Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdette a Zöldövezet program 20. kiadását, amelyben összesen 850 ezer lejjel támogatják civil szervezetek környezetvédelmi projektjeit.

Székelyhon

2026. január 30., 08:302026. január 30., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két programban kínálnak támogatást: a Permakultúra a városi övezetekben alprogram a városi zöldterületek fenntartható fejlesztését célozza, míg a Védett területek program a romániai védett

természeti értékek megismertetését és népszerűsítését támogatja, a helyi közösségek bevonásával.

A pályázatokat 2026. február 26-ig lehet benyújtani, projektenként legfeljebb 40 ezer lej igényelhető.

A MOL Románia eddig több mint 11 millió lejjel járult hozzá a program keretében megvalósult projektekhez. Mozga Gábor, a vállalat ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a Zöldövezet kezdeményezés húsz éve segíti a fiatalokat és közösségeket abban, hogy közelebb kerüljenek a természethez, és kihasználatlan tereket élő, közösségi helyekké alakítsanak.

Hirdetés

A pályázatokat környezetvédelmi szakértőkből álló zsűri bírálja el, az eredményeket 2026 márciusának végéig teszik közzé. Mindkét programrészben külön

10 ezer lejes díjjal jutalmazzák a legkiemelkedőbb eredményeket elérő projekteket.

A programról további információk a ide kattintva érhetők el.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Az anyaországból érkezik a segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Negyven nap szünet az Erste Ligában, GyHK–Sportklub párharc lesz az elődöntőért
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Székelyhon

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Székelyhon

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Az anyaországból érkezik a segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
Székely Sport

Az anyaországból érkezik a segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Krónika

A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Negyven nap szünet az Erste Ligában, GyHK–Sportklub párharc lesz az elődöntőért
Székely Sport

Negyven nap szünet az Erste Ligában, GyHK–Sportklub párharc lesz az elődöntőért
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket

Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
2026. január 30., péntek

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően

Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
2026. január 30., péntek

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
2026. január 30., péntek

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát

Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
2026. január 30., péntek

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
Hirdetés
2026. január 29., csütörtök

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között

Egy 60 éves székelyudvarhelyi kerékpáros férfi szenvedett halálos balesetet csütörtök este a 137-es megyei úton – tájékoztat a Hargita megyei rendőrség.

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
2026. január 29., csütörtök

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
2026. január 29., csütörtök

Nem könnyű bevonzani a munkavállalókat a fizetett házimunkák hivatalos platformjára

Nehézkesen halad a fizetett házi-, háztartási munkák elvégzését és az ilyen jellegű megbízásokat hivatalos mederbe terelő országos platform elterjedése. A magyarázat részben a munkavállalók magatartásában keresendő.

Nem könnyű bevonzani a munkavállalókat a fizetett házimunkák hivatalos platformjára
Nem könnyű bevonzani a munkavállalókat a fizetett házimunkák hivatalos platformjára
2026. január 29., csütörtök

Nem könnyű bevonzani a munkavállalókat a fizetett házimunkák hivatalos platformjára
2026. január 29., csütörtök

Petíció indult az elektromos cigaretták zárt helyekről való kitiltásáért

Több mint 55 ezer állampolgár írta alá a Declic Közösség petícióját az elektromos cigaretták összes fajtájának zárt nyilvános helyekről való kitiltásáról, követelve Alexandru Rogobete egészségügyi minisztertől, hogy módosítsa az idevágó jogszabályt.

Petíció indult az elektromos cigaretták zárt helyekről való kitiltásáért
Petíció indult az elektromos cigaretták zárt helyekről való kitiltásáért
2026. január 29., csütörtök

Petíció indult az elektromos cigaretták zárt helyekről való kitiltásáért
Hirdetés
2026. január 29., csütörtök

Kábítószert és alkoholt is fogyasztott a tragikus balesetet szenvedett görög kisbusz vezetője

Kábítószer és alkohol hatása alatt volt annak a Temes megyében balesetet szenvedett görög kisbusznak a sofőrje, amelyben hét ember vesztette életét – közölte csütörtökön az ügyben eljáró lugosi vádhatóság szóvivője.

Kábítószert és alkoholt is fogyasztott a tragikus balesetet szenvedett görög kisbusz vezetője
Kábítószert és alkoholt is fogyasztott a tragikus balesetet szenvedett görög kisbusz vezetője
2026. január 29., csütörtök

Kábítószert és alkoholt is fogyasztott a tragikus balesetet szenvedett görög kisbusz vezetője
2026. január 29., csütörtök

AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről

A Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára.

AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről
AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről
2026. január 29., csütörtök

AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről
2026. január 29., csütörtök

„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók

Feszült hangulatú felszólalások jellemezték a marosvásárhelyi önkormányzat januári ülését, ahol a fogyatékkal élőket gondozók érdemi segítséget követeltek a várostól. A tanács a buszmegállók modernizálásának elhalasztásáról is döntött.

„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók
„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók
2026. január 29., csütörtök

„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!