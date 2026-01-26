Rovatok
Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet

Eltávot kapott, nem tért vissza a börtönbe az elítélt, akit most nagy erőkkel keresnek. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Eltávot kapott, nem tért vissza a börtönbe az elítélt, akit most nagy erőkkel keresnek. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Vizsgálatot indított a bukaresti Rahova börtönben az Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság (ANP) és az igazságügyi minisztérium, miután egy emberölésért elítélt török állampolgár nem tért vissza a számára engedélyezett eltávozásról. A férfit jelenleg a rendőrség keresi.

Székelyhon

2026. január 26., 20:14

2026. január 26., 20:152026. január 26., 20:15

Az igazságügyi minisztérium hétfői közleménye szerint Radu Marinescu tárcavezető azonnali ellenőrzést rendelt el a Rahova börtönben. A minisztérium ellenőrző testülete azt vizsgálja, hogy

  • milyen körülmények között történt az eset,

  • betartották-e az eljárásokat, illetve

  • az előírásoknak megfelelően látta-e el feladatait a börtön személyzete.

A tárca hangsúlyozta: az ellenőrzés eredményei alapján megteszik a szükséges jogi lépéseket, és intézkednek a hasonló esetek megelőzéséről.

A Rahova börtön tájékoztatása szerint az Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár – akit

jogerősen 22 év és 10 hónap szabadságvesztésre ítéltek minősített emberölés miatt – a január 23-26. közötti időszakra kapott eltávozási engedélyt.

A félig nyitott rendszerben fogva tartott elítélt az eltávozás lejártakor nem jelentkezett a börtönben, ami a büntető törvénykönyv szerint szökésnek minősül, és hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A férfi felkutatásába bevonták a bukaresti rendőrséget, a határrendőrséget, a bevándorlási hatóságokat, az ügyészséget, valamint értesítették Törökország bukaresti nagykövetségét is.

A börtön közzétette a az elítélt személyleírását, és arra kérte a lakosságot, hogy a róla szóló információkat a 112-es segélyhívó számon jelentsék.

Az ANP közleményében hangsúlyozta: az eltávozási engedélyeket a törvényben rögzített eljárás szerint hagyják jóvá, és nem kizárólag az elkövetett bűncselekmény jellege alapján döntenek róluk. A döntésnél a fogvatartott börtönbeli magatartását, munkavállalását, az oktatási és pszichoszociális programokban való részvételét, valamint a büntetésből hátralévő időt is mérlegelik.

Az igazgatóság adatai szerint 2024-ben két esetben, 2025-ben pedig egy esetben fordult elő, hogy egy elítélt nem tért vissza az egynapos eltávozásról, ugyanakkor az elmúlt két évben nem volt példa arra, hogy valaki a 24 óránál hosszabb kimenőről ne tért volna vissza.

Belföld Bűnügy
