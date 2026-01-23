Rovatok
Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai és marosvásárhelyi képviselői petíciót kezdeményeztek annak érdekében, hogy a két megyeszékhely önkormányzata csökkentse a helyi adókat és illetékeket.

Simon Virág

2026. január 23., 15:402026. január 23., 15:40

Amint az várható volt, más erdélyi városokban is azt fogják kérni, amit Sepsiszentgyörgyön bejelentettek: az idei adókat és illetékeket a törvény által megengedett minimumra csökkentik.

Két szavazat nem elég

Tőke Ervin csíkszeredai önkormányzati képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség városi elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírásokat gyűjtenek.

„A csíkszeredai polgároknak nehéz anyagi helyzettel kell szembenézniük, hiszen a megélhetési költségek drasztikusan megemelkedtek. A helyzet enyhítése érdekében az Erdélyi Magyar Szövetség csíkszeredai önkormányzati képviselői kezdeményezni kívánják, hogy az önkormányzat csökkentse a helyi adók és illetékek értékét a törvényes minimumra” – írja, hozzátéve, hogy az Erdélyi Magyar Szövetségnek csupán két tagja van a 19 fős képviselő-testületben, ezért kérik a lakókat, hogy támogassák kezdeményezésüket.

Aláírásukkal álljanak melléjük, hogy közösen képviselhessék a csíkszeredai polgárok érdekeit. A petíció aláírható itt.

Marosvásárhelyen is petíciót indítottak

Kali István, az Erdélyi Magyar Szövetség marosvásárhelyi elnöke szintén pénteken tette közzé azt a petíciót, amelyben úgy fogalmaz, hogy

Idézet
nem lehet a polgárok érdekére hivatkozva népnyúzó adóemeléseket bevezetni.

„A marosvásárhelyi városházán ezt pontosan tudják – akkor is, ha úgy tesznek, mintha nem látnák azt, amit az emberek nap mint nap megélnek. Ebben a helyzetben minden, a törvény által előírt minimumon túli adóemelés erkölcstelen és tisztességtelen.

  • Van, ahol ezt eleve felismerték.

  • Máshol belátták, hogy hibáztak, és a lakosság nyomására visszakoztak – ez a sepsiszentgyörgyi modell.

  • Marosvásárhelyen ezzel szemben síri csend van, és a városvezetés abban reménykedik, hogy megússza.”

Az EMSZ tehát azt kéri a megyeszékhelyi, de minden Maros megyei önkormányzattól, hogy

a törvény adta lehetőségekkel élve a minimálisan megállapítható helyi adókat alkalmazza,

illetve azokat az adókat, amelyekről a törvény nem rendelkezik, csökkentse a tavalyi szintre.

Arra kéri a lakosságot, hogy aláírásukkal támogassák ezt a kezdeményezést. A marosvásárhelyiek, Maros megyeiek itt írhatnak alá.

Csíkszék Marosszék Politika Gazdaság
