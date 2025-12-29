Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mutatjuk, hogy mennyi adót fognak fizetni a székelyudvarhelyiek

Állami döntés. Kénytelenek voltak emelni az adókat

Állami döntés. Kénytelenek voltak emelni az adókat

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentősen megemelkednek jövőre az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók Székelyudvarhelyen is, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló törvény. Ezt fogadták el az önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.

Fülöp-Székely Botond

2025. december 29., 15:012025. december 29., 15:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A napirendi pontok megtárgyalását megelőzően Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere megköszönte a Székelyudvarhelyért Párt képviselőinek építő jellegű együttműködését és a teljes testület munkáját, majd kijelentette, idén sikerült jó döntéseket hozni. Ezt követően

a tanácsosok elfogadták, hogy alacsonyabb adóbesorolású zónába kerüljön át öt ház a Budvár utcában.

Ezt a lakók kérték, hiszen ingatlanjaik gyakorlatilag a mezőn találhatók, azokhoz aszfaltozott út sem vezet, és közvilágítás sincs.

Szinte megkétszereződő épületadók

December 17-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 239/2025-ös törvény, amely jelentősen megemelte az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadókat Romániában, így jövő évtől már ezek alapján kell számolni Székelyudvarhelyen is – hangzott el a határozattervezet felvezetésében. A jogszabály ugyanakkor nem engedélyezi, hogy az önkormányzatok csökkentsék az idén érvényben lévő adókulcsokat. Ez a székelyudvarhelyi ingatlanok esetében 0,11 százalék.

Ennek alapján a következőképpen alakulnak a székelyudvarhelyi tömbházlakások éves adói a magánszemélyeknél:

  • egy 50 négyzetméteres (kétszobás) ingatlanra eddig 253 lejt fizettünk, jövőtől pedig 474 lejt kell lepengetni

  • egy 68 négyzetméteres (háromszobás) lakás esetében 344 lej helyett 645 lejt kell befizetni

  • egy 90 négyzetméteres (négyszobás) lakás után ugyanakkor 455 lej helyett 853 lejért kell zsebbe nyúlni.

Mindemellett tudni kell azt is, hogy megszűnnek az adókedvezmények a régi épületek és a tömbházak esetében.

A polgármesteri hivatal munkatársai a lakóházaknál is végeztek hasonló számításokat:

egy 100 négyzetméteres, A-zónában lévő lakóház után fizetendő adó 394 lejről 707 lejre emelkedik.

Jogi személyek esetében különösebben nem változnak az épületadók.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Járművek, mezőgazdasági területek

Az udvarok utáni adók csak az inflációs rátával nőnek (5,6%), ám

a mezőgazdasági területek után jóval többet kell jövőre befizetni.

Például egy D-zónában lévő, ezer négyzetméteres szántó adója 12 lejről 23 lejre emelkedik. A mezőgazdasági külterületek esetében sem jobb a helyzet: az egyhektáros, D-zónában lévő szántó után fizetendő adó 233 lejről 422 lejre nő.

A járműveknél a kis köbcentis hengerűrtartalmú és a régebbi autók (Euro 0–3) esetében jócskán nőnek az adók,

az újabb, nagyobb (2200 köbcenti feletti) motorral rendelkező gépkocsik esetében viszont csökkenés tapasztalható. Egy ezer köbcentis régebbi autó után például 70 lej helyett 146 lejt kell befizetni. A hibrid járművek esetében ugyanakkor még nagyobb lesz az adónövekedés, hiszen

eltörlik a kedvezményeket, ami például Székelyudvarhelyen 75 százalékos volt.

Így egy 1600 cm³-es hengerűrtartalmú autó tulajdonosának 28 lej helyett 194 lejt kell majd fizetnie.

A tanácsülésen ugyanakkor az is elhangzott, hogy megkapja a 10 százalékos kedvezményt az, aki március 31-ig kifizeti az éves adóját. Kisebb vitát szült, hogy a fogyatékkal élők gépjárművekre és ingatlanokra vonatkozó adókedvezményét eltörölte az állam, de bíznak benne, hogy erre jövőre találnak megoldást. Jobb híján a képviselők kénytelenek voltak elfogadni a határozattervezetet.

Hirdetés

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Adózás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Pusztító szél Brassó megyében: vörös riasztás, súlyos károk
Idén is összegyűltek a Start 2000 focicsapat tagjai
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Székelyhon

Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Székelyhon

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Székely Sport

Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Pusztító szél Brassó megyében: vörös riasztás, súlyos károk
Krónika

Pusztító szél Brassó megyében: vörös riasztás, súlyos károk
Idén is összegyűltek a Start 2000 focicsapat tagjai
Székely Sport

Idén is összegyűltek a Start 2000 focicsapat tagjai
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Nőileg

Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 28., vasárnap

Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában

Mintegy ötven vadász gyűlt össze szombaton Etéden, hogy részt vegyenek a Hubertus Vadásztársulat által szervezett jótékonysági vadászaton. A hajtók hangját ugyan többször megtörte a puskák dörrenése, de ezúttal csak egy vaddisznót sikerült elejteni.

Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
2025. december 28., vasárnap

Fagyos időjárás, szúrós bokrok és puskadörrenések Etéd határában
Hirdetés
2025. december 27., szombat

Rendhagyó tisztújításon erősítette meg elnökségét az Udvarhelyi Fiatal Fórum

Rendhagyó tisztújító közgyűlést tartott december 26-án az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF). Az évzáró rendezvényen több évtized után először ellenjelöltje is volt a hivatalban lévő elnöknek.

Rendhagyó tisztújításon erősítette meg elnökségét az Udvarhelyi Fiatal Fórum
Rendhagyó tisztújításon erősítette meg elnökségét az Udvarhelyi Fiatal Fórum
2025. december 27., szombat

Rendhagyó tisztújításon erősítette meg elnökségét az Udvarhelyi Fiatal Fórum
2025. december 26., péntek

Szünetelni fog a vízszolgáltatás több székelyudvarhelyi utcában

Csőtörés javítása miatt több utcában nem lesz ivóvíz-szolgáltatás szombaton Székelyudvarhelyen.

Szünetelni fog a vízszolgáltatás több székelyudvarhelyi utcában
Szünetelni fog a vízszolgáltatás több székelyudvarhelyi utcában
2025. december 26., péntek

Szünetelni fog a vízszolgáltatás több székelyudvarhelyi utcában
2025. december 26., péntek

Egyedül próbálta eloltani a lakástüzet egy székelyudvarhelyi férfi, kórházba került

Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat karácsony másodnapján, kora délután Székelyudvarhelyen. A ház tulajdonosa megsérült, miközben próbálta eloltani a lángokat.

Egyedül próbálta eloltani a lakástüzet egy székelyudvarhelyi férfi, kórházba került
Egyedül próbálta eloltani a lakástüzet egy székelyudvarhelyi férfi, kórházba került
2025. december 26., péntek

Egyedül próbálta eloltani a lakástüzet egy székelyudvarhelyi férfi, kórházba került
Hirdetés
2025. december 23., kedd

Hazai közönség előtt is bemutatkozott a Csillag születik nyertes párosa

A székelyudvarhelyi karácsonyi vásár zárónapján hazai közönség előtt lépett fel a Csillag születik tehetségkutató műsor újdonsült nyertes párosa, Kristof Rebeka és édesapja, Béla.

Hazai közönség előtt is bemutatkozott a Csillag születik nyertes párosa
Hazai közönség előtt is bemutatkozott a Csillag születik nyertes párosa
2025. december 23., kedd

Hazai közönség előtt is bemutatkozott a Csillag születik nyertes párosa
2025. december 23., kedd

Megint nem iható a szejkei borvíz

Nem sokáig volt iható vízminőségű a szejkei forrásvíz, a legutóbbi laboratóriumi vizsgálat újabb szennyezést mutatott ki a december 17-én vett vízmintából. Az eredményt Máthé István, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának docense osztotta meg kedden.

Megint nem iható a szejkei borvíz
Megint nem iható a szejkei borvíz
2025. december 23., kedd

Megint nem iható a szejkei borvíz
2025. december 23., kedd

Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen

Mintegy 50 kilogramm pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök egy székelyudvarhelyi gazdasági egységnél, amely nem rendelkezett az előírt tárolási engedélyekkel.

Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen
Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen
2025. december 23., kedd

Engedély nélkül tárolt pirotechnikai eszközöket foglaltak le Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről

Tizenhét nappal az eltűnése után megtalálták a fiatal nőt, akit utoljára egy székelyudvarhelyi bevásárlóközpont parkolójában láttak. A holttestére Fenyéd község határában bukkantak rá a keresőcsapatok.

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
2025. december 22., hétfő

Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről
2025. december 22., hétfő

Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál

Károkozásokat talált a szemvevőszék a városi kórháznál, a balánbányai inkubátorház pedig csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető társuláshoz – derült ki a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők decemberi ülésén.

Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál
Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál
2025. december 22., hétfő

Károkozásokat tárt fel a számvevőszék a székelyudvarhelyi kórháznál
2025. december 22., hétfő

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában

Javítási munkálatok miatt december 22-én, hétfőn több órára szünetel az áramszolgáltatás, és csőtörés miatt a vízszolgáltatás is Székelyudvarhely több utcájában – hívja fel a figyelmet a polgármesteri hivatal.

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
2025. december 22., hétfő

Áram- és vízszünet is lesz hétfőn több székelyudvarhelyi utcában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!