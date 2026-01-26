Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet

Eltávot kapott, nem tért vissza a börtönbe az elítélt, akit most nagy erőkkel keresnek. Képünk illusztráció

Vizsgálatot indított a bukaresti Rahova börtönben az Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság (ANP) és az igazságügyi minisztérium, miután egy emberölésért elítélt török állampolgár nem tért vissza a számára engedélyezett eltávozásról. A férfit jelenleg a rendőrség keresi.

Az igazságügyi minisztérium hétfői közleménye szerint Radu Marinescu tárcavezető azonnali ellenőrzést rendelt el a Rahova börtönben. A minisztérium ellenőrző testülete azt vizsgálja, hogy milyen körülmények között történt az eset,

betartották-e az eljárásokat, illetve

az előírásoknak megfelelően látta-e el feladatait a börtön személyzete. A tárca hangsúlyozta: az ellenőrzés eredményei alapján megteszik a szükséges jogi lépéseket, és intézkednek a hasonló esetek megelőzéséről. korábban írtuk Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, országos körözést adtak ki ellene A Román Rendőrség országos körözést adott ki Abdullah Atas török állampolgár ellen, aki hétfőn nem tért vissza a bukaresti Rahova börtönbe a számára engedélyezett eltávozás után. A Rahova börtön tájékoztatása szerint az Atas (Atash) Abdullah nevű, 45 éves török állampolgár – akit

jogerősen 22 év és 10 hónap szabadságvesztésre ítéltek minősített emberölés miatt – a január 23-26. közötti időszakra kapott eltávozási engedélyt.

A félig nyitott rendszerben fogva tartott elítélt az eltávozás lejártakor nem jelentkezett a börtönben, ami a büntető törvénykönyv szerint szökésnek minősül, és hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Hirdetés A férfi felkutatásába bevonták a bukaresti rendőrséget, a határrendőrséget, a bevándorlási hatóságokat, az ügyészséget, valamint értesítették Törökország bukaresti nagykövetségét is.

A börtön közzétette a az elítélt személyleírását, és arra kérte a lakosságot, hogy a róla szóló információkat a 112-es segélyhívó számon jelentsék.