokádót. Meglocsoljuk az édes-csípős chiliszósszal és megszórjuk chilipehellyel. Pirított kovászos kenyérrel fogyasztjuk.
Tápérték:
Fehérje: 27,1 g
Szénhidrát: 39,4 g
Zsír: 13,2 g
Kalória: 483 kcal
Fehérje: 96 g
Szénhidrát: 124 g
Zsír: 52 g
Kalória: 1492 kcal
Ez igazi helyi klasszikus, ami egyszerű alapanyagokból készül, mégis gazdag ízvilágú fogás. A lassan főtt hagyma édessége, a füstölt hús karaktere és a puliszka tökéletesen kiegészíti egymást.
A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger.
A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.
Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.
A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.
Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.
A téli időszak az étkezés szempontjából egy nehéz időszak. Hiába vannak tele az üzletek „friss” zöldséggel, gyümölccsel, a mesterséges termesztési körülmények miatt ezekben a terményekben sokkal kevesebb a mikrotápanyag.
Egy tál zabkása, joghurt, gyümölcs, vajas kenyér kakaóval, netán tojás baconnel? Te szoktál reggelizni? És ha igen, mit? Mutasd meg a reggelidet, és nyerj!
A téli, vastag hótakarónak sokféle szerepe van a természetben. Közismert a szigetelő hatása, de számos más, kevésbé ismert tulajdonsága is van. A havas táj gyakran mozdulatlannak tűnik, azonban csendes, de kemény küzdelem zajlik a túlélésért.
Noha a tatár beefsteak számos helyen szerepel az étlapon, sokan mégsem merik kérni, ugyanis ódzkodnak a nyers hústól. Viszont jól elkészítve semmilyen gondot nem okozhat, ráadásul annyira különleges, hogy egyszer mindenkinek megéri kipróbálnia.
szóljon hozzá!