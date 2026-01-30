Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A csenei gyerekgyilkosságban érintett 13 éves fiú szüleitől megvonták a szülői jogokat, és a kiskorút a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) képviselői elvitték a családjától.
2026. január 30., 17:502026. január 30., 17:50
A gyermekvédelem a bírósághoz fordult, miután a szülők nem tartották be a szakemberek ajánlásait. A csenei gyermekgyilkosságban érintett kiskorút, mivel életkoránál fogva nem büntethető, a családja őrizetében hagyták, akik azonban megszegték a hatósági előírásokat.
– írja az Agerpres hírügynökség.
A DGASPC kérésére a bíróság csütörtök délután jóváhagyta a kiskorú állami felügyelet alá helyezését, és
– nyilatkozta az újságíróknak pénteken Smaranda Marcu, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szóvivője.
