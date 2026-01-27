Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már európai szinten is keresik a romániai börtönből meglógó, török állampolgárságú szökevényt

• Fotó: román rendőrség

Fotó: román rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Európai elfogatóparancsot adott ki hétfőn a bukaresti törvényszék Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár ellen, aki nem tért vissza a Rahova börtönbe a számára engedélyezett eltávozás lejárta után.

Székelyhon

2026. január 27., 09:282026. január 27., 09:28

2026. január 27., 09:292026. január 27., 09:29

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A bukaresti rendőrség sajtóirodája szerint a szökevényt nemzetközileg körözik – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk

Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet
Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet

Vizsgálatot indított a bukaresti Rahova börtönben az Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság (ANP) és az igazságügyi minisztérium, miután egy emberölésért elítélt török állampolgár nem tért vissza a számára engedélyezett eltávozásról.

A Rahova börtön tájékoztatása szerint az Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár – akit jogerősen

22 év és 10 hónap szabadságvesztésre ítéltek minősített emberölés miatt

– a január 23-26. közötti időszakra kapott eltávozási engedélyt, de hétfőn 10 óra körül megállapították, hogy nem tért vissza az eltávozás lejártakor.

Hirdetés

Ez a büntető törvénykönyv szerint szökésnek minősül, és hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A szökés miatt vizsgálatot is indítottak a fogvatartási intézményben.

korábban írtuk

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi

Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Jelentett a román titkosszolgálatnak a kétszeres BEK-győztes erdélyi magyar sikeredző
Marius Corbu a Ferencváros játékosa – hivatalos
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Székelyhon

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Székelyhon

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Székely Sport

Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Jelentett a román titkosszolgálatnak a kétszeres BEK-győztes erdélyi magyar sikeredző
Krónika

Jelentett a román titkosszolgálatnak a kétszeres BEK-győztes erdélyi magyar sikeredző
Marius Corbu a Ferencváros játékosa – hivatalos
Székely Sport

Marius Corbu a Ferencváros játékosa – hivatalos
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Nőileg

Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 27., kedd

Az osztályok számának drasztikus csökkenésére figyelmeztetnek a szakszervezetek

Egy megszűnő osztály majdnem két megszűnő pedagógusi állást jelent, és ez a folyamat nem zajlik le egy tanév alatt, a ciklusváltások miatt évről évre megismétlődik. A tanügyi szakszervezetek az oktatási rendszer destabilizációja ellen tiltakoznak.

Az osztályok számának drasztikus csökkenésére figyelmeztetnek a szakszervezetek
Az osztályok számának drasztikus csökkenésére figyelmeztetnek a szakszervezetek
2026. január 27., kedd

Az osztályok számának drasztikus csökkenésére figyelmeztetnek a szakszervezetek
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Vízszüntettel kell számolni a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben

Ideiglenes ivóvízszünet várható kedden reggel kilenc órától a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben – figyelmezteti a lakosságot a szolgáltató.

Vízszüntettel kell számolni a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben
Vízszüntettel kell számolni a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben
2026. január 27., kedd

Vízszüntettel kell számolni a gyergyószentmiklósi Bucsin negyedben
2026. január 26., hétfő

Csíkszékért díjat kapott Sebestyén Ottó plébános

Csíkszékért díjjal tüntette ki az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Sebestyén Ottó zsögödi plébánost hétfőn este.

Csíkszékért díjat kapott Sebestyén Ottó plébános
Csíkszékért díjat kapott Sebestyén Ottó plébános
2026. január 26., hétfő

Csíkszékért díjat kapott Sebestyén Ottó plébános
2026. január 26., hétfő

Tankokra, rakétarendszerekre, járőrhajókra és drónokra is jut pénz a SAFE-hitelkeretből

Radu Miruță védelmi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján ismertette a Románia 9,53 milliárd eurós SAFE-hitelkeretéből finanszírozott haderőfejlesztési programot, amelyik 21 beruházást irányoz elő.

Tankokra, rakétarendszerekre, járőrhajókra és drónokra is jut pénz a SAFE-hitelkeretből
Tankokra, rakétarendszerekre, járőrhajókra és drónokra is jut pénz a SAFE-hitelkeretből
2026. január 26., hétfő

Tankokra, rakétarendszerekre, járőrhajókra és drónokra is jut pénz a SAFE-hitelkeretből
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön

Bár a sepsiszentgyörgyi polgármester már megígérte a helyi adók csökkentését, petíciót is benyújtanak a helyzet miatt tiltakozók – hangzott el az újabb, hétfőn tartott tiltakozáson, ahol a víz- és szemétszállítás díjának csökkentését is kérték.

Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön
Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön
2026. január 26., hétfő

Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön
2026. január 26., hétfő

Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet

Vizsgálatot indított a bukaresti Rahova börtönben az Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság (ANP) és az igazságügyi minisztérium, miután egy emberölésért elítélt török állampolgár nem tért vissza a számára engedélyezett eltávozásról.

Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet
Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet
2026. január 26., hétfő

Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet
2026. január 26., hétfő

Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár

A csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú jelenleg a családja által választott lakóhelyen tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) felügyelete alatt – nyilatkozta hétfőn intézmény szóvivője.

Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár
Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár
2026. január 26., hétfő

Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”

Mintegy 300–400 ember vett részt hétfő délután az Erdélyi Magyar Szövetség helyi önkormányzati képviselői által kezdeményezett „adóellenes” tüntetésen. Néhány szórványos bekiabálástól eltekintve a megmozdulás békésen zajlott.

Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”
Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”
2026. január 26., hétfő

Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”
2026. január 26., hétfő

Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát

Munkacsoportot hozott létre az igazságügyi minisztérium a büntethetőség alsó korhatárának felülvizsgálatára – jelentette be hétfőn Radu Marinescu tárcavezető.

Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát
Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát
2026. január 26., hétfő

Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát
2026. január 26., hétfő

Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában

Az erdélyi Nagysinken (Cincu) működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).

Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában
Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában
2026. január 26., hétfő

Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!