Mutatjuk, hogy mennyi adót fognak fizetni a székelyudvarhelyiek

Állami döntés. Kénytelenek voltak emelni az adókat
Fotó: Olti Angyalka
Jelentősen megemelkednek jövőre az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók Székelyudvarhelyen is, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló törvény. Ezt fogadták el az önkormányzati képviselők hétfői ülésükön.
A napirendi pontok megtárgyalását megelőzően Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere megköszönte a Székelyudvarhelyért Párt képviselőinek építő jellegű együttműködését és a teljes testület munkáját, majd kijelentette, idén sikerült jó döntéseket hozni. Ezt követően
Ezt a lakók kérték, hiszen ingatlanjaik gyakorlatilag a mezőn találhatók, azokhoz aszfaltozott út sem vezet, és közvilágítás sincs.
December 17-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 239/2025-ös törvény, amely jelentősen megemelte az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadókat Romániában, így jövő évtől már ezek alapján kell számolni Székelyudvarhelyen is – hangzott el a határozattervezet felvezetésében. A jogszabály ugyanakkor nem engedélyezi, hogy az önkormányzatok csökkentsék az idén érvényben lévő adókulcsokat. Ez a székelyudvarhelyi ingatlanok esetében 0,11 százalék.
Ennek alapján a következőképpen alakulnak a székelyudvarhelyi tömbházlakások éves adói a magánszemélyeknél:
egy 50 négyzetméteres (kétszobás) ingatlanra eddig 253 lejt fizettünk, jövőtől pedig 474 lejt kell lepengetni
egy 68 négyzetméteres (háromszobás) lakás esetében 344 lej helyett 645 lejt kell befizetni
egy 90 négyzetméteres (négyszobás) lakás után ugyanakkor 455 lej helyett 853 lejért kell zsebbe nyúlni.
Mindemellett tudni kell azt is, hogy megszűnnek az adókedvezmények a régi épületek és a tömbházak esetében.
A polgármesteri hivatal munkatársai a lakóházaknál is végeztek hasonló számításokat:
Jogi személyek esetében különösebben nem változnak az épületadók.
Fotó: Olti Angyalka
Az udvarok utáni adók csak az inflációs rátával nőnek (5,6%), ám
Például egy D-zónában lévő, ezer négyzetméteres szántó adója 12 lejről 23 lejre emelkedik. A mezőgazdasági külterületek esetében sem jobb a helyzet: az egyhektáros, D-zónában lévő szántó után fizetendő adó 233 lejről 422 lejre nő.
az újabb, nagyobb (2200 köbcenti feletti) motorral rendelkező gépkocsik esetében viszont csökkenés tapasztalható. Egy ezer köbcentis régebbi autó után például 70 lej helyett 146 lejt kell befizetni. A hibrid járművek esetében ugyanakkor még nagyobb lesz az adónövekedés, hiszen
Így egy 1600 cm³-es hengerűrtartalmú autó tulajdonosának 28 lej helyett 194 lejt kell majd fizetnie.
A tanácsülésen ugyanakkor az is elhangzott, hogy megkapja a 10 százalékos kedvezményt az, aki március 31-ig kifizeti az éves adóját. Kisebb vitát szült, hogy a fogyatékkal élők gépjárművekre és ingatlanokra vonatkozó adókedvezményét eltörölte az állam, de bíznak benne, hogy erre jövőre találnak megoldást. Jobb híján a képviselők kénytelenek voltak elfogadni a határozattervezetet.
