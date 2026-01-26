Rovatok
Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is

Csíkszereda főterén szervezik a tüntetést szombaton 12 órától • Fotó: Pinti Attila

Csíkszereda főterén szervezik a tüntetést szombaton 12 órától

Fotó: Pinti Attila

Civil kezdeményezésre Csíkszeredában is tüntetést szerveznek szombat délre a Szabadság térre a magas adók ellen tiltakozva.

Barabás Hajnal

2026. január 26., 15:522026. január 26., 15:52

2026. január 26., 16:072026. január 26., 16:07

Hivatalosan is kérvényezte a csíkszeredai városházán egy tiltakozás megszervezését a szombati napra Menyhárt János helyi kezdeményező. A tüntetésre vonatkozó bejelentést Bors Béla alpolgármester is megerősítette lapunknak.

A Facebookon ugyan egy szerdai időpont is felmerült az adóemelés elleni elégedetlenség kifejezésére, azonban mint kiderült, arra az időpontra már nem lehetett hétfőn hivatalosítani a tiltakozást, hiszen az esemény előtt ezt legalább három nappal meg kell tenni. Így

a tüntetés szombaton lesz 12 órától a Szabadság téren.

„Az a célunk, hogy jusson el Bukarestig is: ez az adóemelés már tűrhetetlen” – húzta alá Menyhárt János, aki úgy tudja, a csíkszeredai adók mértéke esetenként nagyobb is, mint más városban, amit szintén felháborítónak talál.

Közel ezren írták alá a petíciót az adócsökkentésre

Három nap alatt közel ezer aláírás gyűlt össze arra a petícióra, amelyet azért indítottak, hogy a csíkszeredai önkormányzat csökkentse a helyi adók és illetékek értékét a törvényes minimumra. Ezt a petíciót január 23-án indította el Tőke Ervin csíkszeredai önkormányzati képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség városi elnöke.

A helyi adók és illetékek mértékét egyébként tavaly december végén fogadta el a helyi önkormányzati képviselő-testület.

Korodi Attila polgármester a hétvégén a Facebookon értekezett arról, hogy várják a pénzügyminisztérium válaszát, van-e jogszerű mozgásterük a helyi adók kiszámítására.

korábban írtuk

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket

Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sorsdöntő.

korábban írtuk

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére
Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai és marosvásárhelyi képviselői petíciót kezdeményeztek annak érdekében, hogy a két megyeszékhely önkormányzata csökkentse a helyi adókat és illetékeket.

korábban írtuk

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Csíkszék Csíkszereda Társadalom Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
