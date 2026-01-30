Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdette a Zöldövezet program 20. kiadását, amelyben összesen 850 ezer lejjel támogatják civil szervezetek környezetvédelmi projektjeit.

Két programban kínálnak támogatást: a Permakultúra a városi övezetekben alprogram a városi zöldterületek fenntartható fejlesztését célozza, míg a Védett területek program a romániai védett

A pályázatokat 2026. február 26-ig lehet benyújtani, projektenként legfeljebb 40 ezer lej igényelhető.

A MOL Románia eddig több mint 11 millió lejjel járult hozzá a program keretében megvalósult projektekhez. Mozga Gábor, a vállalat ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a Zöldövezet kezdeményezés húsz éve segíti a fiatalokat és közösségeket abban, hogy közelebb kerüljenek a természethez, és kihasználatlan tereket élő, közösségi helyekké alakítsanak.

A pályázatokat környezetvédelmi szakértőkből álló zsűri bírálja el, az eredményeket 2026 márciusának végéig teszik közzé. Mindkét programrészben külön