Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás

A közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó Csíkcsobotfalván vasárnap délután tartják a hagyományos farsangbúcsúztatót. A csobotfalviak szombaton részt vesznek Alsósófalván a megyei farsangbúcsúztatón, majd saját településükön is eltemetik a telet.

Dobos László 2026. február 13., 10:412026. február 13., 10:41 2026. február 13., 12:512026. február 13., 12:51

Hagyományos farsangbúcsúztatást tartanak vasárnap, február 15-én Csíkcsobotfalván. Délután fél kettőkor indul az alakoskodókból álló felvonuló csoport, amely a szalmamedvét kíséri végig a település utcáin Agyagfalvától a Köves utcáig. Az ünnepség csúcspontjaként 17 órakor a helyi kultúrház előtt kerül sor a téltemető szertartásra és a Szalmás búcsúztatására, amelyet táncházas mulatság követ a kultúrházban – tudtuk meg Antal Imre főszervezőtől. A szervezők minden mulatni vágyót szeretettel várnak.

Fotó: Halmágyi Zsolt

A farsangbúcsúztató szokásokat Csobotfalván a 20. század közepéig rendszeresen megtartották, azonban 1948-ban a kommunista hatalom betiltotta a hagyományt. Fél évszázados kihagyás után 1998-ban próbálták újraéleszteni a farsangi felvonulást, 2004-től pedig Antal Imre tanár és néprajzkutató vezetésével vált ismét rendszeressé az ünnep, amely azóta a település egyik legfontosabb közösségi eseménye.

Fotó: Halmágyi Zsolt