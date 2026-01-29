Petíció indult az elektromos cigaretták zárt helyekről való kitiltásáért

Több mint 55 ezer állampolgár írta alá a Declic Közösség petícióját az elektromos cigaretták összes fajtájának zárt nyilvános helyekről való kitiltásáról, követelve Alexandru Rogobete egészségügyi minisztertől, hogy módosítsa az idevágó jogszabályt.

A petíciót a Declic Közösség és a MediCOOL tv-műsort szerkesztő Mihail Pautov orvos kezdeményezte.A jelenleg hatályos törvény tiltja a hagyományos dohányzást a zárt nyilvános helyeken, az elektromos cigarettákét, a vape eszközökét és a hevített dohánytermékekét azonban nem, emiatt

a petíció kezdeményezői szerint a jogszabály módosításra szorul

– írja az Agerpres. „Az a tény, hogy egyetlen nap alatt 20 ezer aláírást gyűjtöttünk, és egy hét alatt meghaladtuk az 50 ezret, egyértelműen bizonyítja, hogy sokan megértik,

a hagyományos cigaretta alternatívái nem csak ártalmatlan gőzöket bocsátanak ki. És az idevágó jogszabályban ez a «kiskapu» nagyon komoly veszélyt jelent egészségünkre”

– jelentette ki csütörtökön Antoniu Bumb, a Declic Közösség képviselője. Hirdetés A civil aktivista szerint ideje, hogy Alexandru Rogobete miniszter megértse a hagyományos dohányzást zárt nyilvános helyeken betiltó 2002/349-es törvény módosításának jelentőségét, és

intézkedjen a polgárok egészségének védelméről, akár a dohányipari lobbi ellenében