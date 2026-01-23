Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház

Átadták a megyei kórháznak az új tüdőkórház épületét, vele együtt az orvosi eszközt, berendezést
Fotó: Kiss Zsombor
Szociális szolgáltatások finanszírozásáról, iskolai felszerelések átadásáról döntött Kovászna Megye Tanácsa január 22-én. Folyamatban van az új tüdőkórház engedélyeztetése is, épületét és berendezéseit csütörtökön adták át hivatalosan a megyei kórháznak.
Kovászna Megye Tanácsának csütörtöki ülésén hivatalosan is átadták az új tüdőkórház épületét, valamint az orvosi eszközöket és a berendezéseket a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak. Mint ismeretes, az új kórházépületet a fejlesztési minisztérium építette az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül, a beruházás pedig a teljes körű berendezést is magában foglalta.
A most átadott csomag korszerű ultrahang- és digitális radiológiai rendszereket, videobronchoszkópot, spirométert, EKG- és defibrillátor-készülékeket, valamint betegmegfigyelő és infúziós eszközöket tartalmaz. A felszerelésekhez a mindennapi működést biztosító bútorzat és informatikai berendezések is társulnak, az eszközpark összértéke mintegy 6,1 millió lej.
Fotó: Kiss Zsombor
Jelenleg zajlik az új tüdőkórház engedélyeztetési folyamata, amelynek lezárását követően az intézményben elindulhat a járóbeteg- és a fekvőbeteg-ellátás egyaránt.
A hatályos jogszabályok alapján a gyermekvédelmi és szociális ellátó rendszer fenntartására az állam a központi költségvetésből a szükséges összeg 90 százalékát biztosítja. A fennmaradó összeget, azaz 10 százalékot a helyi önkormányzatok és a megyei tanács közösen finanszírozza – az arány azonban évek óta felborul, a megyei és helyi önkormányzatok kárára, ezért is vannak kifizetési gondok minden év utolsó negyedében, legalábbis Hargita megyében.
A kovásznai képviselő-testület meghatározta a gyerekek, a fogyatékkal élő felnőttek és az idősek ellátására vonatkozó szolgáltatások részfinanszírozási arányát, amelyet a helyi önkormányzatoknak kell biztosítani.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke kiemelte: egyre nagyobb az igény a szociális szolgáltatások iránt, és
Ilyenkor a megyei tanácsnak nagyobb terhet kell vállalnia, de fontos, hogy a helyi önkormányzatok is járuljanak hozzá a szociális védőháló fenntartásához, ugyanis a gyerekek, idősek, fogyatékkal élők nem maradhatnak anyagi támogatás nélkül – húzta alá az elnök.
Az ülésen ezenkívül újabb iskolai felszereléseket adtak át a vidéki intézmények, valamint a sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola és a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ használatába. A 35 millió lejes pályázat, amely az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) keretében valósult meg, összesen 35 oktatási intézmény felszerelését tette lehetővé.
Dolgoznak az oltszemi Mikó-kastély felújításán
Fotó: Tuchiluș Alex
Módosították továbbá a 2022-ben jóváhagyott, 33,6 millió lejes hitelkeretről szóló határozat mellékletét. Mivel az összeg nagy részét már felhasználták az uniós finanszírozású projektek el nem számolható költségeinek fedezésére (sok más mellett a Székely Nemzeti Múzeum, a Speciális Általános Iskola és az új sürgősségi osztály épületének munkálataira), a legtöbb beruházás pedig lezárult, a fennmaradó összeget – csaknem hatmillió lejt – átcsoportosítják az oltszemi Mikó-kastély felújítására. A beruházás a PNRR keretében zajlik, a munkálatokat 2026 júliusáig kell befejezni.
A magyar kultúra napján Háromszék is ünnepelt: a megye könyvtárában felcsendült a nemzeti himnusz, valamint díjjal tüntették ki a térség két kiemelkedő képzőművészét. A díszes eseményen negyven közművelődési szakember is oklevélben részesült.
Az év első ülését tartotta csütörtökön Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testülete, és ezen újra vitát szült a drasztikusan megemelt adók kérdése. Tüntetni is készülnek.
A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.
Hajnali beavatkozásra riasztották a tűzoltókat a Kovászna megyei Miklósvárra, ahol egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra.
Idén is kiosztja a 2013-ban alapított Háromszék kultúrájáért díjakat Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ. A magyar kultúra napja alkalmából ezúttal két képzőművész részesül elismerésben.
Előzetes letartóztatásba került az a Hunyad megyei férfi, aki megszegte a távoltartási végzést Kovászna megyében. A férfi november óta elektronikus megfigyelés alatt állt, miután megfenyegette Háromszéken élő volt élettársát, hogy rágyújtja a házát.
Fontos bejelentés hangzott el a keddi sepsiszentgyörgyi lakossági fórumon: márciusban népszavazással dönthetnek a lakók arról, hogy milyen város adópolitikáját szeretnék követni.
Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.
A Lidl másfél évtizeddel ezelőtt húzta fel első üzletét Kézdivásárhelyen. Nemrég hozzáfogtak egy új szupermarket megépítéséhez, elvileg egy év leforgása alatt be is fejezik, de nem tervezik mindkettőt megtartani.
Aláírásgyűjtést indított a sepsiszentgyörgyi adók túlzott megemelése miatt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A kisebbik romániai magyar párt tagjai felrótták az államnak, hogy miközben évek óta sorjázza követeléseit, a kifizetésekkel hátralékban van.
szóljon hozzá!