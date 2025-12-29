Mutatjuk, hogy mennyi adót fognak fizetni a székelyudvarhelyiek

Jelentősen megemelkednek jövőre az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók Székelyudvarhelyen is, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló törvény. Ezt fogadták el az önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.

A napirendi pontok megtárgyalását megelőzően Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere megköszönte a Székelyudvarhelyért Párt képviselőinek építő jellegű együttműködését és a teljes testület munkáját, majd kijelentette, idén sikerült jó döntéseket hozni. Ezt követően

a tanácsosok elfogadták, hogy alacsonyabb adóbesorolású zónába kerüljön át öt ház a Budvár utcában.

Ezt a lakók kérték, hiszen ingatlanjaik gyakorlatilag a mezőn találhatók, azokhoz aszfaltozott út sem vezet, és közvilágítás sincs.

Szinte megkétszereződő épületadók

December 17-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 239/2025-ös törvény, amely jelentősen megemelte az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadókat Romániában, így jövő évtől már ezek alapján kell számolni Székelyudvarhelyen is – hangzott el a határozattervezet felvezetésében. A jogszabály ugyanakkor nem engedélyezi, hogy az önkormányzatok csökkentsék az idén érvényben lévő adókulcsokat. Ez a székelyudvarhelyi ingatlanok esetében 0,11 százalék.

Ennek alapján a következőképpen alakulnak a székelyudvarhelyi tömbházlakások éves adói a magánszemélyeknél:

egy 50 négyzetméteres (kétszobás) ingatlanra eddig 253 lejt fizettünk, jövőtől pedig 474 lejt kell lepengetni

egy 68 négyzetméteres (háromszobás) lakás esetében 344 lej helyett 645 lejt kell befizetni

egy 90 négyzetméteres (négyszobás) lakás után ugyanakkor 455 lej helyett 853 lejért kell zsebbe nyúlni.

Mindemellett tudni kell azt is, hogy megszűnnek az adókedvezmények a régi épületek és a tömbházak esetében.

A polgármesteri hivatal munkatársai a lakóházaknál is végeztek hasonló számításokat: