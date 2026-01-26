Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is

Civil kezdeményezésre Csíkszeredában is tüntetést szerveznek szombat délre a Szabadság térre a magas adók ellen tiltakozva.

A Facebookon ugyan egy szerdai időpont is felmerült az adóemelés elleni elégedetlenség kifejezésére, azonban mint kiderült, arra az időpontra már nem lehetett hétfőn hivatalosítani a tiltakozást, hiszen az esemény előtt ezt legalább három nappal meg kell tenni. Így

Hivatalosan is kérvényezte a csíkszeredai városházán egy tiltakozás megszervezését a szombati napra Menyhárt János helyi kezdeményező. A tüntetésre vonatkozó bejelentést Bors Béla alpolgármester is megerősítette lapunknak.

a tüntetés szombaton lesz 12 órától a Szabadság téren.

„Az a célunk, hogy jusson el Bukarestig is: ez az adóemelés már tűrhetetlen” – húzta alá Menyhárt János, aki úgy tudja, a csíkszeredai adók mértéke esetenként nagyobb is, mint más városban, amit szintén felháborítónak talál.

Közel ezren írták alá a petíciót az adócsökkentésre

Három nap alatt közel ezer aláírás gyűlt össze arra a petícióra, amelyet azért indítottak, hogy a csíkszeredai önkormányzat csökkentse a helyi adók és illetékek értékét a törvényes minimumra. Ezt a petíciót január 23-án indította el Tőke Ervin csíkszeredai önkormányzati képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség városi elnöke.

A helyi adók és illetékek mértékét egyébként tavaly december végén fogadta el a helyi önkormányzati képviselő-testület.

Korodi Attila polgármester a hétvégén a Facebookon értekezett arról, hogy várják a pénzügyminisztérium válaszát, van-e jogszerű mozgásterük a helyi adók kiszámítására.

