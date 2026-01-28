Rovatok
Törvényes alternatíva az erdő védelmében: szervezett fagyűjtés Sepsiszentgyörgy térségében

Hetente egyszer törvényes fagyűjtést enged az őrkői roma közösségnek Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Hatod Magánerdészet. A szociális kezdeményezés egyszerre enyhíti a tűzifahiányt és próbálja visszaszorítani az illegális fakivágást.

Bodor Tünde

2026. január 28., 10:072026. január 28., 10:07

2026. január 28., 10:082026. január 28., 10:08

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A régióban, de talán az országban sincs olyan gyakorlat, amilyet a Hatod Magánerdészet és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat fenntart: a város roma negyedében, az Őrkőn élő szegényeknek lehetőséget biztosítanak arra, hogy hetente egyszer törvényes keretek között, de olcsóbban jussanak fához:

szekérrel mehetnek az erdőbe, hogy összegyűjtsék a száraz ágakat, melyért jelképes összeget kell fizetniük.
Tulajdonképpen ilyen formában bárki számára hozzáférhető a tűzifa, akár más településekről is lehet jönni, de általában a romáknak van lovuk, szekerük és hajlandóságuk a gyűjtögetéshez.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A szervezett gyűjtésre és vásárlásra keddenként kerül sor, a gyülekező a Borvíz utca végén, a Sugásfürdőre vezető út elején van, ugyanis itt kezdődik az önkormányzat 1200 hektáros erdőbirtoka, amely – másik 17 ezer, főleg magántulajdonban levő erdővel együtt – a Hatod Magánerdészet kezelésében van. Az egykori jegyszedő bódétól reggel 8 és 9 között

a csendőrség, rendőrség és az erdészek felügyeletével indulnak a szekerek az erdőbe,

miután legalább egy nagykorú gyűjtögető leadja a személyi igazolványát.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A szekerek száma 30 és 70 között szokott változni, a kemény fagyok idején nagyobb az érdeklődés. Mindegyik szekérrel két-három férfi érkezik: nagycsaládok küldöttei, családfői, egy portán belül lakó több generáció képviselői.

Nehéz gátat szabni a törvénytelenségnek

A fagyűjtéshez fejszét, fűrészt nem használhatnak az emberek, de ha kampók segítségével le tudják törni a fákról a száraz ágakat, azt még elnézik az erdészek.

Rosszabb sorsba születtek, könnyíteni próbál helyzetükön az önkormányzat és a magánerdészet • Fotó: Tuchiluș Alex

Rosszabb sorsba születtek, könnyíteni próbál helyzetükön az önkormányzat és a magánerdészet

Fotó: Tuchiluș Alex

A szekérre legfeljebb 8 centiméter vastagságú ágakat szabad felpakolniuk, de előfordul, hogy frissen vágott fát is rejtenek a többi közé.

Ha illegálisan kivágott fát találnak, a rendőrség büntetést szab ki az elkövetőre, és a szekeret is elkobozhatja.

Ezt az erdészek is megtehetik, van is már a birtokukban legalább harminc szekér, amelyeket addig kell megőrizniük, míg lezajlik a fatolvajok elleni eljárás.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Duka Antal, a helyszínen tartózkodó erdészek egyik szerint gyakrabban kellene a törvény erejével fellépni, de már a rendőrségnek sincs hol tartania a szekereket, nem beszélve a lovakról – azok elhelyezésére nincs megoldás, éppen ezért el sem kobozzák az állatokat.

Idézet
Nem az a megoldás, hogy hajkurásszuk a romákat, ezt a gondot országos szinten kellene kezelni, megoldani”

– osztotta meg véleményét Székely László, a Hatod Magánerdészet vezetője, hozzátéve, hogy a megoldás késik, az erdőben pedig szaporodnak a csutakok, minden kedd után tucatjával. Kiemelte, az, hogy van az őrkőiek számára egy kijelölt nap, amikor törvényesen gyűjthetik a fát, nem jelenti azt, hogy más napokon nem próbálnak szerencsét törvénytelen fa beszerzéssel: sokszor látni az erdőkben derékba vágott fatörzseket.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Ez a jelenség hatványozottan mutatkozik meg Illyefalva erdeiben, ahol a hetei, előpataki romák naponta vágják ki fák tucatjait.

Autók, furgonok után kötött szekerekkel járják az erdei utakat, és ritkán érik őket tetten

– tudtuk meg.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Mint az illetékesektől megtudtuk, Sepsiszentgyörgy környékén az utóbbi két évben csökkent a lopott fa mennyisége. Ez a rendőrség jelenlétének is köszönhető.

A törvényesen lehozott fáért szekerenként 50–150 lejt kell fizetniük az akcióban résztvevőknek,

de rendszeresen előfordul, hogy egyesek ezt a csekély összeget is megpróbálják lealkudni.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások

