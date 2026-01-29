Petíció indult az elektromos cigaretták zárt helyekről való kitiltásáért

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Több mint 55 ezer állampolgár írta alá a Declic Közösség petícióját az elektromos cigaretták összes fajtájának zárt nyilvános helyekről való kitiltásáról, követelve Alexandru Rogobete egészségügyi minisztertől, hogy módosítsa az idevágó jogszabályt.
A petíciót a Declic Közösség és a MediCOOL tv-műsort szerkesztő Mihail Pautov orvos kezdeményezte.A jelenleg hatályos törvény tiltja a hagyományos dohányzást a zárt nyilvános helyeken, az elektromos cigarettákét, a vape eszközökét és a hevített dohánytermékekét azonban nem, emiatt
– írja az Agerpres. „Az a tény, hogy egyetlen nap alatt 20 ezer aláírást gyűjtöttünk, és egy hét alatt meghaladtuk az 50 ezret, egyértelműen bizonyítja, hogy sokan megértik,
– jelentette ki csütörtökön Antoniu Bumb, a Declic Közösség képviselője.
A civil aktivista szerint ideje, hogy Alexandru Rogobete miniszter megértse a hagyományos dohányzást zárt nyilvános helyeken betiltó 2002/349-es törvény módosításának jelentőségét, és
– tette hozzá. Mihail Pautov orvos szerint az elektromos cigaretták, a vape eszközök és a dohányhevítő készülékek több száz különféle mérgező, gyulladás- és rákkeltő anyagot tartalmaznak, amelyek a zárt nyilvános helyeken tartózkodó, passzív dohányzókra is károsak.
Kábítószer és alkohol hatása alatt volt annak a Temes megyében balesetet szenvedett görög kisbusznak a sofőrje, amelyben hét ember vesztette életét – közölte csütörtökön az ügyben eljáró lugosi vádhatóság szóvivője.
A Romániai Városok Szövetsége (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára. A szervezet kiemeli: az önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján, kényszerűen jártak el, amikor módosították az adókat.
Feszült hangulatú felszólalások jellemezték a marosvásárhelyi önkormányzat januári ülését, ahol a fogyatékkal élőket gondozók érdemi segítséget követeltek a várostól. A tanács a buszmegállók modernizálásának elhalasztásáról is döntött.
Megkezdi hétfőn a parlament idei első rendes ülésszakát. A szenátus és a képviselőház elnöke hétfőn 16 órára hívta össze a plénumot.
A hét halálos áldozatot követelő keddi Temes megyei közúti balesetben nyaki gerinctörést szenvedett görög fiatalembert megműtötték a temesvári megyei kórházban, állapota stabil.
A marosvásárhelyi Stefánia napköziotthonos óvoda immár 13. alkalommal szervezte meg a megyei szintű óvodai sportnapot csütörtökön. Az eseményen mintegy nyolcvan óvodás vett részt, akik a verseny izgalma mellett a mozgás örömét is átélhették.
A korrupcióellenes ügyészség által szervezett titkos akció pillanatai – így tálalja a román sajtó azokat a felvételeket, amelyeket közlésük szerint akkor rögzítettek, amikor a gyanúsított nő nagy összegű pénzt vett át.
Új kulturális fesztivál indul útjára Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medencében: március 16–29. között jönnek a Gyergyói Bábos Hetek. Ennek keretében óriásbábok is megjelennének a város utcáin, a közösség kreativitását tükrözve.
Az áfanövelés miatt mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a városlakóknak a hulladékszállításért, miután a helyi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta az új díjszabásokat. A drágulás mellett azonban pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés.
A romániai polgárok továbbra is az egyházban és a hadseregben bíznak a legnagyobb mértékben, miközben a parlament a bizalmi rangsor utolsó helyén áll – derül ki az INSCOP Research közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.
