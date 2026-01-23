Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai és marosvásárhelyi képviselői petíciót kezdeményeztek annak érdekében, hogy a két megyeszékhely önkormányzata csökkentse a helyi adókat és illetékeket.
Amint az várható volt, más erdélyi városokban is azt fogják kérni, amit Sepsiszentgyörgyön bejelentettek: az idei adókat és illetékeket a törvény által megengedett minimumra csökkentik.
Tőke Ervin csíkszeredai önkormányzati képviselő, az Erdélyi Magyar Szövetség városi elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírásokat gyűjtenek.
„A csíkszeredai polgároknak nehéz anyagi helyzettel kell szembenézniük, hiszen a megélhetési költségek drasztikusan megemelkedtek. A helyzet enyhítése érdekében az Erdélyi Magyar Szövetség csíkszeredai önkormányzati képviselői kezdeményezni kívánják, hogy az önkormányzat csökkentse a helyi adók és illetékek értékét a törvényes minimumra” – írja, hozzátéve, hogy az Erdélyi Magyar Szövetségnek csupán két tagja van a 19 fős képviselő-testületben, ezért kérik a lakókat, hogy támogassák kezdeményezésüket.
Aláírásukkal álljanak melléjük, hogy közösen képviselhessék a csíkszeredai polgárok érdekeit. A petíció aláírható itt.
Kali István, az Erdélyi Magyar Szövetség marosvásárhelyi elnöke szintén pénteken tette közzé azt a petíciót, amelyben úgy fogalmaz, hogy
„A marosvásárhelyi városházán ezt pontosan tudják – akkor is, ha úgy tesznek, mintha nem látnák azt, amit az emberek nap mint nap megélnek. Ebben a helyzetben minden, a törvény által előírt minimumon túli adóemelés erkölcstelen és tisztességtelen.
Van, ahol ezt eleve felismerték.
Máshol belátták, hogy hibáztak, és a lakosság nyomására visszakoztak – ez a sepsiszentgyörgyi modell.
Marosvásárhelyen ezzel szemben síri csend van, és a városvezetés abban reménykedik, hogy megússza.”
Az EMSZ tehát azt kéri a megyeszékhelyi, de minden Maros megyei önkormányzattól, hogy
illetve azokat az adókat, amelyekről a törvény nem rendelkezik, csökkentse a tavalyi szintre.
Arra kéri a lakosságot, hogy aláírásukkal támogassák ezt a kezdeményezést. A marosvásárhelyiek, Maros megyeiek itt írhatnak alá.
