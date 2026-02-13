Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás

Fotó: Halmágyi Zsolt
A közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó Csíkcsobotfalván vasárnap délután tartják a hagyományos farsangbúcsúztatót. A csobotfalviak szombaton részt vesznek Alsósófalván a megyei farsangbúcsúztatón, majd saját településükön is eltemetik a telet.
Hagyományos farsangbúcsúztatást tartanak vasárnap, február 15-én Csíkcsobotfalván. Délután fél kettőkor indul az alakoskodókból álló felvonuló csoport, amely a szalmamedvét kíséri végig a település utcáin Agyagfalvától a Köves utcáig.
Az ünnepség csúcspontjaként 17 órakor a helyi kultúrház előtt kerül sor a téltemető szertartásra és a Szalmás búcsúztatására, amelyet táncházas mulatság követ a kultúrházban – tudtuk meg Antal Imre főszervezőtől. A szervezők minden mulatni vágyót szeretettel várnak.
A farsangbúcsúztató szokásokat Csobotfalván a 20. század közepéig rendszeresen megtartották, azonban 1948-ban a kommunista hatalom betiltotta a hagyományt. Fél évszázados kihagyás után 1998-ban próbálták újraéleszteni a farsangi felvonulást, 2004-től pedig Antal Imre tanár és néprajzkutató vezetésével vált ismét rendszeressé az ünnep, amely azóta a település egyik legfontosabb közösségi eseménye.
A régi idők farsangtemetése látványos és sokszínű volt: a legények zenészek kíséretében járták végig a falut, és azok a házigazdák, akik megkínálták őket, tánccal viszonozták a vendéglátást. A menet élén haladók nyársra tűzték az adományokat, a kecskemaszkos alak a nők között mókázott, a pásztorok és hammasok – más néven viglicek – különféle maskarákban bolondoztak. A farsang végén a település központjában elégették a Szalmást, a tél végét jelképező szalmabábút, amely egyszerre szolgálta a közösség szórakoztatását és a nagyböjt közeledtére való figyelmeztetést.
