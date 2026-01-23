Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház

Átadták a megyei kórháznak az új tüdőkórház épületét, vele együtt az orvosi eszközt, berendezést

Szociális szolgáltatások finanszírozásáról, iskolai felszerelések átadásáról döntött Kovászna Megye Tanácsa január 22-én. Folyamatban van az új tüdőkórház engedélyeztetése is, épületét és berendezéseit csütörtökön adták át hivatalosan a megyei kórháznak.

Farkas Orsolya 2026. január 23., 08:302026. január 23., 08:30

Kovászna Megye Tanácsának csütörtöki ülésén hivatalosan is átadták az új tüdőkórház épületét, valamint az orvosi eszközöket és a berendezéseket a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak. Mint ismeretes, az új kórházépületet a fejlesztési minisztérium építette az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül, a beruházás pedig a teljes körű berendezést is magában foglalta. A most átadott csomag korszerű ultrahang- és digitális radiológiai rendszereket, videobronchoszkópot, spirométert, EKG- és defibrillátor-készülékeket, valamint betegmegfigyelő és infúziós eszközöket tartalmaz. A felszerelésekhez a mindennapi működést biztosító bútorzat és informatikai berendezések is társulnak, az eszközpark összértéke mintegy 6,1 millió lej.

Fotó: Kiss Zsombor

Jelenleg zajlik az új tüdőkórház engedélyeztetési folyamata, amelynek lezárását követően az intézményben elindulhat a járóbeteg- és a fekvőbeteg-ellátás egyaránt. Növekvő igény a szociális szolgáltatások iránt A hatályos jogszabályok alapján a gyermekvédelmi és szociális ellátó rendszer fenntartására az állam a központi költségvetésből a szükséges összeg 90 százalékát biztosítja. A fennmaradó összeget, azaz 10 százalékot a helyi önkormányzatok és a megyei tanács közösen finanszírozza – az arány azonban évek óta felborul, a megyei és helyi önkormányzatok kárára, ezért is vannak kifizetési gondok minden év utolsó negyedében, legalábbis Hargita megyében. Hirdetés A kovásznai képviselő-testület meghatározta a gyerekek, a fogyatékkal élő felnőttek és az idősek ellátására vonatkozó szolgáltatások részfinanszírozási arányát, amelyet a helyi önkormányzatoknak kell biztosítani. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke kiemelte: egyre nagyobb az igény a szociális szolgáltatások iránt, és

miközben a román államnak 90 százalékot kellene biztosítani, ez a gyakorlatban akár 70 százalékra is lecsökken, például a gyerekek ellátásában.

Ilyenkor a megyei tanácsnak nagyobb terhet kell vállalnia, de fontos, hogy a helyi önkormányzatok is járuljanak hozzá a szociális védőháló fenntartásához, ugyanis a gyerekek, idősek, fogyatékkal élők nem maradhatnak anyagi támogatás nélkül – húzta alá az elnök. Oktatás és kastélyfelújítás napirenden Az ülésen ezenkívül újabb iskolai felszereléseket adtak át a vidéki intézmények, valamint a sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola és a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ használatába. A 35 millió lejes pályázat, amely az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) keretében valósult meg, összesen 35 oktatási intézmény felszerelését tette lehetővé.

Dolgoznak az oltszemi Mikó-kastély felújításán Fotó: Tuchiluș Alex