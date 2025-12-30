Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még újat is bevezettek

Borúlátás
Fotó: Pinti Attila
Csíkszeredában sem csak az inflációs rátával nő jövőre a helyi adók mértéke, hanem emelt adókulcsot vezetnek be az ingatlan- és gépjárműadó kiszámításánál, sőt még adókedvezményeket is eltörölnek.
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén elfogadta a helyi adók és illetékek – országosan előírt – növelését a 2026-os évre. A drágítás jelentős, amit azok a példák is mutatnak, amelyeket Țiriac Rodica, a városháza adó- és illetékosztályának vezetője osztott meg:
az A adóövezetben egy 50 négyzetméteres tömbházlakás adója 230 lejről 450 lejre nő,
egy 110 négyzetméteres magánlakás esetében pedig 387 lejről 707 lejre.
A személygépjárművek esetében
egy 1000 köbcentis, Euro3-as autó adója például 70 lejről 135 lejre növekszik,
egy 1461 köbcentis, szintén Euro3-asé pedig 112 lejről 218 lejre.
Egy 2143 köbcentis új, Euro6-os autó adója viszont 1650 lejről 856 lejre csökken.
A hibrid autók és az alacsonyabb hengerűrtartalmú, régebbi járművek adókedvezményét eltörölték, akárcsak a fogyatékkal élők épület- és járműadó kedvezményét.
Jövőre tehát nemcsak az inflációarányos drágítással számolnak az önkormányzatok, hanem a 2025/239-es törvény értelmében emelt adókulcsokkal, megszüntetett kedvezményekkel is.
„Leginkább a régi házak, tömbházlakások tulajdonosai érzik majd meg a változást. A törvény eltörölte ugyanis a rájuk vonatkozó eddigi, jutányosabb adókulcsokat. Magyarán: ugyanakkora felületért ugyanannyit fizetnek a tulajdonosok az építési dátumtól függetlenül” – magyarázta Korodi Attila polgármester. Hozzátette, hogy
Szabó-Soós Klára és Tőke Ervin EMSZ-es tanácsosok nemmel szavaztak a határozatra, előbbi egyenesen erkölcstelennek tartotta a kormány részéről azt, hogy ilyen mértékű drágításra kényszeríti az önkormányzatokat.
A jövő évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges. 2026. január 5-től csak az előző évek elmaradásait, a büntetéseket és egyéb illetékeket lehet kifizetni.
Továbbra is lehetőség van az online befizetésre, valamint az adóügyi helyzetre vonatkozó információk online lekérdezésére a ghiseul.ro portálon, illetve banki átutalással is lehet fizetni. A szükséges számlaszámok megtalálhatók a szereda.ro honlapon.
A fentebb említett törvénytől függetlenül Csíkszeredában visszavezetik az idegenforgalmi adót. Ezt Székelyudvarhely tavaly megtette. Mint Korodi Attila polgármester rámutatott: a Csíki Vendéglátósok Egyesületével folytatott egyeztetések és az ők javaslatuk alapján 2026-tól a csíkszeredai vendéglátóegységekben fejenként és éjszakánként 2 lejt kell befizetniük az ide látogatóknak. Az így befolyt összeget
