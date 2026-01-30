Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket

Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.

Mint hangsúlyozta, egy jelenséggel állunk szemben, amely nemcsak Romániában figyelhető meg, hanem általánosan jellemző. Szerinte

Az elnök a Digi24 televíziónak adott csütörtök esti interjúban beszélt erről a Temes megyei gyermekgyilkosság kapcsán – írja az Agerpres .

Emellett a különböző generációk, a szülők és gyermekek közötti természetes interakció hiánya is gondot okoz. Az államnak meg kell találnia a megfelelő megoldásokat e problémák mindegyikére, „eddig azonban csak néhány bátortalan lépés történt” – véli Nicușor Dan, aki szerint az országnak nincs stratégiája a drogfogyasztás visszaszorítására.

Az államfő hozzátette, a kamaszok által elkövetett csenei gyilkosság elszigetelt esetnek számít ebben a korosztályban, nem egy elterjedt jelenség. „Folyamatban van egy vita a büntethetőség alsó korhatáráról. Bízzuk a szakértőkre a döntést” – jelentette ki az államfő.