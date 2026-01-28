Törvényes alternatíva az erdő védelmében: szervezett fagyűjtés Sepsiszentgyörgy térségében

Hetente egyszer törvényes fagyűjtést enged az őrkői roma közösségnek Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Hatod Magánerdészet. A szociális kezdeményezés egyszerre enyhíti a tűzifahiányt és próbálja visszaszorítani az illegális fakivágást.
Fotó: Tuchiluș Alex
Hetente egyszer törvényes fagyűjtést enged az őrkői roma közösségnek Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Hatod Magánerdészet. A szociális kezdeményezés egyszerre enyhíti a tűzifahiányt és próbálja visszaszorítani az illegális fakivágást.
A régióban, de talán az országban sincs olyan gyakorlat, amilyet a Hatod Magánerdészet és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat fenntart: a város roma negyedében, az Őrkőn élő szegényeknek lehetőséget biztosítanak arra, hogy hetente egyszer törvényes keretek között, de olcsóbban jussanak fához:
Tulajdonképpen ilyen formában bárki számára hozzáférhető a tűzifa, akár más településekről is lehet jönni, de általában a romáknak van lovuk, szekerük és hajlandóságuk a gyűjtögetéshez.
Fotó: Tuchiluș Alex
A szervezett gyűjtésre és vásárlásra keddenként kerül sor, a gyülekező a Borvíz utca végén, a Sugásfürdőre vezető út elején van, ugyanis itt kezdődik az önkormányzat 1200 hektáros erdőbirtoka, amely – másik 17 ezer, főleg magántulajdonban levő erdővel együtt – a Hatod Magánerdészet kezelésében van. Az egykori jegyszedő bódétól reggel 8 és 9 között
miután legalább egy nagykorú gyűjtögető leadja a személyi igazolványát.
Fotó: Tuchiluș Alex
A szekerek száma 30 és 70 között szokott változni, a kemény fagyok idején nagyobb az érdeklődés. Mindegyik szekérrel két-három férfi érkezik: nagycsaládok küldöttei, családfői, egy portán belül lakó több generáció képviselői.
A fagyűjtéshez fejszét, fűrészt nem használhatnak az emberek, de ha kampók segítségével le tudják törni a fákról a száraz ágakat, azt még elnézik az erdészek.
Rosszabb sorsba születtek, könnyíteni próbál helyzetükön az önkormányzat és a magánerdészet
Fotó: Tuchiluș Alex
A szekérre legfeljebb 8 centiméter vastagságú ágakat szabad felpakolniuk, de előfordul, hogy frissen vágott fát is rejtenek a többi közé.
Ezt az erdészek is megtehetik, van is már a birtokukban legalább harminc szekér, amelyeket addig kell megőrizniük, míg lezajlik a fatolvajok elleni eljárás.
Fotó: Tuchiluș Alex
Duka Antal, a helyszínen tartózkodó erdészek egyik szerint gyakrabban kellene a törvény erejével fellépni, de már a rendőrségnek sincs hol tartania a szekereket, nem beszélve a lovakról – azok elhelyezésére nincs megoldás, éppen ezért el sem kobozzák az állatokat.
– osztotta meg véleményét Székely László, a Hatod Magánerdészet vezetője, hozzátéve, hogy a megoldás késik, az erdőben pedig szaporodnak a csutakok, minden kedd után tucatjával. Kiemelte, az, hogy van az őrkőiek számára egy kijelölt nap, amikor törvényesen gyűjthetik a fát, nem jelenti azt, hogy más napokon nem próbálnak szerencsét törvénytelen fa beszerzéssel: sokszor látni az erdőkben derékba vágott fatörzseket.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ez a jelenség hatványozottan mutatkozik meg Illyefalva erdeiben, ahol a hetei, előpataki romák naponta vágják ki fák tucatjait.
– tudtuk meg.
Fotó: Tuchiluș Alex
Mint az illetékesektől megtudtuk, Sepsiszentgyörgy környékén az utóbbi két évben csökkent a lopott fa mennyisége. Ez a rendőrség jelenlétének is köszönhető.
de rendszeresen előfordul, hogy egyesek ezt a csekély összeget is megpróbálják lealkudni.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
