Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csenei gyerekgyilkosságban érintett 13 éves fiú szüleitől megvonták a szülői jogokat, és a kiskorút a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) képviselői elvitték a családjától.

Székelyhon

2026. január 30., 17:502026. január 30., 17:50

2026. január 30., 17:542026. január 30., 17:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyermekvédelem a bírósághoz fordult, miután a szülők nem tartották be a szakemberek ajánlásait. A csenei gyermekgyilkosságban érintett kiskorút, mivel életkoránál fogva nem büntethető, a családja őrizetében hagyták, akik azonban megszegték a hatósági előírásokat.

A hatóságok azt kérték a szülőktől, hogy a gyermek online vegyen részt a tanórákon, és hogy elvigyék a szakemberek által előírt vizsgálatokra, de ezt nem tették meg

Hirdetés

– írja az Agerpres hírügynökség.

A DGASPC kérésére a bíróság csütörtök délután jóváhagyta a kiskorú állami felügyelet alá helyezését, és

ideiglenesen megvonták a szülőktől a gyermek felügyeleti jogot

– nyilatkozta az újságíróknak pénteken Smaranda Marcu, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Az anyaországból érkezik a segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
Makkai István előre látta, hogy Sütő András-szobra kap majd „hideget-meleget”
Kiütötte a házigazdákat is, csoportelső a magyar női vízilabda-válogatott
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Székelyhon

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Székelyhon

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Az anyaországból érkezik a segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
Székely Sport

Az anyaországból érkezik a segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
Makkai István előre látta, hogy Sütő András-szobra kap majd „hideget-meleget”
Krónika

Makkai István előre látta, hogy Sütő András-szobra kap majd „hideget-meleget”
Kiütötte a házigazdákat is, csoportelső a magyar női vízilabda-válogatott
Székely Sport

Kiütötte a házigazdákat is, csoportelső a magyar női vízilabda-válogatott
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 30., péntek

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre

Méltánytalan a valóban betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy ennek első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre, mert a hatóságok „elvesztették az ellenőrzést” a fiktív betegszabadságok felett – véli az egészségügyi miniszter.

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
2026. január 30., péntek

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn

Óriási medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
2026. január 30., péntek

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
2026. január 30., péntek

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant

Az embereket érzékenyen érintő adóemelésről is beszélt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a helyi önkormányzati képviselők januári ülésén. Mint mondta, a kormány döntését kellett végrehajtaniuk, az emberek feszültsége mégis rájuk irányul.

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
2026. január 30., péntek

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
2026. január 30., péntek

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat

Vaddisznótámadásban sérült meg súlyosan és vesztett sok vért egy ember az Argeș megyei Nucșoara község nehezen megközelíthető területén. Megmentésére a hegyimentőket is riasztották.

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
2026. január 30., péntek

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj

Egy lehetséges regionális válság súlyosságától függően 50 banitól 4,5 lejig terjedő összeggel nőhet az üzemanyag ára Romániában, és a gázolaj esetében lesz nagyobb a drágulás mértéke – véli az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
2026. január 30., péntek

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket

Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdette a Zöldövezet program 20. kiadását, amelyben összesen 850 ezer lejjel támogatják civil szervezetek környezetvédelmi projektjeit.

Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását
Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását
2026. január 30., péntek

Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását
2026. január 30., péntek

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően

Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
2026. január 30., péntek

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
2026. január 30., péntek

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát

Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
2026. január 30., péntek

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!