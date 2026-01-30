Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat

A csenei gyerekgyilkosságban érintett 13 éves fiú szüleitől megvonták a szülői jogokat, és a kiskorút a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) képviselői elvitték a családjától.

A gyermekvédelem a bírósághoz fordult, miután a szülők nem tartották be a szakemberek ajánlásait. A csenei gyermekgyilkosságban érintett kiskorút, mivel életkoránál fogva nem büntethető, a családja őrizetében hagyták, akik azonban megszegték a hatósági előírásokat.

A hatóságok azt kérték a szülőktől, hogy a gyermek online vegyen részt a tanórákon, és hogy elvigyék a szakemberek által előírt vizsgálatokra, de ezt nem tették meg

– írja az Agerpres hírügynökség. A DGASPC kérésére a bíróság csütörtök délután jóváhagyta a kiskorú állami felügyelet alá helyezését, és

ideiglenesen megvonták a szülőktől a gyermek felügyeleti jogot