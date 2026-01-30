Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.
Az elnök a Digi24 televíziónak adott csütörtök esti interjúban beszélt erről a Temes megyei gyermekgyilkosság kapcsán – írja az Agerpres.
Mint hangsúlyozta, egy jelenséggel állunk szemben, amely nemcsak Romániában figyelhető meg, hanem általánosan jellemző. Szerinte
Emellett a különböző generációk, a szülők és gyermekek közötti természetes interakció hiánya is gondot okoz. Az államnak meg kell találnia a megfelelő megoldásokat e problémák mindegyikére, „eddig azonban csak néhány bátortalan lépés történt” – véli Nicușor Dan, aki szerint az országnak nincs stratégiája a drogfogyasztás visszaszorítására.
Az államfő hozzátette, a kamaszok által elkövetett csenei gyilkosság elszigetelt esetnek számít ebben a korosztályban, nem egy elterjedt jelenség. „Folyamatban van egy vita a büntethetőség alsó korhatáráról. Bízzuk a szakértőkre a döntést” – jelentette ki az államfő.
A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdette a Zöldövezet program 20. kiadását, amelyben összesen 850 ezer lejjel támogatják civil szervezetek környezetvédelmi projektjeit.
Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.
Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.
Egy 60 éves székelyudvarhelyi kerékpáros férfi szenvedett halálos balesetet csütörtök este a 137-es megyei úton – tájékoztat a Hargita megyei rendőrség.
Nehézkesen halad a fizetett házi-, háztartási munkák elvégzését és az ilyen jellegű megbízásokat hivatalos mederbe terelő országos platform elterjedése. A magyarázat részben a munkavállalók magatartásában keresendő.
Több mint 55 ezer állampolgár írta alá a Declic Közösség petícióját az elektromos cigaretták összes fajtájának zárt nyilvános helyekről való kitiltásáról, követelve Alexandru Rogobete egészségügyi minisztertől, hogy módosítsa az idevágó jogszabályt.
Kábítószer és alkohol hatása alatt volt annak a Temes megyében balesetet szenvedett görög kisbusznak a sofőrje, amelyben hét ember vesztette életét – közölte csütörtökön az ügyben eljáró lugosi vádhatóság szóvivője.
A Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára.
Feszült hangulatú felszólalások jellemezték a marosvásárhelyi önkormányzat januári ülését, ahol a fogyatékkal élőket gondozók érdemi segítséget követeltek a várostól. A tanács a buszmegállók modernizálásának elhalasztásáról is döntött.
