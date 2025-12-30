Rovatok
Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még újat is bevezettek

Borúlátás • Fotó: Pinti Attila

Borúlátás

Fotó: Pinti Attila

Csíkszeredában sem csak az inflációs rátával nő jövőre a helyi adók mértéke, hanem emelt adókulcsot vezetnek be az ingatlan- és gépjárműadó kiszámításánál, sőt még adókedvezményeket is eltörölnek.

Barabás Hajnal

2025. december 30., 13:132025. december 30., 13:13

2025. december 30., 13:472025. december 30., 13:47

A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén elfogadta a helyi adók és illetékek – országosan előírt – növelését a 2026-os évre. A drágítás jelentős, amit azok a példák is mutatnak, amelyeket Țiriac Rodica, a városháza adó- és illetékosztályának vezetője osztott meg:

  • az A adóövezetben egy 50 négyzetméteres tömbházlakás adója 230 lejről 450 lejre nő,

  • egy 110 négyzetméteres magánlakás esetében pedig 387 lejről 707 lejre.

A személygépjárművek esetében

  • egy 1000 köbcentis, Euro3-as autó adója például 70 lejről 135 lejre növekszik,

  • egy 1461 köbcentis, szintén Euro3-asé pedig 112 lejről 218 lejre.

  • Egy 2143 köbcentis új, Euro6-os autó adója viszont 1650 lejről 856 lejre csökken.

  • A hibrid autók és az alacsonyabb hengerűrtartalmú, régebbi járművek adókedvezményét eltörölték, akárcsak a fogyatékkal élők épület- és járműadó kedvezményét.

Jövőre tehát nemcsak az inflációarányos drágítással számolnak az önkormányzatok, hanem a 2025/239-es törvény értelmében emelt adókulcsokkal, megszüntetett kedvezményekkel is.

„Leginkább a régi házak, tömbházlakások tulajdonosai érzik majd meg a változást. A törvény eltörölte ugyanis a rájuk vonatkozó eddigi, jutányosabb adókulcsokat. Magyarán: ugyanakkora felületért ugyanannyit fizetnek a tulajdonosok az építési dátumtól függetlenül” – magyarázta Korodi Attila polgármester. Hozzátette, hogy

Csíkszereda a székelyföldi városok közül se nem a legmagasabb, se nem a legalacsonyabb, hanem átlagos adóval számol 2026-ra.

Szabó-Soós Klára és Tőke Ervin EMSZ-es tanácsosok nemmel szavaztak a határozatra, előbbi egyenesen erkölcstelennek tartotta a kormány részéről azt, hogy ilyen mértékű drágításra kényszeríti az önkormányzatokat.

Január 15-től törleszthetők a 2026-os adók

A jövő évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges. 2026. január 5-től csak az előző évek elmaradásait, a büntetéseket és egyéb illetékeket lehet kifizetni.

Továbbra is lehetőség van az online befizetésre, valamint az adóügyi helyzetre vonatkozó információk online lekérdezésére a ghiseul.ro portálon, illetve banki átutalással is lehet fizetni. A szükséges számlaszámok megtalálhatók a szereda.ro honlapon.

Bevezetik a turisztikai adót

A fentebb említett törvénytől függetlenül Csíkszeredában visszavezetik az idegenforgalmi adót. Ezt Székelyudvarhely tavaly megtette. Mint Korodi Attila polgármester rámutatott: a Csíki Vendéglátósok Egyesületével folytatott egyeztetések és az ők javaslatuk alapján 2026-tól a csíkszeredai vendéglátóegységekben fejenként és éjszakánként 2 lejt kell befizetniük az ide látogatóknak. Az így befolyt összeget

kizárólag a város, illetve turisztikai desztinációként a csíki térség népszerűsítésére fordítják.

Ugyancsak növelték a helyi adókat többi székelyföldi városban is, így Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is.

korábban írtuk

Mutatjuk, hogy mennyi adót fognak fizetni a székelyudvarhelyiek
Mutatjuk, hogy mennyi adót fognak fizetni a székelyudvarhelyiek

Jelentősen megemelkednek jövőre az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók Székelyudvarhelyen is, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló törvény. Ezt fogadták el az önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.

korábban írtuk

Drasztikus adóemelés Marosvásárhelyen: megvonják a kedvezményeket a fogyatékkal élőktől
Drasztikus adóemelés Marosvásárhelyen: megvonják a kedvezményeket a fogyatékkal élőktől

Januártól a lakásokra kivetett adók legalább 79 százalékkal nőnek, de a régi épületek esetében ez elérheti a 150-180 százalékot is. A gépkocsik után fizetendő illeték emelkedése jelentéktelen. Az adóemelés mértékéről a kormány döntött.

Csíkszék Csíkszereda Gazdaság
