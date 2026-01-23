Rovatok
Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön

A megemelt adóból sem futja mindenre. Jövő tanévtől nem fog százszázalékos önkormányzati finanszírozással működni a gyereksportprogram • Fotó: sepsi.ro

A megemelt adóból sem futja mindenre. Jövő tanévtől nem fog százszázalékos önkormányzati finanszírozással működni a gyereksportprogram

Fotó: sepsi.ro

Pontosításokkal tért vissza tegnapi kijelentésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: a sokak által kedvelt Bevezetés a sportba program nem hal hirtelen halált: ősztől szociális jellegű programként fog működni.

Bodor Tünde

2026. január 23., 19:032026. január 23., 19:03

Csütörtökön a helyi adók többségének csökkentését bejelentő sajtótájékoztatón hangzott el, hogy a kieső adóbevételeknek vélhetően áldozatául esnek majd egyéb önkormányzati kedvezményprogramok, mint a roncsautóprogram vagy a Bevezetés a sportba program.

Utóbbival kapcsolatban pénteken, a Háromszéki Ágyúsok jégkorongklub Erste Ligába való felvételét bejelentő sajtótájékoztatón pontosításokkal, illetve további részletekkel szolgált Antal Árpád.

Nem szűnik meg egyik napról a másikra a Bevezetés a sportba program, hiszen az önkormányzatnak erre a tanévre érvényes szerződése van a Királypingvinek Jégkorong Klubbal. Viszont mivel fogynak az önkormányzat bevételei és sokasodnak a feladatai, mindenre nem jut pénz, jövő tanévtől nem fog százszázalékos önkormányzati finanszírozással működni a program:

  • vagy szponzorokat kell találni a tevékenység folytatásához,

  • vagy a szülők társfinanszírozók lesznek

– jelentette be az elöljáró.

„Ezek nem törvény által előírt programok, a többsége helyi innováció. Azonban megértettem, hogy most nem a közösségi programok a fontosak, hanem hogy maradjon a pénz az emberek zsebében.

Idézet
A Bevezetés a sportba program által a jövőben elsősorban a szegény családokból származó gyermekeket fogjuk segíteni,

azt a következő hónapokban találjuk ki, hogy ősztől pontosan milyen feltételekkel fog működni a program” – részletezte a városvezető.

Támogatókra és a szülőkre hárulhat a sportprogram finanszírozásának egy része • Fotó: sepsi.ro Galéria

Támogatókra és a szülőkre hárulhat a sportprogram finanszírozásának egy része

Fotó: sepsi.ro

Miklós Ervin, a program koordinátora elmondta, hogy Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Jégkorong Akadémia által kezdeményezett korcsolyaoktatási programot bővítették ki a Bevezetés a sportba programmal, ahol minden sportot megismertetnek a gyerekekkel. Reményeit fejezte ki, hogy a következő generációknak is megtalálják a lehetőséget a mozgáskultúrájuk fejlesztésére, illetve a sport megszerettetésére.

Jelenleg hetente 3600 gyermek vett részt a programban, a város összes óvodájának nagycsoportosaitól az iskolák előkészítő-negyedik osztályáig: a kicsik, amikor még nincs bennük félelemérzet, a korcsolyázással kezdik a sportot a Sepsi Arénában, majd az úszással és labdajátékokkal folytatják, a későbbiekben pedig még sokféle mozgásformát elsajátíthatnak. A program nagyon fontos számukra és mozgásuk nagyon sokat fejlődött az évek során – magyarázta Kernászt Huba.

Miklós Ervin értékelte, hogy az indulástól eltelt kilenc évben az önkormányzat teljes egészében finanszírozta a programot, ami

egy tanévben gyermekenként 328 lejes költséget jelent.

A szülők számára pénzt és időt spórolt meg az önkormányzat, hiszen a gyermekeknek biztosította a helyszínre szállítást, kifizette a termek bérleti díjait, az oktatókat, az évi egyszeri orvosi szűrést, a folyamatos orvosi felügyeletet a foglalkozásokon, továbbá a sportokhoz szükséges összes eszköz is rendelkezésükre állt.

A fentiek kifizetésére évi egymillió lejes költségvetést biztosított az önkormányzat, ugyanennyit szánt a város sport- és szabadidős létesítményeiben a helyi lakosoknak és itt tanuló diákoknak szóló Sepsi Card kártya által nyújtott támogatásokra is. Utóbbi további működtetését is megfontolják, vetítette előre a polgármester, de azt megerősítette, hogy a nagycsaládosoknak kibocsátott kedvezménykártya megmarad.

korábban írtuk

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
A rovat további cikkei

2026. január 23., péntek

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát

Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 32 éves zágoni férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt súlyosan bántalmazta 20 éves élettársát. A nő sérülései 25 napos orvosi ellátást igényelnek.

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
2026. január 23., péntek

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
2026. január 23., péntek

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház

Szociális szolgáltatások finanszírozásáról, iskolai felszerelések átadásáról döntött Kovászna Megye Tanácsa január 22-én. Folyamatban van az új tüdőkórház engedélyeztetése is, épületét és berendezéseit csütörtökön adták át hivatalosan a megyei kórháznak.

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
2026. január 23., péntek

Beindítás előtt a sepsiszentgyörgyi új tüdőkórház
2026. január 22., csütörtök

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét

A magyar kultúra napján Háromszék is ünnepelt: a megye könyvtárában felcsendült a nemzeti himnusz, valamint díjjal tüntették ki a térség két kiemelkedő képzőművészét. A díszes eseményen negyven közművelődési szakember is oklevélben részesült.

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
2026. január 22., csütörtök

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
2026. január 22., csütörtök

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen

Az év első ülését tartotta csütörtökön Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testülete, és ezen újra vitát szült a drasztikusan megemelt adók kérdése. Tüntetni is készülnek.

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
2026. január 22., csütörtök

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
2026. január 22., csütörtök

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
2026. január 22., csütörtök

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat

Hajnali beavatkozásra riasztották a tűzoltókat a Kovászna megyei Miklósvárra, ahol egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra.

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat

Idén is kiosztja a 2013-ban alapított Háromszék kultúrájáért díjakat Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ. A magyar kultúra napja alkalmából ezúttal két képzőművész részesül elismerésben.

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték

Előzetes letartóztatásba került az a Hunyad megyei férfi, aki megszegte a távoltartási végzést Kovászna megyében. A férfi november óta elektronikus megfigyelés alatt állt, miután megfenyegette Háromszéken élő volt élettársát, hogy rágyújtja a házát.

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
2026. január 20., kedd

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon

Fontos bejelentés hangzott el a keddi sepsiszentgyörgyi lakossági fórumon: márciusban népszavazással dönthetnek a lakók arról, hogy milyen város adópolitikáját szeretnék követni.

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
2026. január 20., kedd

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is

Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
