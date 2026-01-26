Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is

Csíkszereda főterén szervezik a tüntetést szombaton 12 órától
Fotó: Pinti Attila
Civil kezdeményezésre Csíkszeredában is tüntetést szerveznek szombat délre a Szabadság térre a magas adók ellen tiltakozva.
Hivatalosan is kérvényezte a csíkszeredai városházán egy tiltakozás megszervezését a szombati napra Menyhárt János helyi kezdeményező. A tüntetésre vonatkozó bejelentést Bors Béla alpolgármester is megerősítette lapunknak.
A Facebookon ugyan egy szerdai időpont is felmerült az adóemelés elleni elégedetlenség kifejezésére, azonban mint kiderült, arra az időpontra már nem lehetett hétfőn hivatalosítani a tiltakozást, hiszen az esemény előtt ezt legalább három nappal meg kell tenni. Így
„Az a célunk, hogy jusson el Bukarestig is: ez az adóemelés már tűrhetetlen” – húzta alá Menyhárt János, aki úgy tudja, a csíkszeredai adók mértéke esetenként nagyobb is, mint más városban, amit szintén felháborítónak talál.
Három nap alatt közel ezer aláírás gyűlt össze arra a petícióra, amelyet azért indítottak, hogy a csíkszeredai önkormányzat csökkentse a helyi adók és illetékek értékét a törvényes minimumra. Ezt a petíciót január 23-án indította el Tőke Ervin csíkszeredai önkormányzati képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség városi elnöke.
A helyi adók és illetékek mértékét egyébként tavaly december végén fogadta el a helyi önkormányzati képviselő-testület.
Korodi Attila polgármester a hétvégén a Facebookon értekezett arról, hogy várják a pénzügyminisztérium válaszát, van-e jogszerű mozgásterük a helyi adók kiszámítására.
Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai és marosvásárhelyi képviselői petíciót kezdeményeztek annak érdekében, hogy a két megyeszékhely önkormányzata csökkentse a helyi adókat és illetékeket.
Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.
Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sorsdöntő.
