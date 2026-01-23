Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön

Pontosításokkal tért vissza tegnapi kijelentésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: a sokak által kedvelt Bevezetés a sportba program nem hal hirtelen halált: ősztől szociális jellegű programként fog működni.

Csütörtökön a helyi adók többségének csökkentését bejelentő sajtótájékoztatón hangzott el, hogy a kieső adóbevételeknek vélhetően áldozatául esnek majd egyéb önkormányzati kedvezményprogramok, mint a roncsautóprogram vagy a Bevezetés a sportba program.

Utóbbival kapcsolatban pénteken, a Háromszéki Ágyúsok jégkorongklub Erste Ligába való felvételét bejelentő sajtótájékoztatón pontosításokkal, illetve további részletekkel szolgált Antal Árpád.

Nem szűnik meg egyik napról a másikra a Bevezetés a sportba program, hiszen az önkormányzatnak erre a tanévre érvényes szerződése van a Királypingvinek Jégkorong Klubbal. Viszont mivel fogynak az önkormányzat bevételei és sokasodnak a feladatai, mindenre nem jut pénz, jövő tanévtől nem fog százszázalékos önkormányzati finanszírozással működni a program:

vagy szponzorokat kell találni a tevékenység folytatásához,

vagy a szülők társfinanszírozók lesznek

– jelentette be az elöljáró.

„Ezek nem törvény által előírt programok, a többsége helyi innováció. Azonban megértettem, hogy most nem a közösségi programok a fontosak, hanem hogy maradjon a pénz az emberek zsebében.