Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház

Átadták a megyei kórháznak az új tüdőkórház épületét, vele együtt az orvosi eszközt, berendezést • Fotó: Kiss Zsombor

Átadták a megyei kórháznak az új tüdőkórház épületét, vele együtt az orvosi eszközt, berendezést

Fotó: Kiss Zsombor

Szociális szolgáltatások finanszírozásáról, iskolai felszerelések átadásáról döntött Kovászna Megye Tanácsa január 22-én. Folyamatban van az új tüdőkórház engedélyeztetése is, épületét és berendezéseit csütörtökön adták át hivatalosan a megyei kórháznak.

Farkas Orsolya

2026. január 23., 08:302026. január 23., 08:30

Kovászna Megye Tanácsának csütörtöki ülésén hivatalosan is átadták az új tüdőkórház épületét, valamint az orvosi eszközöket és a berendezéseket a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak. Mint ismeretes, az új kórházépületet a fejlesztési minisztérium építette az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül, a beruházás pedig a teljes körű berendezést is magában foglalta.

A most átadott csomag korszerű ultrahang- és digitális radiológiai rendszereket, videobronchoszkópot, spirométert, EKG- és defibrillátor-készülékeket, valamint betegmegfigyelő és infúziós eszközöket tartalmaz. A felszerelésekhez a mindennapi működést biztosító bútorzat és informatikai berendezések is társulnak, az eszközpark összértéke mintegy 6,1 millió lej.

• Fotó: Kiss Zsombor Galéria

Fotó: Kiss Zsombor

Jelenleg zajlik az új tüdőkórház engedélyeztetési folyamata, amelynek lezárását követően az intézményben elindulhat a járóbeteg- és a fekvőbeteg-ellátás egyaránt.

Növekvő igény a szociális szolgáltatások iránt

A hatályos jogszabályok alapján a gyermekvédelmi és szociális ellátó rendszer fenntartására az állam a központi költségvetésből a szükséges összeg 90 százalékát biztosítja. A fennmaradó összeget, azaz 10 százalékot a helyi önkormányzatok és a megyei tanács közösen finanszírozza – az arány azonban évek óta felborul, a megyei és helyi önkormányzatok kárára, ezért is vannak kifizetési gondok minden év utolsó negyedében, legalábbis Hargita megyében.

A kovásznai képviselő-testület meghatározta a gyerekek, a fogyatékkal élő felnőttek és az idősek ellátására vonatkozó szolgáltatások részfinanszírozási arányát, amelyet a helyi önkormányzatoknak kell biztosítani.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke kiemelte: egyre nagyobb az igény a szociális szolgáltatások iránt, és

miközben a román államnak 90 százalékot kellene biztosítani, ez a gyakorlatban akár 70 százalékra is lecsökken, például a gyerekek ellátásában.

Ilyenkor a megyei tanácsnak nagyobb terhet kell vállalnia, de fontos, hogy a helyi önkormányzatok is járuljanak hozzá a szociális védőháló fenntartásához, ugyanis a gyerekek, idősek, fogyatékkal élők nem maradhatnak anyagi támogatás nélkül – húzta alá az elnök.

Oktatás és kastélyfelújítás napirenden

Az ülésen ezenkívül újabb iskolai felszereléseket adtak át a vidéki intézmények, valamint a sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola és a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ használatába. A 35 millió lejes pályázat, amely az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) keretében valósult meg, összesen 35 oktatási intézmény felszerelését tette lehetővé.

Dolgoznak az oltszemi Mikó-kastély felújításán • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Dolgoznak az oltszemi Mikó-kastély felújításán

Fotó: Tuchiluș Alex

Módosították továbbá a 2022-ben jóváhagyott, 33,6 millió lejes hitelkeretről szóló határozat mellékletét. Mivel az összeg nagy részét már felhasználták az uniós finanszírozású projektek el nem számolható költségeinek fedezésére (sok más mellett a Székely Nemzeti Múzeum, a Speciális Általános Iskola és az új sürgősségi osztály épületének munkálataira), a legtöbb beruházás pedig lezárult, a fennmaradó összeget – csaknem hatmillió lejt – átcsoportosítják az oltszemi Mikó-kastély felújítására. A beruházás a PNRR keretében zajlik, a munkálatokat 2026 júliusáig kell befejezni.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Egészségügy
