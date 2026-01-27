Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt

Európai elfogatóparancsot adott ki hétfőn a bukaresti törvényszék Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár ellen, aki nem tért vissza a Rahova börtönbe a számára engedélyezett eltávozás lejárta után.

A Rahova börtön tájékoztatása szerint az Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár – akit jogerősen

Vizsgálatot indított a bukaresti Rahova börtönben az Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság (ANP) és az igazságügyi minisztérium, miután egy emberölésért elítélt török állampolgár nem tért vissza a számára engedélyezett eltávozásról.

A bukaresti rendőrség sajtóirodája szerint a szökevényt nemzetközileg körözik – ismerteti az Agerpres .

– a január 23-26. közötti időszakra kapott eltávozási engedélyt, de hétfőn 10 óra körül megállapították, hogy nem tért vissza az eltávozás lejártakor.

Ez a büntető törvénykönyv szerint szökésnek minősül, és hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A szökés miatt vizsgálatot is indítottak a fogvatartási intézményben.