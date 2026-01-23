Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai és marosvásárhelyi képviselői petíciót kezdeményeztek annak érdekében, hogy a két megyeszékhely önkormányzata csökkentse a helyi adókat és illetékeket.

Amint az várható volt, más erdélyi városokban is azt fogják kérni, amit Sepsiszentgyörgyön bejelentettek: az idei adókat és illetékeket a törvény által megengedett minimumra csökkentik.

Két szavazat nem elég

Tőke Ervin csíkszeredai önkormányzati képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség városi elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírásokat gyűjtenek.

„A csíkszeredai polgároknak nehéz anyagi helyzettel kell szembenézniük, hiszen a megélhetési költségek drasztikusan megemelkedtek. A helyzet enyhítése érdekében az Erdélyi Magyar Szövetség csíkszeredai önkormányzati képviselői kezdeményezni kívánják, hogy az önkormányzat csökkentse a helyi adók és illetékek értékét a törvényes minimumra” – írja, hozzátéve, hogy az Erdélyi Magyar Szövetségnek csupán két tagja van a 19 fős képviselő-testületben, ezért kérik a lakókat, hogy támogassák kezdeményezésüket.

Aláírásukkal álljanak melléjük, hogy közösen képviselhessék a csíkszeredai polgárok érdekeit. A petíció aláírható itt.

Marosvásárhelyen is petíciót indítottak

Kali István, az Erdélyi Magyar Szövetség marosvásárhelyi elnöke szintén pénteken tette közzé azt a petíciót, amelyben úgy fogalmaz, hogy