Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön

A megemelt adóból sem futja mindenre. Jövő tanévtől nem fog százszázalékos önkormányzati finanszírozással működni a gyereksportprogram
Fotó: sepsi.ro
Pontosításokkal tért vissza tegnapi kijelentésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: a sokak által kedvelt Bevezetés a sportba program nem hal hirtelen halált: ősztől szociális jellegű programként fog működni.
Csütörtökön a helyi adók többségének csökkentését bejelentő sajtótájékoztatón hangzott el, hogy a kieső adóbevételeknek vélhetően áldozatául esnek majd egyéb önkormányzati kedvezményprogramok, mint a roncsautóprogram vagy a Bevezetés a sportba program.
Utóbbival kapcsolatban pénteken, a Háromszéki Ágyúsok jégkorongklub Erste Ligába való felvételét bejelentő sajtótájékoztatón pontosításokkal, illetve további részletekkel szolgált Antal Árpád.
Nem szűnik meg egyik napról a másikra a Bevezetés a sportba program, hiszen az önkormányzatnak erre a tanévre érvényes szerződése van a Királypingvinek Jégkorong Klubbal. Viszont mivel fogynak az önkormányzat bevételei és sokasodnak a feladatai, mindenre nem jut pénz, jövő tanévtől nem fog százszázalékos önkormányzati finanszírozással működni a program:
vagy szponzorokat kell találni a tevékenység folytatásához,
vagy a szülők társfinanszírozók lesznek
– jelentette be az elöljáró.
„Ezek nem törvény által előírt programok, a többsége helyi innováció. Azonban megértettem, hogy most nem a közösségi programok a fontosak, hanem hogy maradjon a pénz az emberek zsebében.
azt a következő hónapokban találjuk ki, hogy ősztől pontosan milyen feltételekkel fog működni a program” – részletezte a városvezető.
Támogatókra és a szülőkre hárulhat a sportprogram finanszírozásának egy része
Fotó: sepsi.ro
Miklós Ervin, a program koordinátora elmondta, hogy Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Jégkorong Akadémia által kezdeményezett korcsolyaoktatási programot bővítették ki a Bevezetés a sportba programmal, ahol minden sportot megismertetnek a gyerekekkel. Reményeit fejezte ki, hogy a következő generációknak is megtalálják a lehetőséget a mozgáskultúrájuk fejlesztésére, illetve a sport megszerettetésére.
Jelenleg hetente 3600 gyermek vett részt a programban, a város összes óvodájának nagycsoportosaitól az iskolák előkészítő-negyedik osztályáig: a kicsik, amikor még nincs bennük félelemérzet, a korcsolyázással kezdik a sportot a Sepsi Arénában, majd az úszással és labdajátékokkal folytatják, a későbbiekben pedig még sokféle mozgásformát elsajátíthatnak. A program nagyon fontos számukra és mozgásuk nagyon sokat fejlődött az évek során – magyarázta Kernászt Huba.
Miklós Ervin értékelte, hogy az indulástól eltelt kilenc évben az önkormányzat teljes egészében finanszírozta a programot, ami
A szülők számára pénzt és időt spórolt meg az önkormányzat, hiszen a gyermekeknek biztosította a helyszínre szállítást, kifizette a termek bérleti díjait, az oktatókat, az évi egyszeri orvosi szűrést, a folyamatos orvosi felügyeletet a foglalkozásokon, továbbá a sportokhoz szükséges összes eszköz is rendelkezésükre állt.
A fentiek kifizetésére évi egymillió lejes költségvetést biztosított az önkormányzat, ugyanennyit szánt a város sport- és szabadidős létesítményeiben a helyi lakosoknak és itt tanuló diákoknak szóló Sepsi Card kártya által nyújtott támogatásokra is. Utóbbi további működtetését is megfontolják, vetítette előre a polgármester, de azt megerősítette, hogy a nagycsaládosoknak kibocsátott kedvezménykártya megmarad.
