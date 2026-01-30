Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását

Képünk illusztráció
A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdette a Zöldövezet program 20. kiadását, amelyben összesen 850 ezer lejjel támogatják civil szervezetek környezetvédelmi projektjeit.
Két programban kínálnak támogatást: a Permakultúra a városi övezetekben alprogram a városi zöldterületek fenntartható fejlesztését célozza, míg a Védett területek program a romániai védett
A pályázatokat 2026. február 26-ig lehet benyújtani, projektenként legfeljebb 40 ezer lej igényelhető.
A MOL Románia eddig több mint 11 millió lejjel járult hozzá a program keretében megvalósult projektekhez. Mozga Gábor, a vállalat ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a Zöldövezet kezdeményezés húsz éve segíti a fiatalokat és közösségeket abban, hogy közelebb kerüljenek a természethez, és kihasználatlan tereket élő, közösségi helyekké alakítsanak.
A pályázatokat környezetvédelmi szakértőkből álló zsűri bírálja el, az eredményeket 2026 márciusának végéig teszik közzé. Mindkét programrészben külön
A programról további információk a ide kattintva érhetők el.
Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.
Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.
Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.
Egy 60 éves székelyudvarhelyi kerékpáros férfi szenvedett halálos balesetet csütörtök este a 137-es megyei úton – tájékoztat a Hargita megyei rendőrség.
Nehézkesen halad a fizetett házi-, háztartási munkák elvégzését és az ilyen jellegű megbízásokat hivatalos mederbe terelő országos platform elterjedése. A magyarázat részben a munkavállalók magatartásában keresendő.
Több mint 55 ezer állampolgár írta alá a Declic Közösség petícióját az elektromos cigaretták összes fajtájának zárt nyilvános helyekről való kitiltásáról, követelve Alexandru Rogobete egészségügyi minisztertől, hogy módosítsa az idevágó jogszabályt.
Kábítószer és alkohol hatása alatt volt annak a Temes megyében balesetet szenvedett görög kisbusznak a sofőrje, amelyben hét ember vesztette életét – közölte csütörtökön az ügyben eljáró lugosi vádhatóság szóvivője.
A Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára.
Feszült hangulatú felszólalások jellemezték a marosvásárhelyi önkormányzat januári ülését, ahol a fogyatékkal élőket gondozók érdemi segítséget követeltek a várostól. A tanács a buszmegállók modernizálásának elhalasztásáról is döntött.
